https://crimea.ria.ru/20230429/Sobytiya-i-prazdniki-o-chem-my-vspominaem-29-aprelya_-1118223063.html

Какой сегодня праздник: 29 апреля

Какой сегодня праздник: 29 апреля - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Какой сегодня праздник: 29 апреля

Во всем мире отмечают Международный день танца и День ветеринарного врача. Ровно 160 лет в России отменили телесные наказания для преступников, а еще в этот... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-29T00:00

2023-04-29T00:00

2023-04-28T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Во всем мире отмечают Международный день танца и День ветеринарного врача. Ровно 160 лет в России отменили телесные наказания для преступников, а еще в этот день родилась знаменитая советская и российская актриса Лариса Удовиченко.Что празднуют в миреС 1982 года по инициативе ЮНЕСКО мировое сообщество отмечает Международный день танца. Датой празднования выбрали 29 апреля, так как в этот день родился легендарной французский балетмейстер Жан-Жорж Новерр.По инициативе одного из американских благотворительных фондов уже 40 лет подряд в мире отмечают День детских желаний. Он посвящен памяти мальчика Кристофера Грейчуса, умершего от лейкемии. В этот день активисты привлекают внимание общественности к судьбе детей, страдающих серьезными или неизлечимыми заболеваниями.Еще в эту субботу отмечают Международный день астрономии и День скульптуры, Всемирный день настольных игр, День паркура "Мы прыгаем по миру", в Колумбии - День деревьев, в Аргентине - День животных. А еще в разных странах с профессиональным праздником поздравляют ветеринарных врачей - это праздник традиционно отмечают в последнюю субботу апреля.Знаменательные событияВ 1770 английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.В 1800 в Петербурге торжественно открылась Мальтийская капелла. Католическая церковь ордена мальтийских рыцарей входит в архитектурный комплекс Воронцовского дворца.1852 год ознаменовался арестом писателя Ивана Тургенева. Его заключили под стражу за статью в "Московских ведомостях", посвященную памяти Николая Гоголя.В 1863 году в России вышел закон, который частично отменил телесные наказания в России. Они больше не рассматривались как мера уголовного наказания, кроме приговоров рецидивистам-каторжникам.В этот день 1897 года английский физик Джозеф Томсон объявил научному сообществу, что открыл электрон.В 1931 в Советском Союзе провели первую опытную телепередачу. Тогда радиостанции передали, что "29 апреля на волне 56 и 6 десятых метра будут передаваться изображения живого лица и фотографий".Первый и один из самых страшных концлагерей Германии – Дахау - в этот день 1945 года освободили союзники.В этот день в 2002 в городе Обнинске Калужской области навсегда остановили реактор первой в мире АЭС. Станция успешно проработала почти 48 лет.Кто родилсяВ 1818-м родился российский император Александр II.В 1897 году родился советский конструктор стрелкового оружия Георгий Шпагин. Наиболее известным его творением был пистолет-пулемет ППШ.В 1955 году на свет появилась советская и российская актриса кино и озвучивания, народная артистка РФ Лариса Удовиченко. Настоящее признание пришло к Удавиченко в 1979 году, когда она сыграла Маньку Облигацию в культовой картине Говорухина "Место встречи изменить нельзя".Свой 65-й день рождения сегодня празднует американская актриса Мишель Пфайффер. Она стала известной после съемок в ленте "Лицо со шрамом", в фильмах "Иствикские ведьмы", "Замужем за мафией", "Поле любви", "Бэтмен возвращается".53 года исполняется актрисе и бывшей модели Уме Турман, всеми любимой за главную роль в "Криминальном чтиве" Тарантино.Также в этот день родились российский историк и государственный деятель, автор "Истории Российской" Василий Татищев, французский математик, физик, астроном, философ Жюль Анри Пуанкаре, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Михаил Данилов, советский и российский кинорежиссёр и сценарист Владимир Толкачиков.

https://crimea.ria.ru/20210424/Neobychnye-fakty-o-koshkakh-ot-krymskogo-veterinara-1119504994.html

https://crimea.ria.ru/20210429/5-faktov-ob-Ume-Turman_-1118226400.html

https://crimea.ria.ru/20230118/larisa-udovichenko-popala-v-bolnitsu-s-perelomom-pozvonochnika-1126459701.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости