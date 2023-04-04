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Николай Лукашенко: биографическая справка - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Николай Лукашенко: биографическая справка
Николай Лукашенко: биографическая справка - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Николай Лукашенко: биографическая справка
Лукашенко Николай Николаевич родился 1 мая 1987 года в городе Симферополь, Крымская область УССР. Получил высшее образование, в 2009 году окончил Харьковский... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T12:57
2023-04-04T12:57
крым
николай лукашенко
минтранс крыма
политика
кадровые перестановки
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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Лукашенко Николай Николаевич родился 1 мая 1987 года в городе Симферополь, Крымская область УССР. Получил высшее образование, в 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет.Трудовую деятельность начал в 2011 году – работал учителем информатики Кукушкинской школы Раздольненского района. Но недолго, и уже летом этого же года перешел работать в Республиканский комитет Автономной Республики Крым по транспорту и связи. С июля 2011 года по 2014 год занимал должности главного специалиста отдела развития автодорог управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог, главного специалиста отдела по организации автомобильных перевозок.С 2014 года по 2020 год занимал должности завотделом и начальника управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта Республики Крым.С декабря 2020 года по июнь 2022 года работал на посту заместителя министра транспорта РК, а после этого занимал должность первого замминистра. Указом главы Крыма от 4 апреля 2023 года назначен министром транспорта республики.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, николай лукашенко, минтранс крыма, политика, кадровые перестановки, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Николай Лукашенко: биографическая справка

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко – биографическая справка

12:57 04.04.2023
 
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Лукашенко Николай Николаевич родился 1 мая 1987 года в городе Симферополь, Крымская область УССР. Получил высшее образование, в 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет.
Трудовую деятельность начал в 2011 году – работал учителем информатики Кукушкинской школы Раздольненского района. Но недолго, и уже летом этого же года перешел работать в Республиканский комитет Автономной Республики Крым по транспорту и связи. С июля 2011 года по 2014 год занимал должности главного специалиста отдела развития автодорог управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог, главного специалиста отдела по организации автомобильных перевозок.
С 2014 года по 2020 год занимал должности завотделом и начальника управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта Республики Крым.
С декабря 2020 года по июнь 2022 года работал на посту заместителя министра транспорта РК, а после этого занимал должность первого замминистра. Указом главы Крыма от 4 апреля 2023 года назначен министром транспорта республики.
 
КрымНиколай ЛукашенкоМинтранс КрымаПолитикаКадровые перестановкиКадровые перестановки во властных структурах Крыма и Севастополя
 
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