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Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 96 пациентов. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T10:40
2023-03-17T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 96 пациентов.Оперативная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 400 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 19 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 234 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 17 человек, за весь период – 205 784", - проинформировали в республиканском минздраве.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.Оперативная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 86 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев не было."В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны восемь. На данный момент в больницах находятся 77 пациентов, из них 70 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 188 человек, выздоровели – 97 246.Роспотребнадзор об эпидситуации на полуостровеЗаболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США
https://crimea.ria.ru/20230313/gripp-v-minus-covid-19-v-plyus-epidsituatsiya-po-krymu-i-sevastopolyu-1127514206.html
https://crimea.ria.ru/20230316/letuchiy-virus-pochemu-krym-slozhnyy-region-po-ptichemu-grippu-1127561835.html
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Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 153 новых случая COVID-19

10:40 17.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в Феодосийском медицинском центре
Лечение больных COVID-19 в Феодосийском медицинском центре - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 96 пациентов.

Оперативная сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 400 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 19 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 234 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 17 человек, за весь период – 205 784", - проинформировали в республиканском минздраве.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
13 марта, 20:17
Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и Севастополю

Оперативная сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано 86 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев не было.
"В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны восемь. На данный момент в больницах находятся 77 пациентов, из них 70 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 188 человек, выздоровели – 97 246.
Международная специализированная выставка животноводства АгроФарм-2017 - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Вчера, 08:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
Летучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу

Роспотребнадзор об эпидситуации на полуострове

Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.
Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.
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