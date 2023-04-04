https://crimea.ria.ru/20230404/nikolay-lukashenko-biograficheskaya-spravka-1127969832.html

Николай Лукашенко: биографическая справка

Николай Лукашенко: биографическая справка - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Николай Лукашенко: биографическая справка

Лукашенко Николай Николаевич родился 1 мая 1987 года в городе Симферополь, Крымская область УССР. Получил высшее образование, в 2009 году окончил Харьковский... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T12:57

2023-04-04T12:57

2023-04-04T12:57

крым

николай лукашенко

минтранс крыма

политика

кадровые перестановки

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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Лукашенко Николай Николаевич родился 1 мая 1987 года в городе Симферополь, Крымская область УССР. Получил высшее образование, в 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет.Трудовую деятельность начал в 2011 году – работал учителем информатики Кукушкинской школы Раздольненского района. Но недолго, и уже летом этого же года перешел работать в Республиканский комитет Автономной Республики Крым по транспорту и связи. С июля 2011 года по 2014 год занимал должности главного специалиста отдела развития автодорог управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог, главного специалиста отдела по организации автомобильных перевозок.С 2014 года по 2020 год занимал должности завотделом и начальника управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта Республики Крым.С декабря 2020 года по июнь 2022 года работал на посту заместителя министра транспорта РК, а после этого занимал должность первого замминистра. Указом главы Крыма от 4 апреля 2023 года назначен министром транспорта республики.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, николай лукашенко, минтранс крыма, политика, кадровые перестановки, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя