https://crimea.ria.ru/20230317/rezkiy-rost-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127597337.html

Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 96 пациентов. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T10:40

2023-03-17T10:40

2023-03-17T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 96 пациентов.Оперативная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 400 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 19 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 234 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 17 человек, за весь период – 205 784", - проинформировали в республиканском минздраве.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.Оперативная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 86 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев не было."В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны восемь. На данный момент в больницах находятся 77 пациентов, из них 70 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 188 человек, выздоровели – 97 246.Роспотребнадзор об эпидситуации на полуостровеЗаболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США

https://crimea.ria.ru/20230313/gripp-v-minus-covid-19-v-plyus-epidsituatsiya-po-krymu-i-sevastopolyu-1127514206.html

https://crimea.ria.ru/20230316/letuchiy-virus-pochemu-krym-slozhnyy-region-po-ptichemu-grippu-1127561835.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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