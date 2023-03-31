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Какой сегодня праздник: 31 марта - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Какой сегодня праздник: 31 марта
Какой сегодня праздник: 31 марта - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Какой сегодня праздник: 31 марта
31 марта планета вспоминает обряды и традиции и копирует важную информацию. А еще в этот день была открыта Эйфелева башня и родился Корней Чуковский. РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. 31 марта планета вспоминает обряды и традиции и копирует важную информацию. А еще в этот день была открыта Эйфелева башня и родился Корней Чуковский.Что празднуют в миреВ мире - Международный день резервного копирования или День бэкапа. Педантичные программисты советуют скопировать с компьютеров важную информацию (фото, видео, документы) на носители-флэшки или диски, с которых можно восстановить данные. Праздник проводится с целью защиты от форс-мажоров.В быту и культуре любого народа есть множество традиций и обрядов, берущих свое начало из древних времен. Для того, чтобы понять душу и характер народа, важно изучить и понять его историю. В День обрядов и традиций предлагается вспомнить все мудрое, сакральное и символическое, во что верили далекие предки.Знаменательные событияВ 1889 году в Париже состоялось открытие Эйфелевой башни. Конструктор Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг.В 1893 году американец Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку - "молнию". Первоначально она предназначалась для застегивания сапог.В 1917 году Дания за 25 млн долларов официально передала под управление США южную часть Виргинских островов в Карибском море.В 1966 году СССР осуществил запуск первого искусственного спутника Луны - автоматическую межпланетную станцию "Луна-10".Кто родился31 марта 1596 года родился французский философ, математик и физик Рене Декарт, создавший алгебраическую символику и аналитическую геометрию. Он также изучал распространения света и положил начало оптике как науке.В 1685 году на свет появился великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах, оставивший огромное наследие в золотом фонде мировой культуры.В 1882 году родился русский поэт, публицист и детский писатель Корней Чуковский. На его произведениях выросло не одно поколение детей. Необычные образы и четкий ритм делали его стихи запоминающимися: "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Федорино горе". Кроме того Чуковский занимался переводами и писал историко-литературные статьи.В 1938 году на свет появился Звиад Гамсахурдия. Грузинский филолог, получивший известность как диссидент, общественный и политический деятель, первый президент независимой Грузии. С его именем связано провозглашение государственной независимости Грузии, начало грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфликта, возникновение внутриполитической нестабильности в стране. Свергнутый в результате переворота в январе 1992 года, погиб в изгнании.В 1968 году родился российский православный священник, протоиерей и настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве Всеволод Чаплин. Известен по своим высказываниям и комментариям в СМИ.Также 31 марта родилась певица Натали, актеры Александр Збруев, Алена Бабенко и Факундо Арана, юморист Владимир Винокур, хоккеист Павел Буре и другие.
https://crimea.ria.ru/20190821/1117181052.html
https://crimea.ria.ru/20200126/Chto-Vsevolod-Chaplin-govoril-pro-Krym-Sobchak-i-aborty-1117893485.html
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новости, праздники и памятные даты, история, культура, спорт, россия, ссср, грузия
Какой сегодня праздник: 31 марта

Что празднуют в России и мире 31 марта

00:00 31.03.2023
 
© Фото: pixabay.comЭйфелева башня
Эйфелева башня
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. 31 марта планета вспоминает обряды и традиции и копирует важную информацию. А еще в этот день была открыта Эйфелева башня и родился Корней Чуковский.

Что празднуют в мире

В мире - Международный день резервного копирования или День бэкапа. Педантичные программисты советуют скопировать с компьютеров важную информацию (фото, видео, документы) на носители-флэшки или диски, с которых можно восстановить данные. Праздник проводится с целью защиты от форс-мажоров.
В быту и культуре любого народа есть множество традиций и обрядов, берущих свое начало из древних времен. Для того, чтобы понять душу и характер народа, важно изучить и понять его историю. В День обрядов и традиций предлагается вспомнить все мудрое, сакральное и символическое, во что верили далекие предки.
Могильник Опушки.
21 августа 2019, 12:05
В Крыму нашли огненные следы таинственного обряда

Знаменательные события

В 1889 году в Париже состоялось открытие Эйфелевой башни. Конструктор Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг.
В 1893 году американец Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку - "молнию". Первоначально она предназначалась для застегивания сапог.
В 1917 году Дания за 25 млн долларов официально передала под управление США южную часть Виргинских островов в Карибском море.
В 1966 году СССР осуществил запуск первого искусственного спутника Луны - автоматическую межпланетную станцию "Луна-10".
© РИА Новости . Александр Моклецов / Перейти в фотобанкПервый искусственный спутник Луны "Луна - 10".
Первый искусственный спутник Луны Луна - 10. - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости . Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
Первый искусственный спутник Луны "Луна - 10".

Кто родился

31 марта 1596 года родился французский философ, математик и физик Рене Декарт, создавший алгебраическую символику и аналитическую геометрию. Он также изучал распространения света и положил начало оптике как науке.
В 1685 году на свет появился великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах, оставивший огромное наследие в золотом фонде мировой культуры.
В 1882 году родился русский поэт, публицист и детский писатель Корней Чуковский. На его произведениях выросло не одно поколение детей. Необычные образы и четкий ритм делали его стихи запоминающимися: "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Федорино горе". Кроме того Чуковский занимался переводами и писал историко-литературные статьи.
В 1938 году на свет появился Звиад Гамсахурдия. Грузинский филолог, получивший известность как диссидент, общественный и политический деятель, первый президент независимой Грузии. С его именем связано провозглашение государственной независимости Грузии, начало грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфликта, возникновение внутриполитической нестабильности в стране. Свергнутый в результате переворота в январе 1992 года, погиб в изгнании.
В 1968 году родился российский православный священник, протоиерей и настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве Всеволод Чаплин. Известен по своим высказываниям и комментариям в СМИ.
Пресс-конференция протоиерея Всеволода Чаплина - РИА Новости, 1920, 26.01.2020
26 января 2020, 18:47
Что Всеволод Чаплин говорил про Крым, Собчак и аборты
Также 31 марта родилась певица Натали, актеры Александр Збруев, Алена Бабенко и Факундо Арана, юморист Владимир Винокур, хоккеист Павел Буре и другие.
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Александр Збруев (Следователь) в сцене из спектакля "Капкан" на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова".
Показ премьерного спектакля Капкан в театре Ленком
1 из 4
Актер Александр Збруев (Следователь) в сцене из спектакля "Капкан" на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова".
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Алена Бабенко на X юбилейном фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде.
X юбилейный фестиваль короткометражного кино Короче
2 из 4
Актриса Алена Бабенко на X юбилейном фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде.
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртист Владимир Винокур выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку.
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День третий
3 из 4
Артист Владимир Винокур выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку.
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Международной лиги легенд мирового хоккея Павел Буре в составе команды "Легенды хоккея" принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги.
Президент РФ В. Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги
4 из 4
Президент Международной лиги легенд мирового хоккея Павел Буре в составе команды "Легенды хоккея" принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги.
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 4
Актер Александр Збруев (Следователь) в сцене из спектакля "Капкан" на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова".
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 4
Актриса Алена Бабенко на X юбилейном фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде.
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4
Артист Владимир Винокур выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку.
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4
Президент Международной лиги легенд мирового хоккея Павел Буре в составе команды "Легенды хоккея" принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги.
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
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00:00Какой сегодня праздник: 31 марта
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