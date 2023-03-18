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Как работает Керченская переправа 18 марта
Как работает Керченская переправа 18 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Как работает Керченская переправа 18 марта
Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T12:27
2023-03-18T12:27
2023-03-18T12:27
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Трафик на Керченской паромной переправеС начала работы Керченской переправы паромы выполнили 2 697 рейсов.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Работа паромной переправы была возобновлена в субботу утором, после остановки вечером 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКерченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановкаВ Керченском проливе штормовой ветер
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, кубань, транспорт, новости
Как работает Керченская переправа 18 марта
Минтранс: штормовых предупреждений 18 марта на Керченской переправе нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 18 марта ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, местами дымка 2-4 км, волна 30-80 см, температура воздуха +8…+10 градусов, температура воды в море +7…+8 градусов", – сказано в сообщении.
Трафик на Керченской паромной переправе
С начала работы Керченской переправы паромы выполнили 2 697 рейсов.
"Перевезено 106 401 пассажир, 84 285 единиц автотранспорта и 10 179 железнодорожных вагонов", – проинформировали в ведомстве.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.
Работа паромной переправы была возобновлена в субботу утором
, после остановки вечером 17 марта.
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