Какой сегодня праздник: 4 апреля
Что празднуют в России и в мире 4 апреля
4 апреля мир сидит в интернете и празднует Всемирный день крысы, а любители нестандартного времяпрепровождения наблюдают за путешествием снега к морю. А еще в этот день биохимик Чарльз Кинг впервые выделил витамин С из лимона.
Что празднуют в мире
Вся планета отмечает важный праздник – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Цель дня - повышение осведомленности об угрозах, создаваемых минами, взрывоопасными пережитками войны и самодельными взрывными устройствами.
Также мир празднует День веб-мастера. Для празднования выбрана неординарная дата: внимательные заметят, что цифры 4.04 напоминают по своему написанию ошибку 404 – "Страница не найдена", имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. Также дата совпадает с Международным днем интернета.
Кроме того, 4 апреля – праздник у любителей декоративных крыс – Всемирный день крысы, который создан для привлечения внимания к этому забавному животному. Идея учреждения праздника принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили почтить своих хвостатых любимцев.
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В календаре необычных поводов – День путешествия снега к морю. Считается, что, раз зима закончилась, оставшемуся снегу пора уходить в отпуск и отправляться в путешествие к далекому синему морю. Каким образом? Стекая талой водой через ручьи в реки.
Знаменательные события
В 1919 году в Италии была открыта пассажирская авиалиния Рим - Неаполь на дирижаблях.
В 1920 году барон Петр Врангель избран главнокомандующим Русской армией в Крыму, однако, это решение не спасло белогвардейцев. В 1921 году Гражданская война в Крыму закончилась победой Красной армии и установлением Советской власти.
В 1932 году американский биохимик Чарльз Кинг впервые выделил витамин С из лимонного сока.
В 1949 году в Вашингтоне была создана Организация Североатлантического договора – НАТО.
Кто родился
4 апреля 1758 года родился французский живописец-романтик Пьер Поль Прюдон, творчество которого отличает мягкость линий, грация и интимность. Прюдон – мастер изображения античной мифологии. Среди его полотен: "Любовь, соблазняющая Невинность", "Похищение Психеи" (обе картины находятся в Лувре), "Сон Психеи" (музей Конде).
123 года назад, в 1900 году на свет появился советский художник-авангардист, иллюстратор книг для детей Юрий Васнецов. Его называют художником русских сказок. Одна из основных особенностей стиля Васнецова - неразрывная связь с народным искусством. Он нарисовал иллюстрации к книгам Маршака, Чуковского, Бианки.
4 апреля 1928 года на свет появилась советская и российская актриса театра и кино, театральный педагог, народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Известность актриса получила после роли Аксиньи в киноленте "Тихий Дон", после чего преданные поклонники стали называть ее "Аксиньей Донской". После успешного старта она почти отказалась от кино и посвятила себя театру, где не только играла, но и преподавала.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Тихий Дон" . Алексей Благовестов в роли Степана Астахова, Элина Быстрицкая в роли Аксиньи. Репродукция.
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Кадр из фильма "Тихий Дон" . Алексей Благовестов в роли Степана Астахова, Элина Быстрицкая в роли Аксиньи. Репродукция.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлина Быстрицкая в роли Марии Андреевой в фильме Семена Туманова "Николай Бауман".
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Элина Быстрицкая в роли Марии Андреевой в фильме Семена Туманова "Николай Бауман".
© РИА Новости . Евгений Комаров / Перейти в фотобанкАртист Михаил Ульянов (в центре) в роли Кайтанова, артистка Элина Быстрицкая (справа) в роли Лёли в фильме "Добровольцы" (режиссер Юрий Егоров).
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Артист Михаил Ульянов (в центре) в роли Кайтанова, артистка Элина Быстрицкая (справа) в роли Лёли в фильме "Добровольцы" (режиссер Юрий Егоров).
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАртистка Элина Быстрицкая в роли участкового врача Елизаветы Муромцевой в фильме "Неоконченная повесть" режиссера Фридриха Эрмлера
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Артистка Элина Быстрицкая в роли участкового врача Елизаветы Муромцевой в фильме "Неоконченная повесть" режиссера Фридриха Эрмлера
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Кадр из фильма "Тихий Дон" . Алексей Благовестов в роли Степана Астахова, Элина Быстрицкая в роли Аксиньи. Репродукция.
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Элина Быстрицкая в роли Марии Андреевой в фильме Семена Туманова "Николай Бауман".
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Артист Михаил Ульянов (в центре) в роли Кайтанова, артистка Элина Быстрицкая (справа) в роли Лёли в фильме "Добровольцы" (режиссер Юрий Егоров).
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Артистка Элина Быстрицкая в роли участкового врача Елизаветы Муромцевой в фильме "Неоконченная повесть" режиссера Фридриха Эрмлера
В 1932 году родился советский режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР Андрей Тарковский. Самые знаменитые его произведения - "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев" и "Зеркало". Они прославлены по всему миру и заслуженно значатся в списках лучших фильмов всех времен и народов.
Также 4 апреля родились поэт-песенник Илья Резник, актеры Роберт Дауни-младший и Дмитрий Нагиев, шоумэн Антон Комолов и другие.