Рейтинг@Mail.ru
Хроника Крымской весны: 9 марта - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230309/khronika-krymskoy-vesny-9-marta-1127412612.html
Хроника Крымской весны: 9 марта
Хроника Крымской весны: 9 марта - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Хроника Крымской весны: 9 марта
РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T07:01
2023-03-09T07:53
крымская весна: девять лет вместе
крым
крымская весна
общество
политика
севастополь
новости крыма
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/08/1127411914_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_cbe41b71ccbbf24080b1f5f2f081d2ef.jpg
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 9 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням &gt;&gt;&gt;КстатиВ Севастополе с конца февраля и до окончания референдума ежедневно проходил Крестный ход. Верующие со священником объезжали все блокпосты города, читая молитвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишкиВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Как создание автономии в Крыму предрешило события 2014 года – эксперты*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/08/1127411914_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_7948e55cb26837a2f81964b088cdb471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна: девять лет вместе, крым, крымская весна, общество, политика, севастополь, новости крыма, история
Хроника Крымской весны: 9 марта

Крымская весна девять лет назад: первая гумпомощь из России и задержания провокаторов

07:01 09.03.2023 (обновлено: 07:53 09.03.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты, посвященные предстоящему 16 марта референдуму
Агитационные плакаты, посвященные предстоящему 16 марта референдуму - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 9 марта 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>>
  • В Крым пришла гуманитарная помощь из Дагестана: около 80 тонн продовольствия.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГрузовик с гуманитарной помощью, собранной российскими байкерами, на блокпосту между Симферополем и Севастополем.
Встреча автоколонны с гуманитарной помощью от российских байкеров в Крыму
1 из 2
Грузовик с гуманитарной помощью, собранной российскими байкерами, на блокпосту между Симферополем и Севастополем.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГрузовик с гуманитарной помощью, собранной российскими байкерами, на блокпосту между Симферополем и Севастополем.
Встреча автоколонны с гуманитарной помощью от российских байкеров в Крыму
2 из 2
Грузовик с гуманитарной помощью, собранной российскими байкерами, на блокпосту между Симферополем и Севастополем.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 2
Грузовик с гуманитарной помощью, собранной российскими байкерами, на блокпосту между Симферополем и Севастополем.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 2
Грузовик с гуманитарной помощью, собранной российскими байкерами, на блокпосту между Симферополем и Севастополем.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
  • Повышение одним из крупных транспортных предприятий цен на проезд крымские власти расценили как дестабилизирующий фактор. Властям Симферополя рекомендовано расторгнуть контракт с перевозчиком.
  • День рождения Тараса Шевченко. В Симферополе, у бюста поэта в одноименном сквере прошло возложение цветов. Журналистов чуть ли не больше, чем участников мероприятий: представители СМИ ждут провокаций. Однако сенсаций не случилось.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Крыму
Ситуация в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Ситуация в Крыму
  • А вот в Севастополе у памятника Шевченко прибывшие в город приверженцы Майдана развернули плакаты в поддержку ВСУ и Украины. Численность майдановцев оценивается примерно в 500 человек. После прибытия пророссийских активистов, начались стычки. К месту событий подтягивались севастопольцы. Когда майдановцы остались в меньшинстве, то попытались уйти, но завязались драки. Кровь была не только настоящей: для "картинки" майдановцы обливались кетчупом и краской и в таком виде позировали перед камерами. Лидера украинских радикалов Дмитрия Белоцерковца милиции с трудом удалось отбить у севастопольцев и вывести с места конфликта. Также были задержаны активисты "Правого сектора" *(организации, признанной в РФ экстремистской).
  • В Севастополе, в Парке курсантов, патруль самообороны остановил группу молодых людей и попытался проверить документы. Один из них оказался вооружен, открыл стрельбу по севастопольским ополченцам из боевого оружия. И его, и спутников, удалось задержать. По месту их временного жительства обнаружены листовки и литература экстремистского содержания, а также отравляющие вещества.
  • В Симферополе и Севастополе прошли митинг и концерт в поддержку референдума.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастник митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе.
Ситуация в Крыму
1 из 4
Участник митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку референдума о статусе Крыма на площади перед зданием Совета министров в Симферополе.
Ситуация в Крыму
2 из 4
Участники митинга в поддержку референдума о статусе Крыма на площади перед зданием Совета министров в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастница митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе.
Ситуация в Крыму
3 из 4
Участница митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители Севастополя составили флаг России из листов цветной бумаги в знак поддержки решения Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России на площади Нахимова.
Ситуация в Крыму
4 из 4
Жители Севастополя составили флаг России из листов цветной бумаги в знак поддержки решения Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России на площади Нахимова.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 4
Участник митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 4
Участники митинга в поддержку референдума о статусе Крыма на площади перед зданием Совета министров в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
3 из 4
Участница митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 4
Жители Севастополя составили флаг России из листов цветной бумаги в знак поддержки решения Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России на площади Нахимова.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
  • Почти полностью прекращено вещание украинских каналов. На их частотах работают крымские и российские.
  • В Симферополе на железнодорожном вокзале патруль самообороны "принял" координатора движения "Евромайдан-Крым" Андрея Щекуна. После пребывания в линейном отделе милиции активисту рекомендовано вернуться в Киев.
  • В Саках установлен контроль над военным аэродромом.
Кстати
В Севастополе с конца февраля и до окончания референдума ежедневно проходил Крестный ход. Верующие со священником объезжали все блокпосты города, читая молитвы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки
Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
Как создание автономии в Крыму предрешило события 2014 года – эксперты
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
 
Крымская весна: девять лет вместеКрымКрымская веснаОбществоПолитикаСевастопольНовости КрымаИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Из парламента Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентах
10:07Два человека пострадали, 8 спасены после взрыва газа в многоэтажке в Чите
09:56Взрывы в Киеве, Харькове и Одессе – ситуация в городах Украины
09:40В новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит
08:43Как вузу обучить хорошего специалиста - эксперт
08:27Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек
08:22В Крыму назвали главное условие безопасности полуострова и новых регионов
08:03В столице Болгарии хотят перенести монумент советским воинам
07:38Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина 1:12
07:01Хроника Крымской весны: 9 марта
00:01Какой сегодня праздник: 9 марта
00:00Какой будет погода в Крыму 9 марта
21:03Митингующие в Тбилиси поставили властям ультиматум
19:16США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка
18:51Россия должна создать буферную зону у своих границ – депутат Госдумы
18:11Генсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни
17:17ВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – власти
16:38Российская нефть дорожает на фоне роста спроса в Китае и Индии – СМИ
15:49Наступление армии России в Донбассе: уничтожены около 500 боевиков ВСУ
15:42Российские военные уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе
Лента новостейМолния