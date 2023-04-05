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"Цифровые офисы" РНКБ в Крыму посетили 25 тысяч человек
"Цифровые офисы" РНКБ в Крыму посетили 25 тысяч человек - РИА Новости Крым, 05.04.2023
"Цифровые офисы" РНКБ в Крыму посетили 25 тысяч человек
Около 25 тысяч жителей Крыма стали клиентами "цифровых офисов" РНКБ Банка (ПАО) - отделений нового формата, где клиентов обучают пользоваться финансовыми... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T11:44
2023-04-05T11:44
2023-04-05T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Около 25 тысяч жителей Крыма стали клиентами "цифровых офисов" РНКБ Банка (ПАО) - отделений нового формата, где клиентов обучают пользоваться финансовыми услугами с помощью мобильного приложения (18+), установленного на смартфонах, сообщает банк.В среднем "цифровые офисы" РНКБ – два в Симферополе, два в Керчи, один в Евпатории, и два в Севастополе - посещают около 700 человек в месяц.Как отмечается в сообщении, посетители цифровых офисов за два с половиной года оформили более 40 тысяч банковских продуктов. Средний возраст посетителей составляет 45 лет, 60% из них женщины, 40% - мужчины.Читайте также на РИА Новости Крым:РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селахВ мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятыхРНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей
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рнкб (пао), крым, новости крыма, общество, экономика, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Около 25 тысяч жителей Крыма стали клиентами "цифровых офисов" РНКБ Банка (ПАО) - отделений нового формата, где клиентов обучают пользоваться финансовыми услугами с помощью мобильного приложения (18+), установленного на смартфонах, сообщает банк.
В среднем "цифровые офисы" РНКБ – два в Симферополе, два в Керчи, один в Евпатории, и два в Севастополе - посещают около 700 человек в месяц.
Как отмечается в сообщении, посетители цифровых офисов за два с половиной года оформили более 40 тысяч банковских продуктов. Средний возраст посетителей составляет 45 лет, 60% из них женщины, 40% - мужчины.
"В наших "цифровых офисах" мы показываем клиентам, насколько просто, быстро и удобно можно пользоваться практически всеми банковскими услугами при наличии смартфона. Большинство всех платежей в нашем банке осуществляются дистанционно. Умение правильно пользоваться дистанционными сервисами очень важно для развития финансовой грамотности, и мы всегда готовы этому научить, - отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
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