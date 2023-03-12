Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 12 марта - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230312/Kakoy-segodnya-prazdnik-12-marta_-1118033061.html
Какой сегодня праздник: 12 марта
Какой сегодня праздник: 12 марта - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Какой сегодня праздник: 12 марта
12 марта Россия поздравляет работников уголовно-исполнительной системы, а еще геодезистов и карографов, а Китай сажает деревья. Еще дата считается днем рождения РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T00:00
2023-03-12T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
в мире
история
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110045/28/1100452833_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_6fdb72dbb239f87a97115d0121608a86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. 12 марта Россия поздравляет работников уголовно-исполнительной системы, а еще геодезистов и карографов, а Китай сажает деревья. Еще дата считается днем рождения балетной пачки.Что празднуют в миреВ России 12 марта отмечают День работников уголовно-исполнительной системы. Дата праздника приурочена к событию 12 марта 1879 года: в этот день император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.Еще в нашей стране в этот день поздравляют геодезистов и карографов. Профессия картографа появилась в марте 1720 года: приказом Петра I были начаты первые картографические съемки. Но искусство составления географических чертежей было известно в России уже в средние века.В Китае и Тайване - День посадки деревьев. Праздник установлен в честь выдающегося революционера Сунь Ятсена и отмечается в день его смерти – 12 марта. Именно Сунь Ятсен выступил с инициативой массовых посадок деревьев. По сложившейся традиции в мероприятии участвуют руководители правящей партии и государства.Знаменательные события В 1832 году в балете появилась особая юбка - пачка. Профессиональную одежду танцовщиц представили в Париже на премьере балета Жана Шнейцхоффера "Сильфида". Ее надела балерина с мировым именем Мария Тальони.В 1912 году в Соединенных Штатах Америки основано скаутское движение для девочек и девушек - "The Girl Guides".В 1940 году подписан договор о завершении советско-финской войны, по которому СССР получил Выборг и Западную Карелию.Кто родился12 марта 1737 года родился русский архитектор, один из основоположников русского классицизма Василий Баженов, оказавший огромное влияние на развитие отечественной архитектуры второй половины XVIII века. Среди творений Баженова - Царицынский и Петровский дворцы, здание арсенала на Литейной в Петербурге, Владимирская церковь в подмосковном Быково.Ровно 160 лет назад, в 1863 году на свет появился русский естествоиспытатель и мыслитель Владимир Вернадский, положивший начало комплексу современных наук о Земле – геохимии, биогеохимии, радиогеологии, гидрогеологии. Учение Вернадского о взаимоотношении природы и общества оказало сильное влияние на формирование современного экологического сознания.Также 12 марта родились актрисы Лайза Минелли и Татьяна Лютаева, хореограф Егор Дружинин, певец Алексей Чумаков и другие.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110045/28/1100452833_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_2a060100081a4ce5556c5e607bb9ac4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, история, россия
Какой сегодня праздник: 12 марта

Что празднуют в России и мире 12 марта

00:00 12.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПремьера балета "Стойкий оловянный солдатик" в театре имени Н.И.Сац
Премьера балета Стойкий оловянный солдатик в театре имени Н.И.Сац - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. 12 марта Россия поздравляет работников уголовно-исполнительной системы, а еще геодезистов и карографов, а Китай сажает деревья. Еще дата считается днем рождения балетной пачки.

Что празднуют в мире

В России 12 марта отмечают День работников уголовно-исполнительной системы. Дата праздника приурочена к событию 12 марта 1879 года: в этот день император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.
Еще в нашей стране в этот день поздравляют геодезистов и карографов. Профессия картографа появилась в марте 1720 года: приказом Петра I были начаты первые картографические съемки. Но искусство составления географических чертежей было известно в России уже в средние века.
В Китае и Тайване - День посадки деревьев. Праздник установлен в честь выдающегося революционера Сунь Ятсена и отмечается в день его смерти – 12 марта. Именно Сунь Ятсен выступил с инициативой массовых посадок деревьев. По сложившейся традиции в мероприятии участвуют руководители правящей партии и государства.

Знаменательные события

В 1832 году в балете появилась особая юбка - пачка. Профессиональную одежду танцовщиц представили в Париже на премьере балета Жана Шнейцхоффера "Сильфида". Ее надела балерина с мировым именем Мария Тальони.
В 1912 году в Соединенных Штатах Америки основано скаутское движение для девочек и девушек - "The Girl Guides".
В 1940 году подписан договор о завершении советско-финской войны, по которому СССР получил Выборг и Западную Карелию.

Кто родился

12 марта 1737 года родился русский архитектор, один из основоположников русского классицизма Василий Баженов, оказавший огромное влияние на развитие отечественной архитектуры второй половины XVIII века. Среди творений Баженова - Царицынский и Петровский дворцы, здание арсенала на Литейной в Петербурге, Владимирская церковь в подмосковном Быково.
Ровно 160 лет назад, в 1863 году на свет появился русский естествоиспытатель и мыслитель Владимир Вернадский, положивший начало комплексу современных наук о Земле – геохимии, биогеохимии, радиогеологии, гидрогеологии. Учение Вернадского о взаимоотношении природы и общества оказало сильное влияние на формирование современного экологического сознания.
Также 12 марта родились актрисы Лайза Минелли и Татьяна Лютаева, хореограф Егор Дружинин, певец Алексей Чумаков и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыВ миреИсторияРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Местами сильные дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 марта
22:43Ватикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работа
21:55Патриарх Кирилл призвал Папу и генсека ООН сберечь Киево-Печерскую Лавру
20:45Главные новости и заявления дня: 11 марта
20:15Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ
19:43Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП
19:25Удар возмездия и фортификация в Крыму: топ новостей недели
19:01Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"
18:42Целая серия магнитных бурь обрушится на Землю
18:25Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт
18:02У Киева не получится сделать Украину трупом – Медведчук
17:46Полтысячи человек в сутки: ВСУ теряют силы под натиском российской армии
17:18"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ
16:13Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра
15:18"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева
14:37Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления 3:08
13:56В Керченском проливе штормовой ветер
13:28"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровых
12:29"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева Крыму
Лента новостейМолния