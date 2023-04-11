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Керченская переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Керченская переправа возобновила работу
Керченская переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Керченская переправа возобновила работу
Керченская переправа возобновила работу после почти суточного простоя из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T17:47
2023-04-11T17:47
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Керченская переправа возобновила работу после почти суточного простоя из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Паромы перестали курсировать через пролив в понедельник вечером. По информации Керченского морского порта, причиной стал сильный ветер. Из-за этого на кубанской стороне образовалась очередь из 140 грузовиков, ожидающих переправы в Крым.Всего после запуска морских перевозок через пролив в обе стороны перевезены более 123,8 тысяч пассажиров, 99,3 тысяч единиц автотранспорта и свыше 12,4 тысяч железнодорожных вагонов.Штормовое предупреждение на переправеПо информации Минтранса, во вторник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра и сильного волнения моря. Согласно прогнозу Росгидромета, 11 апреля ожидается восточный ветер до 12-17 м/с, высота волн 70-120 см.Кроме того, штормовое предупреждение о ливнях и ветре введено во всем Крыму. Метеорологи предупредили о возможных перебоях в работе транспорта, в том числе морского.Ограничения на Керченской переправеВ Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, введенные после теракта на Крымском мосту. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору.Этот маршрут протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. В будущем эта дорога станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреляНа Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветромКерченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, керчь, кубань, транспорт, новости, новости крыма, крым
Керченская переправа возобновила работу

МЧС: работа Керченской паромной переправы возобновлена после суток простоя

17:47 11.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Керченская переправа возобновила работу после почти суточного простоя из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
Паромы перестали курсировать через пролив в понедельник вечером. По информации Керченского морского порта, причиной стал сильный ветер. Из-за этого на кубанской стороне образовалась очередь из 140 грузовиков, ожидающих переправы в Крым.
"Работа Керченской переправы возобновлена. Движение паромов на переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале МЧС.
Всего после запуска морских перевозок через пролив в обе стороны перевезены более 123,8 тысяч пассажиров, 99,3 тысяч единиц автотранспорта и свыше 12,4 тысяч железнодорожных вагонов.

Штормовое предупреждение на переправе

По информации Минтранса, во вторник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра и сильного волнения моря. Согласно прогнозу Росгидромета, 11 апреля ожидается восточный ветер до 12-17 м/с, высота волн 70-120 см.
Кроме того, штормовое предупреждение о ливнях и ветре введено во всем Крыму. Метеорологи предупредили о возможных перебоях в работе транспорта, в том числе морского.

Ограничения на Керченской переправе

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, введенные после теракта на Крымском мосту. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору.
Этот маршрут протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. В будущем эта дорога станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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