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Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник
Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник
В начале рабочей недели в Крыму не ожидается существенных осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T00:01
2023-03-13T00:01
2023-03-13T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму не ожидается существенных осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +8...10.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью, утром 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +7…9.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 8 до 10 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+2, днем +8...10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковЦелая серия магнитных бурь обрушится на ЗемлюКак теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму
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Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник
В Крыму в понедельник до 11 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму не ожидается существенных осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный умеренный 8-13м/с. Температура воздуха ночью -3… +2, на южном побережье до 5 градусов тепла, днем +6…11, в горах +3…5", – сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +8...10.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью, утром 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +7…9.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 8 до 10 градусов.
В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+2, днем +8...10 градусов.
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