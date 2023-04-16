Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 16 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230416/16-aprelya-sobytiya-i-prazdniki---1118176451.html
Какой сегодня праздник: 16 апреля
Какой сегодня праздник: 16 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Какой сегодня праздник: 16 апреля
В этом году 16 апреля православные христиане отмечаю Пасху - праздник Светлого Христова Воскресения. Ровно 405 лет назад наконец-то стало понятно, как движется... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-16T00:00
2023-04-15T19:31
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119473951_0:47:1920:1127_1920x0_80_0_0_b86f951b11cb7bd8e84c76ffcce7ae3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В этом году 16 апреля православные христиане отмечаю Пасху - праздник Светлого Христова Воскресения. Ровно 405 лет назад наконец-то стало понятно, как движется кровь в теле человека. Еще в этот день родился всемирно известный комик Чарли Чаплин.Что празднуют в миреВ этом году на 16 апреля выпадает главный праздник православных христиан - Пасха. Суть Пасхи в Новом Завете — вечная жизнь через веру в воскресение Спасителя. В этот день начинается разговение после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и паска. Кстати, яйца изначально красили только в красный цвет, как символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и возрождающегося к новой жизни. Кулич и паска символизируют тело Господне, к которому должны причащаться верующие.Во всем мире 16 апреля отмечают День голоса. Инициатором учреждения международного праздника еще в 1990-х годах выступили зарубежные специалисты-отоларингологи. В России к празднованию Дня присоединились в 2006 году. Кстати, голос человека абсолютно уникален, как отпечатки пальцев.Еще 16 апреля - День мира в Чеченской республике и День науки в Таджикистане. Во всем мире - День добрых дел и День точки с запятой.Знаменательные событияВ 1618 году в этот день известный английский врач Уильям Гарвей выступил в Лондоне с лекцией и изложил новую версию системы кровообращения человека, предположив, что кровь движется в организме по двум кругам. Благодаря этому открытию Гарвей считается основателем современной физиологии.В 1866 году было совершено первое покушение на императора Александра II. Стрелявший в него террорист Дмитрий Каракозов промахнулся, пуля пролетела над головой государя.В 1871 году Берлин был провозглашен столицей Германской империи. До этого момента Германия не была единым национальным государством и не имела столицы.В 1905 году был создан первый в России профсоюз: его организовали работники сферы печати.16 апреля 1944 года в рамках Крымской наступательной операции Красная армия подошла к Севастополю. До 30 апреля было несколько попыток взять город. Генеральный штурм был предпринят 5 мая. После четырех дней тяжелейших боев 9 мая войска освободили город. А 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие.Кто родилсяВ 1847 году родился русский врач, основатель отечественной педиатрии Нил Филатов. Изучал инфекционные болезни у детей, в частности описал один из ранних признаков кори, разработал сыворотку для лечения дифтерии.В 1889 году родился знаменитый английский и американский киноактер, комик Чарли Чаплин, создавший один из самых узнаваемых кинообразов и ставший символом юмора в кино. А еще Чаплин - первый в мире актер, чье фото опубликовали на обложке журнала.В 1927 году родился Папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер). 11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост в связи с преклонным возрастом, став первым за шестьсот лет (после Григория XII) понтификом, ушедшим на покой по собственному решению.Также в этот день родились советский и российский актер Николай Мерзликин, Народный артист России и кинорежиссер Александр Семчев, американский актер Марин Лоуренс и другие.
https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119473951_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_64d0032f29c263c3b5921ef703e39fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 16 апреля

Что празднуют в России и мире в воскресенье, 16 апреля

00:00 16.04.2023
 
© Фото: pixabay.comЧарли Чаплин
Чарли Чаплин
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В этом году 16 апреля православные христиане отмечаю Пасху - праздник Светлого Христова Воскресения. Ровно 405 лет назад наконец-то стало понятно, как движется кровь в теле человека. Еще в этот день родился всемирно известный комик Чарли Чаплин.

Что празднуют в мире

В этом году на 16 апреля выпадает главный праздник православных христиан - Пасха. Суть Пасхи в Новом Завете — вечная жизнь через веру в воскресение Спасителя. В этот день начинается разговение после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и паска. Кстати, яйца изначально красили только в красный цвет, как символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и возрождающегося к новой жизни. Кулич и паска символизируют тело Господне, к которому должны причащаться верующие.
Во всем мире 16 апреля отмечают День голоса. Инициатором учреждения международного праздника еще в 1990-х годах выступили зарубежные специалисты-отоларингологи. В России к празднованию Дня присоединились в 2006 году. Кстати, голос человека абсолютно уникален, как отпечатки пальцев.
Еще 16 апреля - День мира в Чеченской республике и День науки в Таджикистане. Во всем мире - День добрых дел и День точки с запятой.

Знаменательные события

В 1618 году в этот день известный английский врач Уильям Гарвей выступил в Лондоне с лекцией и изложил новую версию системы кровообращения человека, предположив, что кровь движется в организме по двум кругам. Благодаря этому открытию Гарвей считается основателем современной физиологии.
В 1866 году было совершено первое покушение на императора Александра II. Стрелявший в него террорист Дмитрий Каракозов промахнулся, пуля пролетела над головой государя.
В 1871 году Берлин был провозглашен столицей Германской империи. До этого момента Германия не была единым национальным государством и не имела столицы.
В 1905 году был создан первый в России профсоюз: его организовали работники сферы печати.
16 апреля 1944 года в рамках Крымской наступательной операции Красная армия подошла к Севастополю. До 30 апреля было несколько попыток взять город. Генеральный штурм был предпринят 5 мая. После четырех дней тяжелейших боев 9 мая войска освободили город. А 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие.
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
8 апреля, 08:01
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму

Кто родился

В 1847 году родился русский врач, основатель отечественной педиатрии Нил Филатов. Изучал инфекционные болезни у детей, в частности описал один из ранних признаков кори, разработал сыворотку для лечения дифтерии.
В 1889 году родился знаменитый английский и американский киноактер, комик Чарли Чаплин, создавший один из самых узнаваемых кинообразов и ставший символом юмора в кино. А еще Чаплин - первый в мире актер, чье фото опубликовали на обложке журнала.
В 1927 году родился Папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер). 11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост в связи с преклонным возрастом, став первым за шестьсот лет (после Григория XII) понтификом, ушедшим на покой по собственному решению.
Также в этот день родились советский и российский актер Николай Мерзликин, Народный артист России и кинорежиссер Александр Семчев, американский актер Марин Лоуренс и другие.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Воскресенье в Крыму будет теплым и солнечным
00:00Какой сегодня праздник: 16 апреля
21:41В Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина
19:53Главные события и заявления дня: 15 апреля
19:34Ужасные потери ВСУ и новая мобилизация в России: топ новостей недели
19:11Главные новости Крыма: 15 апреля
18:59Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму
18:37ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушения
18:12"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в Севастополь
17:41Почему Киев не получит замороженные резервы Банка России – эксперт
17:18Как в Севастополе изменят движение транспорта на Пасху
17:01Зеленский на 50 лет ввел санкции против российских спортсменов
16:36Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке
16:14В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ
15:59Как в пасхальную ночь в Симферополе будут работать троллейбусы
15:41Благодатный огонь сошел – когда святыню привезут в Россию
15:28Почему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатора
15:04В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества
14:53Еще полтысячи безвозвратных потерь ВСУ за сутки – сводка Минобороны
14:39Давно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступлении
Лента новостейМолния