https://crimea.ria.ru/20230312/Kakoy-segodnya-prazdnik-12-marta_-1118033061.html

Какой сегодня праздник: 12 марта

Какой сегодня праздник: 12 марта - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Какой сегодня праздник: 12 марта

12 марта Россия поздравляет работников уголовно-исполнительной системы, а еще геодезистов и карографов, а Китай сажает деревья. Еще дата считается днем рождения РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T00:00

2023-03-12T00:00

2023-03-12T00:00

общество

новости

праздники и памятные даты

в мире

история

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110045/28/1100452833_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_6fdb72dbb239f87a97115d0121608a86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. 12 марта Россия поздравляет работников уголовно-исполнительной системы, а еще геодезистов и карографов, а Китай сажает деревья. Еще дата считается днем рождения балетной пачки.Что празднуют в миреВ России 12 марта отмечают День работников уголовно-исполнительной системы. Дата праздника приурочена к событию 12 марта 1879 года: в этот день император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.Еще в нашей стране в этот день поздравляют геодезистов и карографов. Профессия картографа появилась в марте 1720 года: приказом Петра I были начаты первые картографические съемки. Но искусство составления географических чертежей было известно в России уже в средние века.В Китае и Тайване - День посадки деревьев. Праздник установлен в честь выдающегося революционера Сунь Ятсена и отмечается в день его смерти – 12 марта. Именно Сунь Ятсен выступил с инициативой массовых посадок деревьев. По сложившейся традиции в мероприятии участвуют руководители правящей партии и государства.Знаменательные события В 1832 году в балете появилась особая юбка - пачка. Профессиональную одежду танцовщиц представили в Париже на премьере балета Жана Шнейцхоффера "Сильфида". Ее надела балерина с мировым именем Мария Тальони.В 1912 году в Соединенных Штатах Америки основано скаутское движение для девочек и девушек - "The Girl Guides".В 1940 году подписан договор о завершении советско-финской войны, по которому СССР получил Выборг и Западную Карелию.Кто родился12 марта 1737 года родился русский архитектор, один из основоположников русского классицизма Василий Баженов, оказавший огромное влияние на развитие отечественной архитектуры второй половины XVIII века. Среди творений Баженова - Царицынский и Петровский дворцы, здание арсенала на Литейной в Петербурге, Владимирская церковь в подмосковном Быково.Ровно 160 лет назад, в 1863 году на свет появился русский естествоиспытатель и мыслитель Владимир Вернадский, положивший начало комплексу современных наук о Земле – геохимии, биогеохимии, радиогеологии, гидрогеологии. Учение Вернадского о взаимоотношении природы и общества оказало сильное влияние на формирование современного экологического сознания.Также 12 марта родились актрисы Лайза Минелли и Татьяна Лютаева, хореограф Егор Дружинин, певец Алексей Чумаков и другие.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, история, россия