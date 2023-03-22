https://crimea.ria.ru/20230322/putin-i-si-tszinpin-ne-obsuzhdali-formulu-mira-zelenskogo--peskov---1127696582.html

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров не обсуждали так называемую "формулу мира" украинского президента Владимира... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T13:13

2023-03-22T13:13

2023-03-22T13:13

дмитрий песков

владимир путин посетил мариуполь

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

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украина

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров не обсуждали так называемую "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, так как этот вопрос находится в плоскости отношений Пекина и Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он также назвал "малоквалифицированными вбросами" сообщения некоторых СМИ о том, что Китай якобы не согласился наращивать импорт российского газа. По словам Пескова, "реальность совсем другая", и в ходе переговоров двух лидеров обсуждались вопросы расширения поставок энергоносителей в КНР.В целом, комментируя реакцию Запада на визит Си Цзиньпина в Москву, пресс-секретарь президента РФ отметил, что она носит "недружественный и глубоко враждебный характер". При этом, по словам Пескова, главное – не реакция на Западе, а результаты самого государственного визита председателя КНР.Ранее Зеленский сообщил, что Киев по дипломатическим каналам пригласил Пекин принять участие в реализации так называемой "формулы мира", предложенной украинскими властями. План Киева состоит из 10 пунктов, в том числе радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по УкраинеРекорды товарооборота и поставок газа: о чем говорили Путин и Си ЦзиньпинПутин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасности

https://crimea.ria.ru/20230314/kiev-reshil-prodolzhat-oboronu-artemovska--reshenie-stavki-zelenskogo-1127538987.html

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дмитрий песков, владимир путин посетил мариуполь, си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, украина, владимир зеленский (президент украины), политика, новости