https://crimea.ria.ru/20230428/glavnye-novosti-kryma-27-aprelya-1128429565.html

Главные новости Крыма: 28 апреля

Главные новости Крыма: 28 апреля - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Главные новости Крыма: 28 апреля

В Крыму разбушевалась стихия, в Симферополе сформировали оперштаб для борьбы с последствиями непогоды. В Севастополе увековечили память погибшего участника СВО... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T21:59

2023-04-28T21:59

2023-04-28T23:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму разбушевалась стихия, в Симферополе сформировали оперштаб для борьбы с последствиями непогоды. В Севастополе увековечили память погибшего участника СВО Александра Боброва, вице-премьер России Денис Мантуров посетил судостроительный завод в Керчи, для крымских электропоездов, следующих через Крымский мост, отменят некоторые остановки.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму разбушевалась непогодаПрогноз на майские выходные не радует крымчан: полуостров будет заливать дождями, и температура не поднимется выше 14 градусов. Из-за непогоды в Крыму организована работа аэромобильной группировки спасателей.Как сообщила пресс-служба МЧС, в республике начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий. В местах, где наиболее возможны подтопления, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Оперативные службы всех муниципалитетов готовы экстренно реагировать на все сообщения о происшествиях в регионе.При этом несмотря на обильные осадки, обрушившиеся в пятницу на крымскую столицу, серьезных подтоплений в Симферополе не ожидается, в том числе в районе набережной реки Салгир.В Севастополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВОВ Севастополе установили памятную доску моряку Черноморского флота, погибшему в бою с диверсантами в порту Мариуполя, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Командир дивизиона тральщиков Новороссийской военно-морской базы, капитан 2 ранга Александр Бобров погиб в бою с украинскими националистами, выполняя задачи по разминированию акватории порта Мариуполь в мае 2022 года.Указом президента России герой посмертно награжден Орденом мужества. Под звуки оркестра штаба ЧФ памятную доску открыли на фасаде средней общеобразовательной школы № 48, в которой учился Александр Бобров.Визит Мантурова в КерчьВице-премьер правительства России Денис Мантуров, находясь с рабочей поездкой в Крыму, посетил судостроительный завод имени Бутомы в Керчи и проверил ход выполнения производственной программы. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, рассказал вице-премьеру о работе завода на оборонную сферу и поблагодарил его за всестороннюю поддержку региона.Отмена остановок электропоездовС субботы, 29 апреля, в Крыму отменят несколько остановок пригородных поездов, которые следуют из Крыма на материковую часть России через Крымский мост. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной компании.Как сказано в сообщении, такое решение связано с введением в регионе "среднего уровня реагирования"."С целью усиления контроля транспортной деятельности при следовании пригородных поездов с территории Крыма на континентальную часть РФ через Крымский мост с 29 апреля по 9 мая включительно отменяются остановки пригородных поездов №6126/6125 и №6124/6123 сообщением Феодосия – Керчь – Южная Новый парк на остановочных пунктах Чистополье, Пресноводная, Останино, Петрово", - уточняется в сообщении.В компании уточнили, что нововведения не отразятся на графике движения поездов, они будут курсировать по действующему расписанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного домаВырубку можжевельника в Крыму поможет остановить новый закон - мнениеРоссия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя

https://crimea.ria.ru/20230428/stikhiya-v-simferopole-vyydet-li-salgir-iz-beregov-1128426386.html

https://crimea.ria.ru/20230428/manturov-i-aksenov-posetili-sudostroitelnyy-zavod-v-kerchi-1128418832.html

https://crimea.ria.ru/20230428/u-sleduyuschikh-cherez-krymskiy-most-poezdov-otmenyayut-ostanovki-na-polustankakh-1128425031.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, общество, погода, поезд, железные дороги крыма, керчь, оборонно-промышленный комплекс россии