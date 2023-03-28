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Какой сегодня праздник: 28 марта - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Какой сегодня праздник: 28 марта
Какой сегодня праздник: 28 марта - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Какой сегодня праздник: 28 марта
28 марта - день рождения саксонского фарфора и стиральной машины, весь мир празднует День нутрициолога, а Россия - День возрождения балкарского народа. Еще в... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. 28 марта - день рождения саксонского фарфора и стиральной машины, весь мир празднует День нутрициолога, а Россия - День возрождения балкарского народа. Еще в этот день родился советский писатель Максим Горький.Что празднуют в мире28 марта свой профессиональный праздник отмечают нутрициологи - специалисты, решающие проблемы здоровья и красоты простым инструментом — питанием. Сейчас здоровое питание очень популярно, и любой человек знает, что нужно отказаться от вредной еды. Нутрициолог поможет подобрать самую правильную схему с учетом массы нюансов – от генетической предрасположенности пациента до текущего состояния здоровья и психологических факторов.Россия отмечает День возрождения балкарского народа. Дата приурочена к событию 28 марта 1957 года – дню образования Кабардино-Балкарской республики и реабилитации подвергшегося депортации и высланного в Среднюю Азию балкарского народа.В скандинавских странах - День национального героя Рагнара Лодброка - одного из легендарных конунгов (королей) Дании и Швеции, правивших в VIII-IX веках. Традиционно в День Рагнара Лодброка читается Сага о герое и произносятся тосты в его честь. Так скандинавы прославляют храбрость и мужество.Знаменательные событияВ 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан первым из европейских путешественников вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.В 1709 году алхимик Иоганн Беттгер передал Aвгусту Саксонскому свои записи об опытах по получению фарфора. Дата считается днем рождения саксонского фарфора.28 марта 1776 года основан Большой театр в Москве: в этот день меценат Петр Урусов получил от Екатерины II привилегию на открытие актерской труппы сроком на десять лет.В 1797 году в США Натаниэль Бриггс из Нью-Гемпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой.Кто родился28 марта 1743 года родилась литературный деятель, княгиня Екатерина Дашкова, оживившая научно-просветительскую сферу Российской империи. Дашкова – первая женщина-директор Петербургской академии наук (1783-96 гг.), она же - автор мемуаров о Екатерине II. Кроме того, к заслугам княгини относится учреждение Императорской Российской академии.В 1868 году на свет появился один из наиболее влиятельных и знаменитых советских писателей Максим Горький, подержавший революцию и получивший признание как основатель социалистического реализма. Творчество Горького было высоко оценено современниками. Среди его наследия: "Макар Чудра", "Старуха Изергиль", "На дне", "Васса Железнова".Также 28 марта родились кинорежиссер Александр Митта, актеры Екатерина Жемчужная, Винс Вон, Джулия Стайлз, певица Леди Гага и другие.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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праздники и памятные даты, история, в мире, россия, общество
Какой сегодня праздник: 28 марта

Что празднуют в России и в мире 28 марта

00:01 28.03.2023
 
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLНабор из четырех богато украшенных мейсенских ваз, представляющих четыре стихии, подаренных саксонским курфюрстом и польским королем Августом III французскому королю Людовику XV
Набор из четырех богато украшенных мейсенских ваз, представляющих четыре стихии, подаренных саксонским курфюрстом и польским королем Августом III французскому королю Людовику XV - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. 28 марта - день рождения саксонского фарфора и стиральной машины, весь мир празднует День нутрициолога, а Россия - День возрождения балкарского народа. Еще в этот день родился советский писатель Максим Горький.

Что празднуют в мире

28 марта свой профессиональный праздник отмечают нутрициологи - специалисты, решающие проблемы здоровья и красоты простым инструментом — питанием. Сейчас здоровое питание очень популярно, и любой человек знает, что нужно отказаться от вредной еды. Нутрициолог поможет подобрать самую правильную схему с учетом массы нюансов – от генетической предрасположенности пациента до текущего состояния здоровья и психологических факторов.
Россия отмечает День возрождения балкарского народа. Дата приурочена к событию 28 марта 1957 года – дню образования Кабардино-Балкарской республики и реабилитации подвергшегося депортации и высланного в Среднюю Азию балкарского народа.
В скандинавских странах - День национального героя Рагнара Лодброка - одного из легендарных конунгов (королей) Дании и Швеции, правивших в VIII-IX веках. Традиционно в День Рагнара Лодброка читается Сага о герое и произносятся тосты в его честь. Так скандинавы прославляют храбрость и мужество.

Знаменательные события

В 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан первым из европейских путешественников вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.
В 1709 году алхимик Иоганн Беттгер передал Aвгусту Саксонскому свои записи об опытах по получению фарфора. Дата считается днем рождения саксонского фарфора.
28 марта 1776 года основан Большой театр в Москве: в этот день меценат Петр Урусов получил от Екатерины II привилегию на открытие актерской труппы сроком на десять лет.
В 1797 году в США Натаниэль Бриггс из Нью-Гемпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой.

Кто родился

28 марта 1743 года родилась литературный деятель, княгиня Екатерина Дашкова, оживившая научно-просветительскую сферу Российской империи. Дашкова – первая женщина-директор Петербургской академии наук (1783-96 гг.), она же - автор мемуаров о Екатерине II. Кроме того, к заслугам княгини относится учреждение Императорской Российской академии.
В 1868 году на свет появился один из наиболее влиятельных и знаменитых советских писателей Максим Горький, подержавший революцию и получивший признание как основатель социалистического реализма. Творчество Горького было высоко оценено современниками. Среди его наследия: "Макар Чудра", "Старуха Изергиль", "На дне", "Васса Железнова".
Также 28 марта родились кинорежиссер Александр Митта, актеры Екатерина Жемчужная, Винс Вон, Джулия Стайлз, певица Леди Гага и другие.
 
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