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Впереди большой экран: артист из Крыма выступит в известном телешоу
Впереди большой экран: артист из Крыма выступит в известном телешоу - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Впереди большой экран: артист из Крыма выступит в известном телешоу
Житель Крыма Рашид Мамедов прошел строгий отбор, попал в десятку участников третьего сезона популярного телевизионного песенного шоу "Ты супер. 60+" на... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T19:45
2023-04-14T19:45
2023-04-14T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Житель Крыма Рашид Мамедов прошел строгий отбор, попал в десятку участников третьего сезона популярного телевизионного песенного шоу "Ты супер. 60+" на федеральном канале, и рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" как проходил кастинг и когда он поедет в Москву.По словам Рашида, отбор для участия в телевизионной программе проходил в несколько дистанционных этапов, заявки подали около семисот человек из разных регионов России и стран СНГ. В итоге ведущие выбрали десятку участников, которые попадут в прямые эфиры.В репертуаре Рашида самая разная музыка - от фольклора до классики, также джазовые и эстрадные композиции. Сам он признается, что является племянником известного советского, азербайджанского эстрадного и оперного певца и актера Рашида Бейбутова, даже назван родителями в честь знаменитого родственника и получил свою музыкальность по наследству.Съемки третьего сезона проекта "Ты супер. 60+" будут проходить в течение двух месяцев, финал конкурса состоится 23 мая.Рашид Мамедов - Заслуженный артист Грузии, заслуженный работник культуры РК, зампредседателя грузинской общины Крыма. Международный музыкальный проект "Ты супер. 60+" проводится каналом НТВ совместно с медиагруппой "Россия Сегодня".Полное интервью с артистом слушайте на радио "Спутник в Крыму" в воскресенье, 16 апреля, в 11.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Ритм сердца: как юные барабанщики из крымского села покорили МосквуЗабрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"Участница шоу "Кондитер" из Крыма: Агзамов предпочитает домохозяек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, медиагруппа "россия сегодня", рашид мамедов, культура, телевидение, общество, новости крыма, новости
Впереди большой экран: артист из Крыма выступит в известном телешоу
Певец из Крыма Рашид Мамедов выступит в телешоу "Ты супер. 60+"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым.
Житель Крыма Рашид Мамедов прошел строгий отбор, попал в десятку участников третьего сезона популярного телевизионного песенного шоу "Ты супер. 60+" на федеральном канале, и рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
как проходил кастинг и когда он поедет в Москву.
По словам Рашида, отбор для участия в телевизионной программе проходил в несколько дистанционных этапов, заявки подали около семисот человек из разных регионов России и стран СНГ. В итоге ведущие выбрали десятку участников, которые попадут в прямые эфиры.
"До сих пор не могу поверить. Ответственно. С такой поддержкой, как Крым, я должен выложиться на 100%. Талантов очень много. Было три этапа, отправил ряд своих выступлений, они посмотрели и заметили меня. Самым волнительным был прямой эфир по скайпу. Такое ощущение, что я вновь попал в первый класс, но внутренний голос поддерживает меня и настраивает на самое лучшее", - говорит исполнитель.
В репертуаре Рашида самая разная музыка - от фольклора до классики, также джазовые и эстрадные композиции. Сам он признается, что является племянником известного советского, азербайджанского эстрадного и оперного певца и актера Рашида Бейбутова, даже назван родителями в честь знаменитого родственника и получил свою музыкальность по наследству.
"Мне в жизни помогает мой позитив. Хочется поделиться этой энергетикой, ведь в любом возрасте есть свои радости и прелести. Сейчас готовлюсь, распеваюсь, с собой в Москву возьму свой акустический инструмент", - поделился планами Мамедов.
Съемки третьего сезона проекта "Ты супер. 60+" будут проходить в течение двух месяцев, финал конкурса состоится 23 мая.
Рашид Мамедов - Заслуженный артист Грузии, заслуженный работник культуры РК, зампредседателя грузинской общины Крыма.
Международный музыкальный проект "Ты супер. 60+" проводится каналом НТВ совместно с медиагруппой "Россия Сегодня".
Полное интервью с артистом слушайте на радио "Спутник в Крыму" в воскресенье, 16 апреля, в 11.00.
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