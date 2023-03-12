https://crimea.ria.ru/20230312/mestami-silnye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1127485855.html

Местами сильные дожди: погода в Крыму в воскресенье

Местами сильные дожди: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Местами сильные дожди: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье большого тепла не ждать – воздух прогреется до 12 градусов, при этом без дождей с ветром не обойдется. Об этом сообщают в республиканском... РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T00:01

2023-03-12T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье большого тепла не ждать – воздух прогреется до 12 градусов, при этом без дождей с ветром не обойдется. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный от 7 до 12, а местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 4...6 градусов тепла, днем +9...+ 11.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 7 до 9 градусов тепла.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью и днем дождь. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 10 до 12 градусов.В Евпатории и Судаке переменная облачность, дождь ночью и днем. Ночная температура воздуха 4 – 6 градусов тепла, днем +8...+10 градусов.В Феодосии без осадков переменная облачность. Ночью 4 – 6 градусов тепла, днем 8 –10.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиков Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году Через четыре года жара на планете достигнет максимума – ООН

https://crimea.ria.ru/20230311/v-kerchenskom-prolive-shtormovoy-veter-1127481326.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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