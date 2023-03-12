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Местами сильные дожди: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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Местами сильные дожди: погода в Крыму в воскресенье
Местами сильные дожди: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Местами сильные дожди: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье большого тепла не ждать – воздух прогреется до 12 градусов, при этом без дождей с ветром не обойдется. Об этом сообщают в республиканском... РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T00:01
2023-03-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье большого тепла не ждать – воздух прогреется до 12 градусов, при этом без дождей с ветром не обойдется. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный от 7 до 12, а местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 4...6 градусов тепла, днем +9...+ 11.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 7 до 9 градусов тепла.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью и днем дождь. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 10 до 12 градусов.В Евпатории и Судаке переменная облачность, дождь ночью и днем. Ночная температура воздуха 4 – 6 градусов тепла, днем +8...+10 градусов.В Феодосии без осадков переменная облачность. Ночью 4 – 6 градусов тепла, днем 8 –10.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиков Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году Через четыре года жара на планете достигнет максимума – ООН
https://crimea.ria.ru/20230311/v-kerchenskom-prolive-shtormovoy-veter-1127481326.html
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Местами сильные дожди: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье до 12 градусов тепла и местами сильные дожди

00:01 12.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТучи над Ялтой
Тучи над Ялтой - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье большого тепла не ждать – воздух прогреется до 12 градусов, при этом без дождей с ветром не обойдется. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Утром 12 марта в Крыму ожидаются дожди, местами сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 17 – 22 м/с", – сообщили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный от 7 до 12, а местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 4...6 градусов тепла, днем +9...+ 11.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 7 до 9 градусов тепла.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью и днем дождь. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 10 до 12 градусов.
В Евпатории и Судаке переменная облачность, дождь ночью и днем. Ночная температура воздуха 4 – 6 градусов тепла, днем +8...+10 градусов.
В Феодосии без осадков переменная облачность. Ночью 4 – 6 градусов тепла, днем 8 –10.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Вчера, 13:56
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами сильные дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 марта
22:43Ватикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работа
21:55Патриарх Кирилл призвал Папу и генсека ООН сберечь Киево-Печерскую Лавру
20:45Главные новости и заявления дня: 11 марта
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