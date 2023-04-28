https://crimea.ria.ru/20230428/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-28-aprelya-1128428372.html

Главные события и заявления дня: 28 апреля

Главные события и заявления дня: 28 апреля - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Главные события и заявления дня: 28 апреля

В результате массированного удара по Донецку погибли девять человек, включая одного ребенка, ранения получили 16. В Белгородской области на мине подорвались... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T21:39

2023-04-28T21:39

2023-04-28T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В результате массированного удара по Донецку погибли девять человек, включая одного ребенка, ранения получили 16. В Белгородской области на мине подорвались двое мужчин, которые отправились на рыбалку в зону действующего ЧС. Российские ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска, врио главы Херсонщины Владимир Сальдо оценил шансы противника на форсирование Днепра, а президент Владимир Путин подписал несколько важных законов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированный удар по Донецку В пятницу при массированном ударе украинских боевиков по центру Донеца погибли девять человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Украинский снаряд попал по автобусу, в котором находились мирные граждане. Среди погибших – восьмилетняя девочка, шесть женщин и двое мужчин. 16 жителей ранено.Ранее о 7-ми жертвах обстрела рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его информации, украинские боевики ударили по больнице, парку и жилым домам Донецка.Трагедия в Белгородской областиВ селе Журавлевка Белгородской области трагически погибли двое мирных жителей, которые отправились в зону ЧС, чтобы порыбачить. Они отправились на промысел в зону, посещение которой запрещено уже больше года, проигнорировали объявления о минной опасности, их не остановило и то, что эта территория регулярно подвергается обстрелам.Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, спустя сутки после их исчезновения тревогу забили родственники.В Артемовске ракетным ударом поражен украинский штабРоссийские ракетные войска нанесли удар по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР, сообщает Минобороны РФ."Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовск, а также подразделения так называемого "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, возле села Бондарное уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.Владимир Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр: пойдут на дноСообщения о том, что украинские подразделения якобы закрепились на левом берегу Днепра, являются ложью. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.При попытке форсировать реку большая часть боевиков пойдет на дно, "остальных добьют на берегу", заявил он.По словам главы Херсонщины, этот обман – ни что иное, как элемент информационной войны. Он подчеркнул, что протяженность Днепра от Энергодара до устья – более 300 км, и "это серьезнейшая водная преграда". Плотина Каховской ГЭС, по которой также можно перейти реку, хорошо контролируется российскими войсками, а Антоновский мост разрушен, и все заявления противника о его о быстром восстановлении – блеф.Путин подписал закон о пожизненном заключении за госизменуОчень плодотворный день был сегодня у главы российского государства. На портале официальной правовой информации было опубликовано 43 закона, подписанных в пятницу президентом. В их числе такие, как закон об ужесточении наказаний за государственную измену, закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию российских вооруженных сил, закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.Кроме того, Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу выступил перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Встреча была приурочена ко Дню российского парламентаризма.Читайте также на РИА Новости Крым:Портрет его жены: как в Крыму поддерживают бойцов СВОПоявится ли в Закавказье и на Черном море "второй фронт" против РоссииБывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного дома

https://crimea.ria.ru/20230428/chislo-pogibshikh-pri-massirovannom-udare-vsu-po-donetsku-vyroslo-do-9-1128426775.html

https://crimea.ria.ru/20230428/armiya-rossii-raketnym-udarom-sorvala-vydvizhenie-rezervov-vsu-1128420132.html

https://crimea.ria.ru/20230428/poydut-na-dno-saldo-o-shansakh-vsu-forsirovat-dnepr--1128422619.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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