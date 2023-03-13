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Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник
Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник
В начале рабочей недели в Крыму не ожидается существенных осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму не ожидается существенных осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +8...10.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью, утром 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +7…9.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 8 до 10 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+2, днем +8...10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковЦелая серия магнитных бурь обрушится на ЗемлюКак теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму
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РИА Новости Крым
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Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник

В Крыму в понедельник до 11 градусов тепла

00:01 13.03.2023
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму не ожидается существенных осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный умеренный 8-13м/с. Температура воздуха ночью -3… +2, на южном побережье до 5 градусов тепла, днем +6…11, в горах +3…5", – сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +8...10.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью, утром 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +7…9.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 8 до 10 градусов.
В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+2, днем +8...10 градусов.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаОбществоКрымНовостиНовости КрымаСимферопольСевастопольЕвпаторияЯлтаАлуштаФеодосияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
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20:49Трехкилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту - в чем причина
19:59Главные новости и заявления дня: 12 марта
19:17Почему ходьба полезнее бега - кардиолог
18:46На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области
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18:18В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОС
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16:36Пятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику
16:11Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - Минобороны
15:58Путин может посетить Крым на годовщину воссоединения
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14:48Украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду
14:01COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
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