https://crimea.ria.ru/20230317/rezkiy-rost-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127597337.html
Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 96 пациентов. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T10:40
2023-03-17T10:40
2023-03-17T10:40
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 96 пациентов.Оперативная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 400 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 19 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 234 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 17 человек, за весь период – 205 784", - проинформировали в республиканском минздраве.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.Оперативная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 86 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев не было."В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны восемь. На данный момент в больницах находятся 77 пациентов, из них 70 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 188 человек, выздоровели – 97 246.Роспотребнадзор об эпидситуации на полуостровеЗаболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США
https://crimea.ria.ru/20230313/gripp-v-minus-covid-19-v-plyus-epidsituatsiya-po-krymu-i-sevastopolyu-1127514206.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, минздрав крыма, правительство севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, роспотребнадзор, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым
. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее
медики диагностировали заболевание у 96 пациентов.
Оперативная сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 400 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 19 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 234 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 17 человек, за весь период – 205 784", - проинформировали в республиканском минздраве.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.
Оперативная сводка по Севастополю
В городе зарегистрировано 86 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев не было.
"В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны восемь. На данный момент в больницах находятся 77 пациентов, из них 70 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 188 человек, выздоровели – 97 246.
Роспотребнадзор об эпидситуации на полуострове
Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти
, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.
Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.
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