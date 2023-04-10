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Какой сегодня праздник: 10 апреля - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Какой сегодня праздник: 10 апреля
Какой сегодня праздник: 10 апреля - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Какой сегодня праздник: 10 апреля
В мире празднуют Международный день движения сопротивления против фашистов, а еще – День братьев и сестер. Также в этот день вступил в силу первый в мире закон... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В мире празднуют Международный день движения сопротивления против фашистов, а еще – День братьев и сестер. Также в этот день вступил в силу первый в мире закон об авторском праве.Что празднуют в мире10 апреля весь мир отмечает Международный день движения сопротивления. Это – дань памяти тем, кто боролся с фашистами во время Второй мировой войны.10 апреля в мире отмечается семейный праздник – День братьев и сестер. Праздник придумала американка Клаудия Эварт, которая потеряла родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них она решила предложить ежегодно праздновать День братьев и сестер, а дату 10 апреля она выбрала в честь дня рождения сестры.Еще сегодня День гречки, День составления загадочных словарей и Глобальный день работы из дома.Знаменательные событияВ 1710 году в Англии вступил в силу принятый в 1709 году "Статут королевы Анны" – первый в мире закон об авторском праве.В 1722 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.10 апреля 1912 года британский лайнер "Титаник" отправился из Саутгемптонского порта в свое первое плавание. Оно же стало последним.В 1972 году была подписана международная Конвенция о запрещении бактериологического оружия.Кто родилсяВ 1847 году родился американский журналист и издатель Джозеф Пулитцер. Он стал основателем журналистской Пулитцеровской премии, которая является самой престижной наградой для работников СМИ.В 1838 году родился американский изобретатель Фрэнк Стивен Болдуин, который сконструировал арифмометр и калькулятор.В 1937 году родилась советская и российская поэтесса Белла Ахмадулина, пожалуй, одна из самых знаменитых русскоязычных лирических поэтесс второй половины XX века.10 апреля родились шведский актер Макс фон Сюдов, американский актер и режиссер Стивен Сигал, российский хоккеист Александр Еременко и другие.
https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
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праздники и памятные даты, история, общество, россия, в мире, новости
Какой сегодня праздник: 10 апреля

Что празднуют в России и в мире 10 апреля

00:00 10.04.2023
 
© Фото: Public Domain"Титаник" в доке. Архивное фото
Титаник в доке. Архивное фото
© Фото: Public Domain
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В мире празднуют Международный день движения сопротивления против фашистов, а еще – День братьев и сестер. Также в этот день вступил в силу первый в мире закон об авторском праве.

Что празднуют в мире

10 апреля весь мир отмечает Международный день движения сопротивления. Это – дань памяти тем, кто боролся с фашистами во время Второй мировой войны.
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10 апреля в мире отмечается семейный праздник – День братьев и сестер. Праздник придумала американка Клаудия Эварт, которая потеряла родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них она решила предложить ежегодно праздновать День братьев и сестер, а дату 10 апреля она выбрала в честь дня рождения сестры.
Еще сегодня День гречки, День составления загадочных словарей и Глобальный день работы из дома.

Знаменательные события

В 1710 году в Англии вступил в силу принятый в 1709 году "Статут королевы Анны" – первый в мире закон об авторском праве.
В 1722 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.
10 апреля 1912 года британский лайнер "Титаник" отправился из Саутгемптонского порта в свое первое плавание. Оно же стало последним.
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В 1972 году была подписана международная Конвенция о запрещении бактериологического оружия.
Кто родился
В 1847 году родился американский журналист и издатель Джозеф Пулитцер. Он стал основателем журналистской Пулитцеровской премии, которая является самой престижной наградой для работников СМИ.
В 1838 году родился американский изобретатель Фрэнк Стивен Болдуин, который сконструировал арифмометр и калькулятор.
В 1937 году родилась советская и российская поэтесса Белла Ахмадулина, пожалуй, одна из самых знаменитых русскоязычных лирических поэтесс второй половины XX века.
© РИА Новости . Михаил Озерский / Перейти в фотобанкПоэтесса Белла Ахмадулина.
Поэтесса Белла Ахмадулина. - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости . Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
Поэтесса Белла Ахмадулина.
10 апреля родились шведский актер Макс фон Сюдов, американский актер и режиссер Стивен Сигал, российский хоккеист Александр Еременко и другие.
 
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