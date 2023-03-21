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Премьер Японии Фумио Кисида встретится с Владимиром Зеленским в Киеве
Премьер Японии Фумио Кисида встретится с Владимиром Зеленским в Киеве - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Премьер Японии Фумио Кисида встретится с Владимиром Зеленским в Киеве
Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом со ссылкой на пресс-релиз МИД Японии пишет РИА... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T09:18
2023-03-21T09:18
2023-03-21T09:18
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владимир зеленский (президент украины)
фумио кисида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом со ссылкой на пресс-релиз МИД Японии пишет РИА Новости.Уточняется, что встреч Кисиды и Зеленского состоится во вторник, 21 марта.В заявлении также подчеркивается, что в ходе встречи стороны намерены "твердо заявить о неприятии одностороннего изменения статуса-кво силовым путем. И подтвердить стремление по поддержанию международного порядка, основанного на букве закона".В среду, 22 марта Кисида направится в Варшаву, где у него запланирована встреча с представителями руководства Польши. В ходе мероприятия планируется подтвердить "сотрудничество с целью оказания поддержки Украине".Ранее Киев посетил президент США Джо Байден. Встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским состоялась звуки воздушных серен. Однако позже в Вашингтоне признались, что заранее уведомили российскую сторону о визите президента в Киев.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Штайнмайер приезжал на Украину — мнение экспертаПравительство Японии в полном составе ушло в отставкуПредвестие больших бед: в Крыму отреагировали на визит Байдена в Киев
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япония, украина, политика, новости, владимир зеленский (президент украины), фумио кисида
Премьер Японии Фумио Кисида встретится с Владимиром Зеленским в Киеве
МИД Японии подтвердил визит премьер-министра страны в Украину для встречи с Зеленским
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом со ссылкой на пресс-релиз МИД Японии пишет РИА Новости.
Уточняется, что встреч Кисиды и Зеленского состоится во вторник, 21 марта.
"В ходе своего визита премьер-министр Кисида намерен лично заявить Зеленскому о своей солидарности и намерении поддерживать Украину", – говорится в релизе.
В заявлении также подчеркивается, что в ходе встречи стороны намерены "твердо заявить о неприятии одностороннего изменения статуса-кво силовым путем. И подтвердить стремление по поддержанию международного порядка, основанного на букве закона".
В среду, 22 марта Кисида направится в Варшаву, где у него запланирована встреча с представителями руководства Польши. В ходе мероприятия планируется подтвердить "сотрудничество с целью оказания поддержки Украине".
Ранее Киев посетил президент США Джо Байден
. Встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским состоялась звуки воздушных серен. Однако позже в Вашингтоне признались, что заранее уведомили российскую сторону о визите президента в Киев.
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