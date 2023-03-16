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ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным Фондом Севастополя - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным Фондом Севастополя
ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным Фондом Севастополя - РИА Новости Крым, 16.03.2023
ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным Фондом Севастополя
Предприниматели Севастополя смогут получать кредиты в Промсвязьбанке (ПСБ) под поручительство Гарантийного фонда поддержки малого и среднего... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T11:25
2023-03-16T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Предприниматели Севастополя смогут получать кредиты в Промсвязьбанке (ПСБ) под поручительство Гарантийного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Соответствующее соглашение подписали управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян и директор фонда Юрий Харченко, сообщает пресс-служба банка.Субъекты среднего и малого предпринимательства Севастополя смогут воспользоваться поручительством Гарантийного фонда на сумму до 25 млн рублей единовременно и до 70% от кредита или банковской гарантии.По его словам, партнерство ПСБ с Гарантийным фондом позволит большему числу севастопольских компаний привлечь финансирование с использованием передовых банковских технологий и инструментов господдержки.Харченко в свою очередь отметил, что возможность для любого субъекта малого и среднего бизнеса в Севастополе воспользоваться гарантийной поддержкой предусмотрено Национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". В этой связи фонд активно расширяет партнерскую сеть.Используя возможности гарантийной поддержки, севастопольские бизнесмены могут приобретать коммерческую недвижимость, модернизировать производственные линии, расширять ассортимент продукции.Харченко выразил уверенность, что Гарантийный фонд совместно с ПСБ помогут реализовать в Севастополе много перспективных бизнес-проектов.*рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pSXqzvP5nN
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промсвязьбанк (псб), крым, севастополь, общество, новости
ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным Фондом Севастополя

ПСБ будет кредитовать предпринимателей Севастополя под поручительство Гарантийного фонда

11:25 16.03.2023
 
© Пресс-служба ПСБПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным Фондом Севастополя
ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным Фондом Севастополя
© Пресс-служба ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Предприниматели Севастополя смогут получать кредиты в Промсвязьбанке (ПСБ) под поручительство Гарантийного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Соответствующее соглашение подписали управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян и директор фонда Юрий Харченко, сообщает пресс-служба банка.
Субъекты среднего и малого предпринимательства Севастополя смогут воспользоваться поручительством Гарантийного фонда на сумму до 25 млн рублей единовременно и до 70% от кредита или банковской гарантии.
"Повышение доступности кредитования малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений работы ПСБ. Наш банк – традиционно один из лидеров этого направления. Мы постоянно расширяем линейку продуктов и услуг, предлагая бизнесу комплексные решения – актуальные, удобные, выгодные. Современные цифровые сервисы от ПСБ дают возможность значительно ускорить получение денежных средств", - сказал Тананян.
По его словам, партнерство ПСБ с Гарантийным фондом позволит большему числу севастопольских компаний привлечь финансирование с использованием передовых банковских технологий и инструментов господдержки.
Харченко в свою очередь отметил, что возможность для любого субъекта малого и среднего бизнеса в Севастополе воспользоваться гарантийной поддержкой предусмотрено Национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". В этой связи фонд активно расширяет партнерскую сеть.
Используя возможности гарантийной поддержки, севастопольские бизнесмены могут приобретать коммерческую недвижимость, модернизировать производственные линии, расширять ассортимент продукции.
Харченко выразил уверенность, что Гарантийный фонд совместно с ПСБ помогут реализовать в Севастополе много перспективных бизнес-проектов.
*реклама
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
erid: 4CQwVszH9pSXqzvP5nN
Промсвязьбанк (ПСБ)КрымСевастопольОбществоНовости
 
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