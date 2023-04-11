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Какой сегодня праздник: 11 апреля - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Какой сегодня праздник: 11 апреля
Какой сегодня праздник: 11 апреля - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Какой сегодня праздник: 11 апреля
В Крыму в этот день празднуют день Конституции, в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков были освобождены Керчь и Джанкой. А еще 11 апреля – Международный... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-11T00:00
2023-04-10T23:20
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этот день празднуют день Конституции, в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков были освобождены Керчь и Джанкой. А еще 11 апреля – Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.Что празднуют в миреЕжегодно 11 апреля в мире отмечается памятная дата – Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этот день в 1945 году американские войска вошли на территорию Бухенвальда (самого крупного концентрационного лагеря). В честь этого ООН учредила памятную дату.11 апреля 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, была принята Конституция Республики Крым. Ежегодно крымчане отмечают этот праздник. Согласно документу, Республика Крым – демократическое, правовое государство в составе Российской Федерации и равноправный субъект страны.В России в этот день отмечают Берещенье – праздник березы. Предки называли ее деревом жизни, здоровья и света.Знаменательные событияВ 1857 году в этот день российский император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла. Также был утвержден весь комплект государственных гербов – Большой, Средний и Малый, которые должны были символизировать собой единство и могущество России. В мае 1857 года Сенат опубликовал Указ с описанием новых гербов и норм их употребления, которые без особых изменений просуществовали до 1917 года.11 апреля 1944 года в результате Крымской наступательной операции от немецко-фашистских захватчиков были освобождены города Керчь и Джанкой.В 1962 году состоялась премьера советского комедийного фильма "Королева бензоколонки" с актрисой Надеждой Румянцевой в главной роли. Также в этот день в 1964 году на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".В 1970 году был запущен американский пилотируемый космический корабль Аполлон-13. Он был единственным из летавших к Луне пилотируемых кораблей, на котором в полете произошла серьезная авария.Кто родилсяВ 1755 году родился врач Джеймс Паркинсон, описавший "дрожательный паралич", который теперь называют болезнью Паркинсона.В 1773 году родился русский мореплаватель Юрий Лисянский, которого считают основателем отечественной океанографии и фактическим руководителем первой российской кругосветной экспедиции в 1803-1806 годах.1901 году родился советский физик и математик Александр Андронов. Он был специалистом в области радиофизики, прикладной механики и электротехники, а также создателем нового направления в теории колебаний и динамике систем.Также 11 апреля родились российский актер Валерий Гаркалин, английский телеведущий Джереми Кларксон, российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и другие.
https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 11 апреля

Что празднуют в России и мире во вторник, 11 апреля

00:00 11.04.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГерб России на фоне Спасо-Преображенского кафедрального собора
Герб России на фоне Спасо-Преображенского кафедрального собора - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этот день празднуют день Конституции, в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков были освобождены Керчь и Джанкой. А еще 11 апреля – Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Что празднуют в мире

Ежегодно 11 апреля в мире отмечается памятная дата – Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этот день в 1945 году американские войска вошли на территорию Бухенвальда (самого крупного концентрационного лагеря). В честь этого ООН учредила памятную дату.
11 апреля 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, была принята Конституция Республики Крым. Ежегодно крымчане отмечают этот праздник. Согласно документу, Республика Крым – демократическое, правовое государство в составе Российской Федерации и равноправный субъект страны.
В России в этот день отмечают Берещенье – праздник березы. Предки называли ее деревом жизни, здоровья и света.

Знаменательные события

В 1857 году в этот день российский император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла. Также был утвержден весь комплект государственных гербов – Большой, Средний и Малый, которые должны были символизировать собой единство и могущество России. В мае 1857 года Сенат опубликовал Указ с описанием новых гербов и норм их употребления, которые без особых изменений просуществовали до 1917 года.
11 апреля 1944 года в результате Крымской наступательной операции от немецко-фашистских захватчиков были освобождены города Керчь и Джанкой.
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
8 апреля, 08:01
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
В 1962 году состоялась премьера советского комедийного фильма "Королева бензоколонки" с актрисой Надеждой Румянцевой в главной роли. Также в этот день в 1964 году на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".
В 1970 году был запущен американский пилотируемый космический корабль Аполлон-13. Он был единственным из летавших к Луне пилотируемых кораблей, на котором в полете произошла серьезная авария.

Кто родился

В 1755 году родился врач Джеймс Паркинсон, описавший "дрожательный паралич", который теперь называют болезнью Паркинсона.
В 1773 году родился русский мореплаватель Юрий Лисянский, которого считают основателем отечественной океанографии и фактическим руководителем первой российской кругосветной экспедиции в 1803-1806 годах.
1901 году родился советский физик и математик Александр Андронов. Он был специалистом в области радиофизики, прикладной механики и электротехники, а также создателем нового направления в теории колебаний и динамике систем.
Также 11 апреля родились российский актер Валерий Гаркалин, английский телеведущий Джереми Кларксон, российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
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