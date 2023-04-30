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Апрель через объектив фотоаппарата редакции РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230430/aprel-cherez-obektiv-fotoapparata-redaktsii-ria-novosti-krym-1128414035.html
Апрель через объектив фотоаппарата редакции РИА Новости Крым
Апрель через объектив фотоаппарата редакции РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Апрель через объектив фотоаппарата редакции РИА Новости Крым
Средний месяц весны корреспонденты РИА Новости Крым провели весьма активно - в поездках ради репортажей, общаясь с людьми, которые в том числе готовы поддержать РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T19:14
2023-04-30T20:03
фотоленты
фото
сво
крым
севастополь
призыв в вс россии
министерство обороны рф
георгиевская лента
северо-крымский канал
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Средний месяц весны корреспонденты РИА Новости Крым провели весьма активно - в поездках ради репортажей, общаясь с людьми, которые в том числе готовы поддержать свою страну и прославить ее. Так, в Симферополе продолжается череда открытия мемориальных досок в честь участников специальной военной операции. Мы вспомнили об одном из них - Кирилле Шведовиче. Памятный знак в его честь появился на школе, где он учился. А оставшихся ждать своих защитников жен и матерей поддерживают волонтеры. В Крыму подхватили идею самарцев - сделать красивые фото супруг героев. Весенний призыв в связи с непростой ситуацией в стране волнует многих молодых людей и их родителей. В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.В Крыму на месте первого партизанского боя развернули георгиевскую ленту длиной 160 метров - самую длинную в России. Красиво! А мы напоминаем, что крымские волонтеры ежегодно раздают около ста тысяч Георгиевских ленточек, в этом году полуостров снова присоединяется к одноименной акции.В апреле крымчане и вся Россия отметила юбилейную дату подписания императрицей Екатериной II манифеста "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". В честь этого события даже выпустили специальную марку.Наши корреспонденты прошли часть долгого пути по Крыму - аналогичного тому, который прошагали солдаты Советской армии 1944 года, освобождая полуостров. А полный путь длиной в 180 километров преодолели ялтинские реконструкторы в необычном походе. Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей истории России - в Крыму и Севастополе и в Херсонской и Запорожской областях. Первыми выставку увидели студенты-журналисты. Возможно, косвенным образом материал о легендарном памятнике тачанке Красной армии под Каховкой, выпущенный РИА Новости Крым, стал толчком к тому, что этот памятник будет внесен в реестр объектов культурного наследия России.Конечно же, крымчане, как и все православные, отметили светлую Христову Пасху и встретили благодатный огонь из Иерусалима. Но кроме праздников есть и будни. У некоторых рабочие. Так, более 35 крупнейших предприятий Крыма планировали найти соискателей для 2800 открытых вакансий на большой ярмарке вакансий в крымской столице. А вот крымские ученые работают плодотворно и наделали шума в мире науки: нашли в листьях оливы вещества, помогающие избавиться от онкологии.Без работы не останутся и аграрии. Потому что будет урожай, так как будет вода: в Джанкойском районе запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года.
крым
севастополь
херсонская область
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4.7
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фото, фото, сво, крым, севастополь, призыв в вс россии, министерство обороны рф, георгиевская лента, северо-крымский канал, рпц (русская православная церковь), пасха, рынок труда, трудоустройство в крыму, наука и технологии, общество, наука в крыму: открытия и изобретения, херсонская область, великая отечественная война, подвиги героев

Апрель через объектив фотоаппарата редакции РИА Новости Крым

19:14 30.04.2023 (обновлено: 20:03 30.04.2023)
 
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Средний месяц весны корреспонденты РИА Новости Крым провели весьма активно - в поездках ради репортажей, общаясь с людьми, которые в том числе готовы поддержать свою страну и прославить ее.
Так, в Симферополе продолжается череда открытия мемориальных досок в честь участников специальной военной операции. Мы вспомнили об одном из них - Кирилле Шведовиче. Памятный знак в его честь появился на школе, где он учился.
А оставшихся ждать своих защитников жен и матерей поддерживают волонтеры. В Крыму подхватили идею самарцев - сделать красивые фото супруг героев.
Весенний призыв в связи с непростой ситуацией в стране волнует многих молодых людей и их родителей. В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.
В Крыму на месте первого партизанского боя развернули георгиевскую ленту длиной 160 метров - самую длинную в России. Красиво! А мы напоминаем, что крымские волонтеры ежегодно раздают около ста тысяч Георгиевских ленточек, в этом году полуостров снова присоединяется к одноименной акции.
В апреле крымчане и вся Россия отметила юбилейную дату подписания императрицей Екатериной II манифеста "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". В честь этого события даже выпустили специальную марку.
Наши корреспонденты прошли часть долгого пути по Крыму - аналогичного тому, который прошагали солдаты Советской армии 1944 года, освобождая полуостров. А полный путь длиной в 180 километров преодолели ялтинские реконструкторы в необычном походе.
Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей истории России - в Крыму и Севастополе и в Херсонской и Запорожской областях. Первыми выставку увидели студенты-журналисты.
Возможно, косвенным образом материал о легендарном памятнике тачанке Красной армии под Каховкой, выпущенный РИА Новости Крым, стал толчком к тому, что этот памятник будет внесен в реестр объектов культурного наследия России.
Конечно же, крымчане, как и все православные, отметили светлую Христову Пасху и встретили благодатный огонь из Иерусалима.
Но кроме праздников есть и будни. У некоторых рабочие. Так, более 35 крупнейших предприятий Крыма планировали найти соискателей для 2800 открытых вакансий на большой ярмарке вакансий в крымской столице.
А вот крымские ученые работают плодотворно и наделали шума в мире науки: нашли в листьях оливы вещества, помогающие избавиться от онкологии.
Без работы не останутся и аграрии. Потому что будет урожай, так как будет вода: в Джанкойском районе запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
1 из 13
Открытие памятной доски Кириллу Шведовичу в школе №39 Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Симферопольские активистки поддержали фотопроект "Жены героев", который организовал в Самаре женсовет Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. В рамках проекта жены российских военнослужащих фотографируются в мундирах супругов.

Социальный фотопроект Жены героев
2 из 13

Симферопольские активистки поддержали фотопроект "Жены героев", который организовал в Самаре женсовет Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. В рамках проекта жены российских военнослужащих фотографируются в мундирах супругов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Весенний призыв стартовал в Крыму.

Весенний призыв
3 из 13

Весенний призыв стартовал в Крыму.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На территории Музея партизанской славы в Крымском природном заповеднике развернули самую длинную в России Георгиевскую ленту. Ее протяженность достигает 160 метров, и на ней расписались жители многих городов России, которые сейчас участвуют в СВО.

В урочище Уч-Кош развернули самую длинную в России георгиевскую ленту
4 из 13

На территории Музея партизанской славы в Крымском природном заповеднике развернули самую длинную в России Георгиевскую ленту. Ее протяженность достигает 160 метров, и на ней расписались жители многих городов России, которые сейчас участвуют в СВО.

© Сергей Мельник

Ялтинские реконструкторы организовали исторический поход по пути освободителей Крыма в 1944 году.

Несут с собой три знамени: точную копию Знамени Победы, ОСАВИАХИМа и ДОСААФа
5 из 13

Ялтинские реконструкторы организовали исторический поход по пути освободителей Крыма в 1944 году.

© Сергей Мельник
© РИА Новости Крым

Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей истории России.

Студенты-журналисты КИПУ в редакции РИА Новости Крым
6 из 13

Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей истории России.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Мемориал "Легендарная тачанка" в Каховке, Херсонская область.

Мемориал Легендарная тачанка в Каховке, Херсонская область
7 из 13

Мемориал "Легендарная тачанка" в Каховке, Херсонская область.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Ялте погасили почтовую марку к 240-летию вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

В Ялте погасили почтовую марку к 240-летию вхождения Крыма, Тамани и Кубани в Россию
8 из 13

В Ялте погасили почтовую марку к 240-летию вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

17 апреля в Симферополь доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Встреча святыни прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в крымской столице.

Благодатный огонь в Симферополе
9 из 13

17 апреля в Симферополь доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Встреча святыни прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в крымской столице.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Празднование православной Пасхи в Симферополе.

Празднование православной Пасхи в Симферополе
10 из 13

Празднование православной Пасхи в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года.

Северо-Крымский канал
11 из 13

В Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

Всероссийская ярмарка трудоустройства Работа России. Время возможностей.
12 из 13

Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымские ученые нашли средство от рака в листьях оливы.

В КФу разрабатывают фитопрепарат для лечения рака
13 из 13

Крымские ученые нашли средство от рака в листьях оливы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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