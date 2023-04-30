Апрель через объектив фотоаппарата редакции РИА Новости Крым
Симферопольские активистки поддержали фотопроект "Жены героев", который организовал в Самаре женсовет Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. В рамках проекта жены российских военнослужащих фотографируются в мундирах супругов.
Симферопольские активистки поддержали фотопроект "Жены героев", который организовал в Самаре женсовет Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. В рамках проекта жены российских военнослужащих фотографируются в мундирах супругов.
Весенний призыв стартовал в Крыму.
На территории Музея партизанской славы в Крымском природном заповеднике развернули самую длинную в России Георгиевскую ленту. Ее протяженность достигает 160 метров, и на ней расписались жители многих городов России, которые сейчас участвуют в СВО.
На территории Музея партизанской славы в Крымском природном заповеднике развернули самую длинную в России Георгиевскую ленту. Ее протяженность достигает 160 метров, и на ней расписались жители многих городов России, которые сейчас участвуют в СВО.
Ялтинские реконструкторы организовали исторический поход по пути освободителей Крыма в 1944 году.
Ялтинские реконструкторы организовали исторический поход по пути освободителей Крыма в 1944 году.
Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей истории России.
Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей истории России.
Мемориал "Легендарная тачанка" в Каховке, Херсонская область.
В Ялте погасили почтовую марку к 240-летию вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
В Ялте погасили почтовую марку к 240-летию вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
17 апреля в Симферополь доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Встреча святыни прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в крымской столице.
17 апреля в Симферополь доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Встреча святыни прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в крымской столице.
Празднование православной Пасхи в Симферополе.
Празднование православной Пасхи в Симферополе.
В Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года.
В Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года.
Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
Крымские ученые нашли средство от рака в листьях оливы.