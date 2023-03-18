https://crimea.ria.ru/20230318/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-18-marta-1127627774.html

Как работает Керченская переправа 18 марта

Как работает Керченская переправа 18 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Как работает Керченская переправа 18 марта

Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T12:27

2023-03-18T12:27

2023-03-18T12:27

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

кубань

транспорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Трафик на Керченской паромной переправеС начала работы Керченской переправы паромы выполнили 2 697 рейсов.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Работа паромной переправы была возобновлена в субботу утором, после остановки вечером 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКерченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановкаВ Керченском проливе штормовой ветер

крым

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, кубань, транспорт, новости