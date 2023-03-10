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Главные новости и заявления дня: 10 марта

Главные новости и заявления дня: 10 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Главные новости и заявления дня: 10 марта

Си Цзиньпин избран председателем КНР на третий срок. Парламент Грузии отозвал скандальный закон об иноагентах. США и Украина могут готовить провокацию с... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T22:02

2023-03-10T22:02

2023-03-10T19:57

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си цзиньпин (председатель кнр)

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Си Цзиньпин избран председателем КНР на третий срок. Парламент Грузии отозвал скандальный закон об иноагентах. США и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами. Монахов УПЦ изгоняют из Киево-Печерской Лавры. ВСУ снова обстреляли Белгородскую область. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Третий срок Си ЦзиньпинаДепутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва путем тайного голосования.В пленарном заседании в Доме народных собраний приняли участие 2952 депутата, они единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Он стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.Парламент Грузии отклонил скандальный закон об иноагентахПарламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах, из-за которого в стране начались массовые беспорядки. В пятницу скандальный документ рассматривался во втором чтении. Накануне руководители правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Силы народа" заявили, что преднамеренно "провалят" голосование, чтобы остановить волну протестов.Во время трехдневных массовых митингов полиции пришлось разгонять протестующих при помощи слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, за два дня были задержаны 133 человека. В пятницу министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные освобождены.Глава МИД России Сергей Лавров сравнил протесты в Тбилиси с киевским "майданом" 2014 года. По его мнению, законопроект об иноагентах был лишь поводом для того, чтобы начать попытку силовой смены власти.Билогическая провокация США и УкраиныКиевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, эта деятельность может осуществляться в целях антироссийской провокаций с опасными патогенами. Об этом заявило Минобороны РФ.По данным ведомства, речь идет об опасных для людей патогенах, в том числе возбудителях сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола - всего около 50 видов бактерий и вирусов. Ответственность за распространение опасных патогенов Вашингтон и Киев планируют возложить на Россию.Монахам УПЦ предписано покинуть Киево-Печерскую ЛавруМонахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должны покинуть монастырь до 29 марта. Об этом их письменно уведомило руководство национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которое подчиняется украинскому минкульту.Заповедник сообщил, что разрывает с лаврой договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Поэтому в целях "проведения процедуры приема-передачи государственного имущества" монастырю необходимо "осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника <...> до 29 марта 2023 года".Белгородская область снова под обстреломВ пятницу ВСУ обстреляли село Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с ранением руки. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.По данным главы региона, снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия.

https://crimea.ria.ru/20230310/kogda-turtsiya-odobrit-vstuplenie-shvetsii-i-finlyandii-v-nato--politolog-1127471552.html

https://crimea.ria.ru/20230310/bolee-60-teraktov-predotvratili-v-rossii-v-proshlom-godu-1127461426.html

https://crimea.ria.ru/20230310/chp-v-gamburge-pri-strelbe-u-tsentra-svideteley-iegovy-pogibli-lyudi-1127454149.html

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