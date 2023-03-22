https://crimea.ria.ru/20230322/putin-i-si-tszinpin-ne-obsuzhdali-formulu-mira-zelenskogo--peskov---1127696582.html
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров не обсуждали так называемую "формулу мира" украинского президента Владимира... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T13:13
2023-03-22T13:13
2023-03-22T13:13
дмитрий песков
владимир путин посетил мариуполь
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
россия
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126320766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48e79af0dff77e80c1bcac5380d33a69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров не обсуждали так называемую "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, так как этот вопрос находится в плоскости отношений Пекина и Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он также назвал "малоквалифицированными вбросами" сообщения некоторых СМИ о том, что Китай якобы не согласился наращивать импорт российского газа. По словам Пескова, "реальность совсем другая", и в ходе переговоров двух лидеров обсуждались вопросы расширения поставок энергоносителей в КНР.В целом, комментируя реакцию Запада на визит Си Цзиньпина в Москву, пресс-секретарь президента РФ отметил, что она носит "недружественный и глубоко враждебный характер". При этом, по словам Пескова, главное – не реакция на Западе, а результаты самого государственного визита председателя КНР.Ранее Зеленский сообщил, что Киев по дипломатическим каналам пригласил Пекин принять участие в реализации так называемой "формулы мира", предложенной украинскими властями. План Киева состоит из 10 пунктов, в том числе радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по УкраинеРекорды товарооборота и поставок газа: о чем говорили Путин и Си ЦзиньпинПутин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасности
https://crimea.ria.ru/20230314/kiev-reshil-prodolzhat-oboronu-artemovska--reshenie-stavki-zelenskogo-1127538987.html
китай
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126320766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11a1c5c2338978b870458fe0e0dc3b88.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин посетил мариуполь, си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, украина, владимир зеленский (президент украины), политика, новости
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков
Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "мирный план" Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров не обсуждали так называемую "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, так как этот вопрос находится в плоскости отношений Пекина и Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержатся в китайском мирном плане, президент Путин сам об этом говорил. "План Зеленского" – это уже, скорее, вопрос, который касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной", – сказал представитель Кремля.
Он также назвал "малоквалифицированными вбросами" сообщения некоторых СМИ о том, что Китай якобы не согласился наращивать импорт российского газа. По словам Пескова, "реальность совсем другая", и в ходе переговоров двух лидеров обсуждались вопросы расширения поставок энергоносителей в КНР.
В целом, комментируя реакцию Запада на визит Си Цзиньпина в Москву, пресс-секретарь президента РФ отметил, что она носит "недружественный и глубоко враждебный характер". При этом, по словам Пескова, главное – не реакция на Западе, а результаты самого государственного визита председателя КНР.
Ранее Зеленский сообщил, что Киев по дипломатическим каналам пригласил Пекин принять участие в реализации так называемой "формулы мира", предложенной украинскими властями. План Киева состоит из 10 пунктов, в том числе радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта и т.д.
Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Читайте также на РИА Новости Крым: