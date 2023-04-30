https://crimea.ria.ru/20230430/aprel-cherez-obektiv-fotoapparata-redaktsii-ria-novosti-krym-1128414035.html

Апрель через объектив фотоаппарата редакции РИА Новости Крым

Апрель через объектив фотоаппарата редакции РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Апрель через объектив фотоаппарата редакции РИА Новости Крым

Средний месяц весны корреспонденты РИА Новости Крым провели весьма активно - в поездках ради репортажей, общаясь с людьми, которые в том числе готовы поддержать РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T19:14

2023-04-30T19:14

2023-04-30T20:03

фотоленты

фото

сво

крым

севастополь

призыв в вс россии

министерство обороны рф

георгиевская лента

северо-крымский канал

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Средний месяц весны корреспонденты РИА Новости Крым провели весьма активно - в поездках ради репортажей, общаясь с людьми, которые в том числе готовы поддержать свою страну и прославить ее. Так, в Симферополе продолжается череда открытия мемориальных досок в честь участников специальной военной операции. Мы вспомнили об одном из них - Кирилле Шведовиче. Памятный знак в его честь появился на школе, где он учился. А оставшихся ждать своих защитников жен и матерей поддерживают волонтеры. В Крыму подхватили идею самарцев - сделать красивые фото супруг героев. Весенний призыв в связи с непростой ситуацией в стране волнует многих молодых людей и их родителей. В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.В Крыму на месте первого партизанского боя развернули георгиевскую ленту длиной 160 метров - самую длинную в России. Красиво! А мы напоминаем, что крымские волонтеры ежегодно раздают около ста тысяч Георгиевских ленточек, в этом году полуостров снова присоединяется к одноименной акции.В апреле крымчане и вся Россия отметила юбилейную дату подписания императрицей Екатериной II манифеста "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". В честь этого события даже выпустили специальную марку.Наши корреспонденты прошли часть долгого пути по Крыму - аналогичного тому, который прошагали солдаты Советской армии 1944 года, освобождая полуостров. А полный путь длиной в 180 километров преодолели ялтинские реконструкторы в необычном походе. Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей истории России - в Крыму и Севастополе и в Херсонской и Запорожской областях. Первыми выставку увидели студенты-журналисты. Возможно, косвенным образом материал о легендарном памятнике тачанке Красной армии под Каховкой, выпущенный РИА Новости Крым, стал толчком к тому, что этот памятник будет внесен в реестр объектов культурного наследия России.Конечно же, крымчане, как и все православные, отметили светлую Христову Пасху и встретили благодатный огонь из Иерусалима. Но кроме праздников есть и будни. У некоторых рабочие. Так, более 35 крупнейших предприятий Крыма планировали найти соискателей для 2800 открытых вакансий на большой ярмарке вакансий в крымской столице. А вот крымские ученые работают плодотворно и наделали шума в мире науки: нашли в листьях оливы вещества, помогающие избавиться от онкологии.Без работы не останутся и аграрии. Потому что будет урожай, так как будет вода: в Джанкойском районе запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года.

крым

севастополь

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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