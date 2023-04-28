https://crimea.ria.ru/20230428/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1128406037.html

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

В пятницу и в выходные дни зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму прохладную и дождливую погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 28.04.2023

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2023-04-28T00:01

2023-04-28T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В пятницу и в выходные дни зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму прохладную и дождливую погоду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +12...+14.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, утром и днем дождь. Ветер ночью северный 8-13 м/с, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +12…+14.В Ялте, Алуште ночью дождь, гроза, до +11 градусов, днем переменная облачность, дождь с грозой, +13…15 градусов.В Евпатории ночью до +10, переменная облачность, временами дождь, днем +19...15 градусов.В Судаке, Феодосии, Керчи ночью +9...11, переменная облачность, временами дождь, днем +13...15 градусов.Из-за сильного ветра и грозовых дождей на всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет май в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230427/novoe-shtormovoe-dlya-kryma-uroven-vody-v-rekakh-podnimetsya-na-metr-1128393476.html

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судак

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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