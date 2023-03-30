Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230330/Kakoy-segodnya-prazdnik-30-marta_-1118105392.html
Какой сегодня праздник: 30 марта
Какой сегодня праздник: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Какой сегодня праздник: 30 марта
30 марта у славян – праздник природы, весны и тепла, в мире отмечают День прогулки по парку, в Испании любуются коврами из цветов. А еще в этот день родился... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T00:00
2023-03-30T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
футбол
история
кино
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111787/52/1117875200_0:23:921:541_1920x0_80_0_0_0fce2c785de060b07364ba46ab15771f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. 30 марта у славян – праздник природы, весны и тепла, в мире отмечают День прогулки по парку, в Испании любуются коврами из цветов. А еще в этот день родился голландский художник Винсент Ван Гог.Что празднуют в миреСлавяне отмечают праздник Ладодение. В этот день заведено восхвалять природу, просыпающуюся после долгой холодной зимы. Это праздник тепла и прихода весны, который предки отмечали в честь богини Лады - покровительницы семьи и любви.Необычный и неофициальный праздник, но весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – День прогулки по парку - тоже отмечается 30 марта. Можно просто гулять, а можно устроить пикник.30 марта в Испании стартует ежегодный красочный Фестиваль цветов. В каждом испанском городе праздник имеет свой колорит. Фестиваль проходит в виде конкурса природных ковров из живых цветов.Знаменательные событияВ 1847 году писатель Лев Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений его дневники занимают 13 томов.В 1856 году завершилась Крымская война. В Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии был подписан мирный договор. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество — часть Южной Бессарабии и устье Дуная.В 1860 году российский император Александр II объявил о начале разработки Крестьянской реформы, упразднившей крепостное правоВ 1867 году в Вашингтоне подписан русско-американский договор, по которому США купили у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.В 1896 году мир впервые услышал о психоанализе: французский журнал "Revue Neurologique" опубликовал статью Зигмунда Фрейда.В 1970 году на экраны вышел фильм советского режиссера Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", ставший культовым.Кто родился30 марта 1326 года родился великий князь Московский и Владимирский Иван II Красный (годы правления 1353-1359). Согласно летописям, прозвище "Красный" получил из-за своей внешней красоты. Иван II усилил на Руси власть московских князей. При нем в состав Московского княжества вошли Костромские и Дмитровские земли.Ровно 170 лет назад, в 1853 году на свет появился Винсент Ван Гог. Он написал более 2,1 тыс. полотен, однако жизнь прожил в нищете. Признание к Ван Гогу пришло после смерти. Сегодня его картины стоят десятки миллионов долларов.В 1894 году родился советский авиаконструктор Сергей Ильюшин.60-ти летие празднует советский и украинский футболист Алексей Михайличенко. Михайличенко трехкратный чемпион СССР (в составе легендарного киевского "Динамо") олимпийский чемпион 1988 года в составе Сборно СССР, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1986). В 1992 году стал первым в мире футболистом, которому удалось выиграть подряд чемпионаты трех разных стран — СССР, Италии и Шотландии.Также 30 марта родились политик и летчик-космонавт РФ Елена Кондакова, канадская певица Селин Дион, американский рэпер MC Hammer, испанский футболист Серхио Рамос и другие.
https://crimea.ria.ru/20160227/1103434485.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111787/52/1117875200_84:0:836:564_1920x0_80_0_0_41c808f903fa65cbcdd817c35b711486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты, футбол, история, кино, культура
Какой сегодня праздник: 30 марта

Что празднуют в России и мире 30 марта

00:00 30.03.2023
 
© Фото с сайта https://nltimes.nlКартина Ван Гога
Картина Ван Гога
© Фото с сайта https://nltimes.nl
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. 30 марта у славян – праздник природы, весны и тепла, в мире отмечают День прогулки по парку, в Испании любуются коврами из цветов. А еще в этот день родился голландский художник Винсент Ван Гог.

Что празднуют в мире

Славяне отмечают праздник Ладодение. В этот день заведено восхвалять природу, просыпающуюся после долгой холодной зимы. Это праздник тепла и прихода весны, который предки отмечали в честь богини Лады - покровительницы семьи и любви.
Необычный и неофициальный праздник, но весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – День прогулки по парку - тоже отмечается 30 марта. Можно просто гулять, а можно устроить пикник.
30 марта в Испании стартует ежегодный красочный Фестиваль цветов. В каждом испанском городе праздник имеет свой колорит. Фестиваль проходит в виде конкурса природных ковров из живых цветов.
Знаменательные события
В 1847 году писатель Лев Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений его дневники занимают 13 томов.
В 1856 году завершилась Крымская война. В Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии был подписан мирный договор. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество — часть Южной Бессарабии и устье Дуная.
Панорама Оборона Севастополя 1854-1855 гг. - РИА Новости, 1920, 27.02.2016
27 февраля 2016, 18:52
Поражения и победы Крымской войныФормально Российская империя проиграла в Крымской войне, завершившейся 160 лет назад, но ее армия и флот в сражениях этой войны покрыли себя неувядаемой славой, замечает Сергей Варшавчик.
В 1860 году российский император Александр II объявил о начале разработки Крестьянской реформы, упразднившей крепостное право
В 1867 году в Вашингтоне подписан русско-американский договор, по которому США купили у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.
В 1896 году мир впервые услышал о психоанализе: французский журнал "Revue Neurologique" опубликовал статью Зигмунда Фрейда.
В 1970 году на экраны вышел фильм советского режиссера Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", ставший культовым.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАртист Анатолий Кузнецов в роли Сухова в фильме "Белое солнце пустыни".
Кадр из фильма Белое солнце пустыни
1 из 4
Артист Анатолий Кузнецов в роли Сухова в фильме "Белое солнце пустыни".
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы (справа), Владимир Кадочников в роли подпоручика Семена.
Кадр из кинофильма Белое солнце пустыни
2 из 4
Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы (справа), Владимир Кадочников в роли подпоручика Семена.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Артист Павел Луспекаев в роли Верещагина.
Кадр из кинофильма Белое солнце пустыни.
3 из 4
Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Артист Павел Луспекаев в роли Верещагина.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Анатолий Кузнецов (слева) в фильме "Белое солнце пустыни". В роли Саида - Спартак Мишулин (справа).
Кадр из фильма Белое солнце пустыни
4 из 4
Актер Анатолий Кузнецов (слева) в фильме "Белое солнце пустыни". В роли Саида - Спартак Мишулин (справа).
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 4
Артист Анатолий Кузнецов в роли Сухова в фильме "Белое солнце пустыни".
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 4
Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы (справа), Владимир Кадочников в роли подпоручика Семена.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 4
Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Артист Павел Луспекаев в роли Верещагина.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 4
Актер Анатолий Кузнецов (слева) в фильме "Белое солнце пустыни". В роли Саида - Спартак Мишулин (справа).
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк

Кто родился

30 марта 1326 года родился великий князь Московский и Владимирский Иван II Красный (годы правления 1353-1359). Согласно летописям, прозвище "Красный" получил из-за своей внешней красоты. Иван II усилил на Руси власть московских князей. При нем в состав Московского княжества вошли Костромские и Дмитровские земли.
Ровно 170 лет назад, в 1853 году на свет появился Винсент Ван Гог. Он написал более 2,1 тыс. полотен, однако жизнь прожил в нищете. Признание к Ван Гогу пришло после смерти. Сегодня его картины стоят десятки миллионов долларов.
В 1894 году родился советский авиаконструктор Сергей Ильюшин.
60-ти летие празднует советский и украинский футболист Алексей Михайличенко. Михайличенко трехкратный чемпион СССР (в составе легендарного киевского "Динамо") олимпийский чемпион 1988 года в составе Сборно СССР, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1986). В 1992 году стал первым в мире футболистом, которому удалось выиграть подряд чемпионаты трех разных стран — СССР, Италии и Шотландии.
Также 30 марта родились политик и летчик-космонавт РФ Елена Кондакова, канадская певица Селин Дион, американский рэпер MC Hammer, испанский футболист Серхио Рамос и другие.
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыФутболИсторияКиноКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ночные заморозки и дождь со снегом: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 30 марта
23:25Минобороны вывели ракету-носитель "Союз-2.1в" на орбиту
22:08В Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причина
21:59Главные события и заявления дня: 29 марта
21:32Главные события Крыма: 29 марта
21:25Неудачная месть: в Севастополе девушки попались с партией наркотиков
21:10Судьба Киево-Печерской лавры: как Запад отреагирует на призывы России
20:55Чем цифровой рубль отличается от обычного безналичного – эксперт
20:39Более 22 млн рублей субсидий аграрии Крыма вернут в бюджет
20:27ПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавру
20:11Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижаться
19:47Тысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берег 1:16
19:37Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТП
19:19В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу
18:48В Крыму пресекли подготовку к разбойному нападению на инкассаторов
18:19Над Крымом сбит беспилотник
17:55В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплекса
17:24Нашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка
17:07Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму
Лента новостейМолния