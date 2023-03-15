https://crimea.ria.ru/20230315/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-15-marta-1127569041.html

Главные новости и заявления дня: 15 марта

Главные новости и заявления дня: 15 марта - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Главные новости и заявления дня: 15 марта

Встреча Владимира Путина и Башара Асада в Кремле. Кабмин утвердил правила единовременной денежной выплаты росгвардейцам-контрактникам. ФСБ пресекла канал... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T21:32

2023-03-15T21:32

2023-03-15T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Встреча Владимира Путина и Башара Асада в Кремле. Кабмин утвердил правила единовременной денежной выплаты росгвардейцам-контрактникам. ФСБ пресекла канал поставки оружия из зоны СВО. В Варшаве сделали громкие заявления по истребителям для киевского режима. Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о покушении на теракт в Херсоне.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча глав России и СирииВ среду президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Сирии Башаром Асадом. В ходе встречи Путин отметил существенные результаты в борьбе с международным терроризмом, которые были достигнуты совместными усилиями и решающему вкладу российских Вооруженных сил, подчеркнул развитие отношений двух стран в том числе и в экономической сфере, а также выразил сожаление в связи с разрушительным землетрясением.В свою очередь сирийский лидер Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за помощь в ликвидации последствий землетрясения, выразил благодарность за стойкую позицию на международной арене и поддержал борьбу России на Украине "против неонацистов и старых нацистов". Утверждена выплата для росгвардейцев-контрактниковКабмин утвердил правила единовременной денежной выплаты для граждан, проходящих военную службу по контракту в национальной гвардии.Выплата положена призванным по мобилизации в Вооруженные Силы, а также проходившим военную службу по призыву в войсках Росгвардии, иным гражданам, заключившим во время спецоперации контракт о прохождении службы в Росгвардии на один год и более. Исключение составляют военнослужащие, замещающие воинские должности курсантов военных вузов, находящихся в ведении Росгвардии или Минобороны. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.Наступление России и потери ВСУРоссийские военные за сутки уничтожили около 575 украинских боевиков, склады боеприпасов и технику противника. Самые большие потери ВСУ несут на Красно-Лиманском и Донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.За сутки противник потерял здесь около 400 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, две гаубици Д-20, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", две артиллерийские системы М777, две боевые машины РСЗО "Град" и "Ураган", самоходная гаубица М 109 Paladin."Также в районах Дачного, Галицыновки и Новоселовки Первой ДНР уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ. В небе над Запорожской областью сбит украинский вертолет Ми-8, семь украинских беспилотников и 15 реактивных снарядов систем залпового огня", - добавили в оборонном ведомстве.Кроме того, под Харьковом вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 14 отдельной механизированной бригады, сорваны две попытки переброски резервов."Федор, ты наш герой!"Раненного при теракте в Брянской области 10-летнего Федора выписали из больницы. Его встретили неравнодушные жители и школьники Брянска, которые скандировали: "Федор, ты наш герой!" Вместе с мамой и в сопровождении губернатора Брянской области Александра Богомаза мальчик отправился в новый дом, подаренный семье мальчика властями.В Польше пообещали Киеву МиГ-29Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что сразу несколько стран, в том числе Польша, готовы в ближайшее время передать киевскому режиму истребители МиГ-29.При этом в Вашингтоне заявили, что решение Варшавы является самостоятельным.ФСБ пресекла канал поставок оружия в Белгородской областиВ результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержали двоих граждан России 1988-го и 1980-го годов рождения, которые занимались поставками оружия и боеприпасов, незаконно перемещенных из зоны проведения СВО."Изъято 14 единиц противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек массой до трех килограммов, а также более 15 тысяч патронов различного калибра", – сообщили в пресс-службе ведомства.Предотвращен теракт на нефтепроводеНесколько взрывных устройств были обнаружены на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" в Брянской области.По словам советника президента трубопроводной компании "Транснефть" Игоря Демина, устройства в поврежденных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков были обнаружены вечером во вторник и в среду. Суды над террористамиСуд в Ростове-на-Дону в среду признал виновным в покушении на теракт в Херсоне украинца Павла Запорожца. Мужчина собирался осуществить преступный умысел в День Победы.Мужчина признал свою вину и потребовал, чтобы его судили согласно Женевской конвенции, поскольку он является действующим военнослужащим.

https://crimea.ria.ru/20230315/vstrecha-vladimira-putina-i-bashara-asada-glavnye-tezisy-1127566625.html

https://crimea.ria.ru/20230315/ranennyy-pri-terakte-v-bryanske-10-letniy-fedor-vypisan-iz-bolnitsy-1127556129.html

https://crimea.ria.ru/20230315/kanal-postavok-oruzhiya-iz-zony-svo-perekryt-v-belgorodskoy-oblasti-1127560999.html

https://crimea.ria.ru/20230315/gotovil-terakt-v-khersone-na-9-maya-ukrainets-priznal-vinu-v-sude-1127554106.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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