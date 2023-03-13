https://crimea.ria.ru/20230313/bez-suschestvennykh-osadkov-pogoda-v-krymu-na-ponedelnik-1127496441.html

Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник

Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник

В начале рабочей недели в Крыму не ожидается существенных осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.03.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму не ожидается существенных осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +8...10.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью, утром 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +7…9.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 8 до 10 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+2, днем +8...10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковЦелая серия магнитных бурь обрушится на ЗемлюКак теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму

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евпатория

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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