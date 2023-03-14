https://crimea.ria.ru/20230314/pochemu-rossiya-soglasilas-prodlit-zernovuyu-sdelku--ekspert-1127541665.html

Почему Россия согласилась продлить зерновую сделку – эксперт

Почему Россия согласилась продлить зерновую сделку – эксперт - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Почему Россия согласилась продлить зерновую сделку – эксперт

Россия согласилась продлить зерновую сделку, чтобы не ослаблять позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед выборами. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T07:23

2023-03-14T07:23

2023-03-14T20:19

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

мнения

политика

зерновая сделка

реджеп тайип эрдоган

турция

экономика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Россия согласилась продлить зерновую сделку, чтобы не ослаблять позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед выборами. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Результат компромисса"Считаю, речь здесь идет о компромиссе. Сказать, что мы тут просто поддаемся какому-то давлению и шантажу, было бы неверно. У нас партнеры, и довольно важные, которым очень выгодно продолжение этой сделки. Прежде всего, это Турция. Ситуация там довольно непростая, и нам бы неплохо посодействовать тому, чтобы Эрдоган остался на посту президента Турции, в том числе усилив его позиции. Зерновая сделка его позиции однозначно усиливает", – пояснил эксперт.Кроме того, еще не пришло время, когда эта сделка "совершенно станет поперек" интересам России, считает Никифоров.В целом судьба зерновой сделки, по мнению политолога, будет зависеть от многих обстоятельств, и не только от результатов выборов в Турции. В частности, если российские войска начнут операцию в направлении Николаева и Одессы, то сохранение этой сделки будет России серьезно мешать, отметил Никифоров.Во вторник замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Зерновая сделка продлена на 60 дней с условием, что все обещания по снятию санкций по российской сельхозпродукции будут выполнены.Зерновая сделкаЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей."Сделка выполняется наполовину"Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в числе прочего предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были обещания снятия ограничений.Однако по состоянию на 12 марта украинская часть зерновой сделки реализовывалась, а российский сельхозэкспорт по-прежнему блокировался. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос продления зерновой сделки приобретает достаточно сложный характер, поскольку она выполняется лишь наполовину.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – ПутинЗерновая сделка: Песков рассказал о ситуации и контактах с ООН

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андрей никифоров, мнения, политика, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, турция, экономика, россия