https://crimea.ria.ru/20230404/Kakoy-segodnya-prazdnik-4-aprelya_-1118120931.html

Какой сегодня праздник: 4 апреля

Какой сегодня праздник: 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Какой сегодня праздник: 4 апреля

4 апреля мир сидит в интернете и празднует Всемирный день крысы, а любители нестандартного времяпрепровождения наблюдают за путешествием снега к морю. А еще в... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T00:00

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4 апреля мир сидит в интернете и празднует Всемирный день крысы, а любители нестандартного времяпрепровождения наблюдают за путешествием снега к морю. А еще в этот день биохимик Чарльз Кинг впервые выделил витамин С из лимона.Что празднуют в миреВся планета отмечает важный праздник – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Цель дня - повышение осведомленности об угрозах, создаваемых минами, взрывоопасными пережитками войны и самодельными взрывными устройствами.Также мир празднует День веб-мастера. Для празднования выбрана неординарная дата: внимательные заметят, что цифры 4.04 напоминают по своему написанию ошибку 404 – "Страница не найдена", имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. Также дата совпадает с Международным днем интернета.Кроме того, 4 апреля – праздник у любителей декоративных крыс – Всемирный день крысы, который создан для привлечения внимания к этому забавному животному. Идея учреждения праздника принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили почтить своих хвостатых любимцев.В календаре необычных поводов – День путешествия снега к морю. Считается, что, раз зима закончилась, оставшемуся снегу пора уходить в отпуск и отправляться в путешествие к далекому синему морю. Каким образом? Стекая талой водой через ручьи в реки.Знаменательные событияВ 1919 году в Италии была открыта пассажирская авиалиния Рим - Неаполь на дирижаблях.В 1920 году барон Петр Врангель избран главнокомандующим Русской армией в Крыму, однако, это решение не спасло белогвардейцев. В 1921 году Гражданская война в Крыму закончилась победой Красной армии и установлением Советской власти.В 1932 году американский биохимик Чарльз Кинг впервые выделил витамин С из лимонного сока.В 1949 году в Вашингтоне была создана Организация Североатлантического договора – НАТО.Кто родился4 апреля 1758 года родился французский живописец-романтик Пьер Поль Прюдон, творчество которого отличает мягкость линий, грация и интимность. Прюдон – мастер изображения античной мифологии. Среди его полотен: "Любовь, соблазняющая Невинность", "Похищение Психеи" (обе картины находятся в Лувре), "Сон Психеи" (музей Конде).123 года назад, в 1900 году на свет появился советский художник-авангардист, иллюстратор книг для детей Юрий Васнецов. Его называют художником русских сказок. Одна из основных особенностей стиля Васнецова - неразрывная связь с народным искусством. Он нарисовал иллюстрации к книгам Маршака, Чуковского, Бианки.4 апреля 1928 года на свет появилась советская и российская актриса театра и кино, театральный педагог, народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Известность актриса получила после роли Аксиньи в киноленте "Тихий Дон", после чего преданные поклонники стали называть ее "Аксиньей Донской". После успешного старта она почти отказалась от кино и посвятила себя театру, где не только играла, но и преподавала.В 1932 году родился советский режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР Андрей Тарковский. Самые знаменитые его произведения - "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев" и "Зеркало". Они прославлены по всему миру и заслуженно значатся в списках лучших фильмов всех времен и народов.Также 4 апреля родились поэт-песенник Илья Резник, актеры Роберт Дауни-младший и Дмитрий Нагиев, шоумэн Антон Комолов и другие.

https://crimea.ria.ru/20170116/1108748825.html

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общество, новости, праздники и памятные даты, история, культура, россия, ссср, кинематограф