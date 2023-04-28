https://crimea.ria.ru/20230428/glavnye-novosti-kryma-27-aprelya-1128429565.html
Главные новости Крыма: 28 апреля
Главные новости Крыма: 28 апреля - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Главные новости Крыма: 28 апреля
В Крыму разбушевалась стихия, в Симферополе сформировали оперштаб для борьбы с последствиями непогоды. В Севастополе увековечили память погибшего участника СВО... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T21:59
2023-04-28T21:59
2023-04-28T23:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму разбушевалась стихия, в Симферополе сформировали оперштаб для борьбы с последствиями непогоды. В Севастополе увековечили память погибшего участника СВО Александра Боброва, вице-премьер России Денис Мантуров посетил судостроительный завод в Керчи, для крымских электропоездов, следующих через Крымский мост, отменят некоторые остановки.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму разбушевалась непогодаПрогноз на майские выходные не радует крымчан: полуостров будет заливать дождями, и температура не поднимется выше 14 градусов. Из-за непогоды в Крыму организована работа аэромобильной группировки спасателей.Как сообщила пресс-служба МЧС, в республике начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий. В местах, где наиболее возможны подтопления, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Оперативные службы всех муниципалитетов готовы экстренно реагировать на все сообщения о происшествиях в регионе.При этом несмотря на обильные осадки, обрушившиеся в пятницу на крымскую столицу, серьезных подтоплений в Симферополе не ожидается, в том числе в районе набережной реки Салгир.В Севастополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВОВ Севастополе установили памятную доску моряку Черноморского флота, погибшему в бою с диверсантами в порту Мариуполя, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Командир дивизиона тральщиков Новороссийской военно-морской базы, капитан 2 ранга Александр Бобров погиб в бою с украинскими националистами, выполняя задачи по разминированию акватории порта Мариуполь в мае 2022 года.Указом президента России герой посмертно награжден Орденом мужества. Под звуки оркестра штаба ЧФ памятную доску открыли на фасаде средней общеобразовательной школы № 48, в которой учился Александр Бобров.Визит Мантурова в КерчьВице-премьер правительства России Денис Мантуров, находясь с рабочей поездкой в Крыму, посетил судостроительный завод имени Бутомы в Керчи и проверил ход выполнения производственной программы. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, рассказал вице-премьеру о работе завода на оборонную сферу и поблагодарил его за всестороннюю поддержку региона.Отмена остановок электропоездовС субботы, 29 апреля, в Крыму отменят несколько остановок пригородных поездов, которые следуют из Крыма на материковую часть России через Крымский мост. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной компании.Как сказано в сообщении, такое решение связано с введением в регионе "среднего уровня реагирования"."С целью усиления контроля транспортной деятельности при следовании пригородных поездов с территории Крыма на континентальную часть РФ через Крымский мост с 29 апреля по 9 мая включительно отменяются остановки пригородных поездов №6126/6125 и №6124/6123 сообщением Феодосия – Керчь – Южная Новый парк на остановочных пунктах Чистополье, Пресноводная, Останино, Петрово", - уточняется в сообщении.В компании уточнили, что нововведения не отразятся на графике движения поездов, они будут курсировать по действующему расписанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного домаВырубку можжевельника в Крыму поможет остановить новый закон - мнениеРоссия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя
https://crimea.ria.ru/20230428/stikhiya-v-simferopole-vyydet-li-salgir-iz-beregov-1128426386.html
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Главные новости Крыма: 28 апреля
Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 28 апреля
21:59 28.04.2023 (обновлено: 23:16 28.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму разбушевалась стихия, в Симферополе сформировали оперштаб для борьбы с последствиями непогоды. В Севастополе увековечили память погибшего участника СВО Александра Боброва, вице-премьер России Денис Мантуров посетил судостроительный завод в Керчи, для крымских электропоездов, следующих через Крымский мост, отменят некоторые остановки.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
В Крыму разбушевалась непогода
Прогноз на майские выходные не радует крымчан: полуостров будет заливать дождями, и температура не поднимется выше 14 градусов. Из-за непогоды в Крыму организована работа аэромобильной группировки спасателей.
Как сообщила пресс-служба МЧС
, в республике начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий. В местах, где наиболее возможны подтопления, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Оперативные службы всех муниципалитетов готовы экстренно реагировать на все сообщения о происшествиях в регионе.
При этом несмотря на обильные осадки
, обрушившиеся в пятницу на крымскую столицу, серьезных подтоплений в Симферополе не ожидается, в том числе в районе набережной реки Салгир
.
В Севастополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО
В Севастополе установили памятную доску
моряку Черноморского флота, погибшему в бою с диверсантами в порту Мариуполя, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Командир дивизиона тральщиков Новороссийской военно-морской базы, капитан 2 ранга Александр Бобров погиб в бою с украинскими националистами, выполняя задачи по разминированию акватории порта Мариуполь в мае 2022 года.
Указом президента России герой посмертно награжден Орденом мужества. Под звуки оркестра штаба ЧФ памятную доску открыли на фасаде средней общеобразовательной школы № 48, в которой учился Александр Бобров.
Вице-премьер правительства России Денис Мантуров, находясь с рабочей поездкой в Крыму, посетил
судостроительный завод имени Бутомы в Керчи и проверил ход выполнения производственной программы. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
"Предприятие работает в области как судостроения, так и судоремонта. Сегодня с коллегами мы обсудили в том числе вопросы вхождения завода в государственные программы с целью развития предприятия. Сумма возможных инвестиций после прохождения предприятием соответствующего аудита может составить свыше 4 млрд рублей", - отметил Мантуров.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, рассказал вице-премьеру о работе завода на оборонную сферу и поблагодарил его за всестороннюю поддержку региона.
Отмена остановок электропоездов
С субботы, 29 апреля, в Крыму отменят несколько остановок
пригородных поездов, которые следуют из Крыма на материковую часть России через Крымский мост. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной компании.
Как сказано в сообщении, такое решение связано с введением в регионе "среднего уровня реагирования".
"С целью усиления контроля транспортной деятельности при следовании пригородных поездов с территории Крыма на континентальную часть РФ через Крымский мост с 29 апреля по 9 мая включительно отменяются остановки пригородных поездов №6126/6125 и №6124/6123 сообщением Феодосия – Керчь – Южная Новый парк на остановочных пунктах Чистополье, Пресноводная, Останино, Петрово", - уточняется в сообщении.
В компании уточнили, что нововведения не отразятся на графике движения поездов, они будут курсировать по действующему расписанию.
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