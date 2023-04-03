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Какой сегодня праздник: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Какой сегодня праздник: 3 апреля
Какой сегодня праздник: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Какой сегодня праздник: 3 апреля
3 апреля на планете всеобщий праздник – Всемирный день вечеринки, а в Эстонии - День дурака. Еще сегодня можно отметить дни рожденья кофемолки, мороженого... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T00:00
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общество
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 3 апреля на планете всеобщий праздник – Всемирный день вечеринки, а в Эстонии - День дурака. Еще сегодня можно отметить дни рожденья кофемолки, мороженого "Сандэ", мобильного телефона, Марлона Брандо и Анастасии Завротнюк.Что празднуют в миреНаселение планеты отмечает Всемирный день вечеринки или День пати (World Party Day). Примечательно, что идея создать День пати появилась из фантастического романа "Полет" американской писательницы Ванны Бонта. Повествование ее романа заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. "Полет" вышел в свет в 1995 году, а 3 апреля 1996 года в США под девизом "Вечеринка – это противоположность войны" состоялся первый День вечеринок.Еще сегодня День радуги, День отказа от скучной работы, День муссового крема, а эстонцы отмечают День дурака, который в остальных странах проходит 1 апреля. Эстонцы - такие эстонцы.Знаменательные события1829 год - день рождения кофемолки. В этот день англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.1892 год – день рождения популярного американского десерта "Сандэ" – лакомства из шариков мороженого с фруктовым сиропом, орехами, шоколадом и взбитыми сливкам.1973 год – день рождения штрих-кода. В этот день компания IBM официально представила свою разработку UPC – линейную символику штрихового кода.Также 3 апреля 1973 года считается днем рождения мобильного телефона. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по "сотовому".Кто родилсяВ 1862 году родился русский живописец, график, мастер жанровых композиций и книжной иллюстрации Леонид Пастернак. Больше всего его талант проявился в книжной графике: он создал иллюстрации к романам Льва Толстого "Война и Мир" и "Воскресенье". Многочисленное творческое наследие художника хранится в музеях России и за рубежом.103 года исполнилось бы талантливому советскому писателю и сценаристу Юрию Нагибину, по киносценариям которого сняты культовые фильмы, вошедшие в золотой фонд советской и российской кинематографии: "Председатель", "Бабье царство", "Чайковский", "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!".В 1924 году на свет появился американский актер Марлон Брандо. Брутальный, харизматичный, дерзкий - он считается одним из самых значительных актеров в истории мирового кинематографа. Брандо снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Трамвай желаний", "Крестный отец", "Последнее танго в Париже".Также 3 апреля родились актеры Владимир Носик, Анастасия Заворотнюк, Алек Болдуин, Эдди Мерфи, Мэттью Гуд и другие.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 3 апреля

Что празднуют в России и в мире в понедельник, 3 апреля

00:00 03.04.2023
 
© Фото: kinopoisk.ruКадр из фильма "Крестный отец"
Кадр из фильма Крестный отец
© Фото: kinopoisk.ru
Читать в
СИМФЕРПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 3 апреля на планете всеобщий праздник – Всемирный день вечеринки, а в Эстонии - День дурака. Еще сегодня можно отметить дни рожденья кофемолки, мороженого "Сандэ", мобильного телефона, Марлона Брандо и Анастасии Завротнюк.

Что празднуют в мире

Население планеты отмечает Всемирный день вечеринки или День пати (World Party Day). Примечательно, что идея создать День пати появилась из фантастического романа "Полет" американской писательницы Ванны Бонта. Повествование ее романа заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. "Полет" вышел в свет в 1995 году, а 3 апреля 1996 года в США под девизом "Вечеринка – это противоположность войны" состоялся первый День вечеринок.
Еще сегодня День радуги, День отказа от скучной работы, День муссового крема, а эстонцы отмечают День дурака, который в остальных странах проходит 1 апреля. Эстонцы - такие эстонцы.

Знаменательные события

1829 год - день рождения кофемолки. В этот день англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.
1892 год – день рождения популярного американского десерта "Сандэ" – лакомства из шариков мороженого с фруктовым сиропом, орехами, шоколадом и взбитыми сливкам.
1973 год – день рождения штрих-кода. В этот день компания IBM официально представила свою разработку UPC – линейную символику штрихового кода.
Также 3 апреля 1973 года считается днем рождения мобильного телефона. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по "сотовому".
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Кто родился

В 1862 году родился русский живописец, график, мастер жанровых композиций и книжной иллюстрации Леонид Пастернак. Больше всего его талант проявился в книжной графике: он создал иллюстрации к романам Льва Толстого "Война и Мир" и "Воскресенье". Многочисленное творческое наследие художника хранится в музеях России и за рубежом.
103 года исполнилось бы талантливому советскому писателю и сценаристу Юрию Нагибину, по киносценариям которого сняты культовые фильмы, вошедшие в золотой фонд советской и российской кинематографии: "Председатель", "Бабье царство", "Чайковский", "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!".
В 1924 году на свет появился американский актер Марлон Брандо. Брутальный, харизматичный, дерзкий - он считается одним из самых значительных актеров в истории мирового кинематографа. Брандо снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Трамвай желаний", "Крестный отец", "Последнее танго в Париже".
Также 3 апреля родились актеры Владимир Носик, Анастасия Заворотнюк, Алек Болдуин, Эдди Мерфи, Мэттью Гуд и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
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