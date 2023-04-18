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Коронавирусная сводка за сутки в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Коронавирусная сводка за сутки в Крыму и Севастополе
Коронавирусная сводка за сутки в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Коронавирусная сводка за сутки в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 82 пациентов.
2023-04-18T11:38
2023-04-18T11:38
коронавирус
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COVID-сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 692 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.COVID-сводка по СевастополюВ городе заболели еще 22 человека, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 312 человек, выздоровели – 98 510. Скончались за весь период 2 590 человек.COVID-сводка по РоссииВ России выявлено 5 257 новых случаев COVID-19, умерли за сутки 37 человек. Выписаны в связи с выздоровлением 8 416 человек, на 41,6% больше по сравнению с 17 апреля"Госпитализированы 1 240 человек, на 209,2% больше по сравнению с 17 апреля", - уточнили в оперштабе.За весь период проведено свыше 334,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки в России на коронавирус проверили 48 тысяч человек.Читайте также на РИА новости Крым:Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиНовые регионы России дополнительно получат 435 млн на медосмотры детейВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Коронавирусная сводка за сутки в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 74 новых случая COVID-19

11:38 18.04.2023
 
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В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 82 пациентов.
Коронавирусная сводка на 18.04.2023

COVID-сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 692 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 742 человека. Количество выздоровевших за сутки – 51 человек, за весь период – 207 998", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.

COVID-сводка по Севастополю

В городе заболели еще 22 человека, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было.
"В ковидные стационары города госпитализированы два человека, выписаны с выздоровлением 33 пациента", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 312 человек, выздоровели – 98 510. Скончались за весь период 2 590 человек.

COVID-сводка по России

В России выявлено 5 257 новых случаев COVID-19, умерли за сутки 37 человек. Выписаны в связи с выздоровлением 8 416 человек, на 41,6% больше по сравнению с 17 апреля
"Госпитализированы 1 240 человек, на 209,2% больше по сравнению с 17 апреля", - уточнили в оперштабе.
За весь период проведено свыше 334,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки в России на коронавирус проверили 48 тысяч человек.
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