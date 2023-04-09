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Какой сегодня праздник: 9 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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Какой сегодня праздник: 9 апреля
Какой сегодня праздник: 9 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Какой сегодня праздник: 9 апреля
В воскресенье, 9 апреля, в России отмечают День войск противовоздушной обороны, у православных – Вербное воскресенье, у западных христиан – Пасха. Еще в этот... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-09T00:00
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общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье, 9 апреля, в России отмечают День войск противовоздушной обороны, у православных – Вербное воскресенье, у западных христиан – Пасха. Еще в этот день родился знаменитый завоеватель Тамерлан.Что празднуют в мире9 апреля в России отмечают День войск противовоздушной обороны. История ПВО насчитывает больше века. Первые подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами, появились в декабре 1914 года.Православные в это день отмечают большой праздник – Вербное воскресенье. Кстати, во многих странах мира Вербное воскресенье называют Пальмовым. Ветвями этого растения устилали дорогу и приветствовали Иисуса Христа во время въезда в Иерусалим.У западных христиан на 9 апреля выпадает Пасха – праздник воскресения Христа. Как и у православных, у католиков главным атрибутом Пасхи считаются крашенные яйца. Ими обмениваются, дарят детям-крестникам, а девушки вручают их возлюбленным в обмен на пальмовые ветки.Еще сегодня День работников клининговой службы, День финского языка, День прозвища и День ананасов с бужениной.Знаменательные событияВ 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.В 1699 году Петр I подписал указ "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки".1974 году в этот день в Керчи был спущен на воду первый советский супертанкер "Крым".Кто родилсяВ 1336 году родился один из известнейших в мире завоевателей, тюрко-монгольский военачальник Тамерлан.В 1812 году родился французский поэт Шарль-Пьер Бодлер. Он считается основоположником эстетики декаданса и символизма. Поэт оказал влияние на развитие европейской классики. Наиболее известным и значительным в его творчестве стал сборник стихов "Цветы зла".В 1938 году родился политик Виктор Черномырдин, который в 1992-1998 годах был председателем правительства РФ.Кроме этого, 9 апреля родились американская актриса Кристин Стюарт, чемпион мира в автогонках "Формула-1" Жак Вильнев и другие.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 9 апреля

Что празднуют в России и мире в воскресенье, 9 апреля

00:00 09.04.2023
 
© Фото: pixabay.comОвсянка
Овсянка
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье, 9 апреля, в России отмечают День войск противовоздушной обороны, у православных – Вербное воскресенье, у западных христиан – Пасха. Еще в этот день родился знаменитый завоеватель Тамерлан.

Что празднуют в мире

9 апреля в России отмечают День войск противовоздушной обороны. История ПВО насчитывает больше века. Первые подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами, появились в декабре 1914 года.
Православные в это день отмечают большой праздник – Вербное воскресенье. Кстати, во многих странах мира Вербное воскресенье называют Пальмовым. Ветвями этого растения устилали дорогу и приветствовали Иисуса Христа во время въезда в Иерусалим.
У западных христиан на 9 апреля выпадает Пасха – праздник воскресения Христа. Как и у православных, у католиков главным атрибутом Пасхи считаются крашенные яйца. Ими обмениваются, дарят детям-крестникам, а девушки вручают их возлюбленным в обмен на пальмовые ветки.
Еще сегодня День работников клининговой службы, День финского языка, День прозвища и День ананасов с бужениной.

Знаменательные события

В 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.
В 1699 году Петр I подписал указ "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки".
1974 году в этот день в Керчи был спущен на воду первый советский супертанкер "Крым".

Кто родился

В 1336 году родился один из известнейших в мире завоевателей, тюрко-монгольский военачальник Тамерлан.
В 1812 году родился французский поэт Шарль-Пьер Бодлер. Он считается основоположником эстетики декаданса и символизма. Поэт оказал влияние на развитие европейской классики. Наиболее известным и значительным в его творчестве стал сборник стихов "Цветы зла".
В 1938 году родился политик Виктор Черномырдин, который в 1992-1998 годах был председателем правительства РФ.
Кроме этого, 9 апреля родились американская актриса Кристин Стюарт, чемпион мира в автогонках "Формула-1" Жак Вильнев и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В воскресенье в Крыму распогодится
00:00Какой сегодня праздник: 9 апреля
20:09Главные новости Крыма: 8 апреля
19:46В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд
19:34Главные события и заявления дня: 8 апреля
19:13Ждать ли в Крыму потепления после Пасхи
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