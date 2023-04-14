https://crimea.ria.ru/20230414/vperedi-bolshoy-ekran-artist-iz-kryma-vystupit-v-izvestnom-teleshou-1128171688.html

Впереди большой экран: артист из Крыма выступит в известном телешоу

Впереди большой экран: артист из Крыма выступит в известном телешоу - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Впереди большой экран: артист из Крыма выступит в известном телешоу

Житель Крыма Рашид Мамедов прошел строгий отбор, попал в десятку участников третьего сезона популярного телевизионного песенного шоу "Ты супер. 60+" на... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T19:45

2023-04-14T19:45

2023-04-14T19:45

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Житель Крыма Рашид Мамедов прошел строгий отбор, попал в десятку участников третьего сезона популярного телевизионного песенного шоу "Ты супер. 60+" на федеральном канале, и рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" как проходил кастинг и когда он поедет в Москву.По словам Рашида, отбор для участия в телевизионной программе проходил в несколько дистанционных этапов, заявки подали около семисот человек из разных регионов России и стран СНГ. В итоге ведущие выбрали десятку участников, которые попадут в прямые эфиры.В репертуаре Рашида самая разная музыка - от фольклора до классики, также джазовые и эстрадные композиции. Сам он признается, что является племянником известного советского, азербайджанского эстрадного и оперного певца и актера Рашида Бейбутова, даже назван родителями в честь знаменитого родственника и получил свою музыкальность по наследству.Съемки третьего сезона проекта "Ты супер. 60+" будут проходить в течение двух месяцев, финал конкурса состоится 23 мая.Рашид Мамедов - Заслуженный артист Грузии, заслуженный работник культуры РК, зампредседателя грузинской общины Крыма. Международный музыкальный проект "Ты супер. 60+" проводится каналом НТВ совместно с медиагруппой "Россия Сегодня".Полное интервью с артистом слушайте на радио "Спутник в Крыму" в воскресенье, 16 апреля, в 11.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Ритм сердца: как юные барабанщики из крымского села покорили МосквуЗабрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"Участница шоу "Кондитер" из Крыма: Агзамов предпочитает домохозяек

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, медиагруппа "россия сегодня", рашид мамедов, культура, телевидение, общество, новости крыма, новости