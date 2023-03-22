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Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров не обсуждали так называемую "формулу мира" украинского президента Владимира... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T13:13
2023-03-22T13:13
дмитрий песков
владимир путин посетил мариуполь
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
россия
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров не обсуждали так называемую "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, так как этот вопрос находится в плоскости отношений Пекина и Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он также назвал "малоквалифицированными вбросами" сообщения некоторых СМИ о том, что Китай якобы не согласился наращивать импорт российского газа. По словам Пескова, "реальность совсем другая", и в ходе переговоров двух лидеров обсуждались вопросы расширения поставок энергоносителей в КНР.В целом, комментируя реакцию Запада на визит Си Цзиньпина в Москву, пресс-секретарь президента РФ отметил, что она носит "недружественный и глубоко враждебный характер". При этом, по словам Пескова, главное – не реакция на Западе, а результаты самого государственного визита председателя КНР.Ранее Зеленский сообщил, что Киев по дипломатическим каналам пригласил Пекин принять участие в реализации так называемой "формулы мира", предложенной украинскими властями. План Киева состоит из 10 пунктов, в том числе радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по УкраинеРекорды товарооборота и поставок газа: о чем говорили Путин и Си ЦзиньпинПутин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасности
https://crimea.ria.ru/20230314/kiev-reshil-prodolzhat-oboronu-artemovska--reshenie-stavki-zelenskogo-1127538987.html
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дмитрий песков, владимир путин посетил мариуполь, си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, украина, владимир зеленский (президент украины), политика, новости
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков

Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "мирный план" Зеленского

13:13 22.03.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров не обсуждали так называемую "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, так как этот вопрос находится в плоскости отношений Пекина и Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержатся в китайском мирном плане, президент Путин сам об этом говорил. "План Зеленского" – это уже, скорее, вопрос, который касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной", – сказал представитель Кремля.
Он также назвал "малоквалифицированными вбросами" сообщения некоторых СМИ о том, что Китай якобы не согласился наращивать импорт российского газа. По словам Пескова, "реальность совсем другая", и в ходе переговоров двух лидеров обсуждались вопросы расширения поставок энергоносителей в КНР.
В целом, комментируя реакцию Запада на визит Си Цзиньпина в Москву, пресс-секретарь президента РФ отметил, что она носит "недружественный и глубоко враждебный характер". При этом, по словам Пескова, главное – не реакция на Западе, а результаты самого государственного визита председателя КНР.
Президент Украины Владимир Зеленский
14 марта, 17:52
Киев решил продолжать оборону Артемовска – решение ставки Зеленского
Ранее Зеленский сообщил, что Киев по дипломатическим каналам пригласил Пекин принять участие в реализации так называемой "формулы мира", предложенной украинскими властями. План Киева состоит из 10 пунктов, в том числе радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта и т.д.
Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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