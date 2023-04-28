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Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу и в выходные дни зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму прохладную и дождливую погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 28.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В пятницу и в выходные дни зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму прохладную и дождливую погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +12...+14.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, утром и днем дождь. Ветер ночью северный 8-13 м/с, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +12…+14.В Ялте, Алуште ночью дождь, гроза, до +11 градусов, днем переменная облачность, дождь с грозой, +13…15 градусов.В Евпатории ночью до +10, переменная облачность, временами дождь, днем +19...15 градусов.В Судаке, Феодосии, Керчи ночью +9...11, переменная облачность, временами дождь, днем +13...15 градусов.Из-за сильного ветра и грозовых дождей на всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет май в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230427/novoe-shtormovoe-dlya-kryma-uroven-vody-v-rekakh-podnimetsya-na-metr-1128393476.html
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Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Ливни, грозы, похолодание: прогноз погоды в Крыму на пятницу

00:01 28.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В пятницу и в выходные дни зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму прохладную и дождливую погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Местами ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, 28 апреля в южных, восточных районах и в горах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11; днем +10…+15 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +12...+14.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, утром и днем дождь. Ветер ночью северный 8-13 м/с, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште ночью дождь, гроза, до +11 градусов, днем переменная облачность, дождь с грозой, +13…15 градусов.
В Евпатории ночью до +10, переменная облачность, временами дождь, днем +19...15 градусов.
В Судаке, Феодосии, Керчи ночью +9...11, переменная облачность, временами дождь, днем +13...15 градусов.
Из-за сильного ветра и грозовых дождей на всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 28 апреля
22:05Музеи СВО в России к декабрю: поручение Путина
21:55Главные новости Крыма: 27 апреля
21:42Главные события и заявления дня: 27 апреля
21:07Симферополь второй раз за сутки остался без света
20:51Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в Донецке
20:45ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточен
20:35Где в Крыму построят новый корпус онкодиспансера
20:16Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов
20:03В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники
19:48На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека
19:37Павленко сообщила о кадровых перестановках в руководстве Ялты
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