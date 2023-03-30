Какой сегодня праздник: 30 марта
Что празднуют в России и мире 30 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. 30 марта у славян – праздник природы, весны и тепла, в мире отмечают День прогулки по парку, в Испании любуются коврами из цветов. А еще в этот день родился голландский художник Винсент Ван Гог.
Что празднуют в мире
Славяне отмечают праздник Ладодение. В этот день заведено восхвалять природу, просыпающуюся после долгой холодной зимы. Это праздник тепла и прихода весны, который предки отмечали в честь богини Лады - покровительницы семьи и любви.
Необычный и неофициальный праздник, но весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – День прогулки по парку - тоже отмечается 30 марта. Можно просто гулять, а можно устроить пикник.
30 марта в Испании стартует ежегодный красочный Фестиваль цветов. В каждом испанском городе праздник имеет свой колорит. Фестиваль проходит в виде конкурса природных ковров из живых цветов.
Знаменательные события
В 1847 году писатель Лев Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений его дневники занимают 13 томов.
В 1856 году завершилась Крымская война. В Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии был подписан мирный договор. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество — часть Южной Бессарабии и устье Дуная.
В 1860 году российский император Александр II объявил о начале разработки Крестьянской реформы, упразднившей крепостное право
В 1867 году в Вашингтоне подписан русско-американский договор, по которому США купили у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.
В 1896 году мир впервые услышал о психоанализе: французский журнал "Revue Neurologique" опубликовал статью Зигмунда Фрейда.
В 1970 году на экраны вышел фильм советского режиссера Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", ставший культовым.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАртист Анатолий Кузнецов в роли Сухова в фильме "Белое солнце пустыни".
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Артист Анатолий Кузнецов в роли Сухова в фильме "Белое солнце пустыни".
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы (справа), Владимир Кадочников в роли подпоручика Семена.
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Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы (справа), Владимир Кадочников в роли подпоручика Семена.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Артист Павел Луспекаев в роли Верещагина.
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Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Артист Павел Луспекаев в роли Верещагина.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Анатолий Кузнецов (слева) в фильме "Белое солнце пустыни". В роли Саида - Спартак Мишулин (справа).
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Актер Анатолий Кузнецов (слева) в фильме "Белое солнце пустыни". В роли Саида - Спартак Мишулин (справа).
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Артист Анатолий Кузнецов в роли Сухова в фильме "Белое солнце пустыни".
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Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы (справа), Владимир Кадочников в роли подпоручика Семена.
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Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Артист Павел Луспекаев в роли Верещагина.
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Актер Анатолий Кузнецов (слева) в фильме "Белое солнце пустыни". В роли Саида - Спартак Мишулин (справа).
Кто родился
30 марта 1326 года родился великий князь Московский и Владимирский Иван II Красный (годы правления 1353-1359). Согласно летописям, прозвище "Красный" получил из-за своей внешней красоты. Иван II усилил на Руси власть московских князей. При нем в состав Московского княжества вошли Костромские и Дмитровские земли.
Ровно 170 лет назад, в 1853 году на свет появился Винсент Ван Гог. Он написал более 2,1 тыс. полотен, однако жизнь прожил в нищете. Признание к Ван Гогу пришло после смерти. Сегодня его картины стоят десятки миллионов долларов.
В 1894 году родился советский авиаконструктор Сергей Ильюшин.
60-ти летие празднует советский и украинский футболист Алексей Михайличенко. Михайличенко трехкратный чемпион СССР (в составе легендарного киевского "Динамо") олимпийский чемпион 1988 года в составе Сборно СССР, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1986). В 1992 году стал первым в мире футболистом, которому удалось выиграть подряд чемпионаты трех разных стран — СССР, Италии и Шотландии.
Также 30 марта родились политик и летчик-космонавт РФ Елена Кондакова, канадская певица Селин Дион, американский рэпер MC Hammer, испанский футболист Серхио Рамос и другие.