https://crimea.ria.ru/20230314/pochemu-rossiya-soglasilas-prodlit-zernovuyu-sdelku--ekspert-1127541665.html
Почему Россия согласилась продлить зерновую сделку – эксперт
Почему Россия согласилась продлить зерновую сделку – эксперт - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Почему Россия согласилась продлить зерновую сделку – эксперт
Россия согласилась продлить зерновую сделку, чтобы не ослаблять позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед выборами. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T07:23
2023-03-14T07:23
2023-03-14T20:19
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
мнения
политика
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
турция
экономика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Россия согласилась продлить зерновую сделку, чтобы не ослаблять позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед выборами. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Результат компромисса"Считаю, речь здесь идет о компромиссе. Сказать, что мы тут просто поддаемся какому-то давлению и шантажу, было бы неверно. У нас партнеры, и довольно важные, которым очень выгодно продолжение этой сделки. Прежде всего, это Турция. Ситуация там довольно непростая, и нам бы неплохо посодействовать тому, чтобы Эрдоган остался на посту президента Турции, в том числе усилив его позиции. Зерновая сделка его позиции однозначно усиливает", – пояснил эксперт.Кроме того, еще не пришло время, когда эта сделка "совершенно станет поперек" интересам России, считает Никифоров.В целом судьба зерновой сделки, по мнению политолога, будет зависеть от многих обстоятельств, и не только от результатов выборов в Турции. В частности, если российские войска начнут операцию в направлении Николаева и Одессы, то сохранение этой сделки будет России серьезно мешать, отметил Никифоров.Во вторник замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Зерновая сделка продлена на 60 дней с условием, что все обещания по снятию санкций по российской сельхозпродукции будут выполнены.Зерновая сделкаЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей."Сделка выполняется наполовину"Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в числе прочего предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были обещания снятия ограничений.Однако по состоянию на 12 марта украинская часть зерновой сделки реализовывалась, а российский сельхозэкспорт по-прежнему блокировался. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос продления зерновой сделки приобретает достаточно сложный характер, поскольку она выполняется лишь наполовину.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – ПутинЗерновая сделка: Песков рассказал о ситуации и контактах с ООН
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андрей никифоров, мнения, политика, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, турция, экономика, россия
Почему Россия согласилась продлить зерновую сделку – эксперт
Политолог Никифоров: РФ продлила зерновую сделку, чтобы не ослаблять позиции Эрдогана
07:23 14.03.2023 (обновлено: 20:19 14.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Россия согласилась продлить зерновую сделку, чтобы не ослаблять позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед выборами. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Результат компромисса
"Считаю, речь здесь идет о компромиссе. Сказать, что мы тут просто поддаемся какому-то давлению и шантажу, было бы неверно. У нас партнеры, и довольно важные, которым очень выгодно продолжение этой сделки. Прежде всего, это Турция. Ситуация там довольно непростая, и нам бы неплохо посодействовать тому, чтобы Эрдоган остался на посту президента Турции, в том числе усилив его позиции. Зерновая сделка его позиции однозначно усиливает", – пояснил эксперт.
Кроме того, еще не пришло время, когда эта сделка "совершенно станет поперек" интересам России, считает Никифоров.
"То есть мы пока можем терпеть. Именно поэтому продляется сделка на два месяца, а не на полгода, как в предыдущий раз. Мы, по сути, оттягиваем на эти два месяца свое решение по зерновой сделке, практически до проведения выборов в Турции", – сказал он.
В целом судьба зерновой сделки, по мнению политолога, будет зависеть от многих обстоятельств, и не только от результатов выборов в Турции. В частности, если российские войска начнут операцию в направлении Николаева и Одессы, то сохранение этой сделки будет России серьезно мешать, отметил Никифоров.
Во вторник замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Зерновая сделка продлена на 60 дней с условием
, что все обещания по снятию санкций по российской сельхозпродукции будут выполнены.
Зерновая сделка
Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.
"Сделка выполняется наполовину"
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в числе прочего предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были обещания снятия ограничений.
Однако по состоянию на 12 марта украинская часть зерновой сделки реализовывалась, а российский сельхозэкспорт по-прежнему блокировался. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос продления зерновой сделки приобретает достаточно сложный характер, поскольку она выполняется лишь наполовину.
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