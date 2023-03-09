Хроника Крымской весны: 9 марта
Крымская весна девять лет назад: первая гумпомощь из России и задержания провокаторов
07:01 09.03.2023 (обновлено: 07:53 09.03.2023)
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты, посвященные предстоящему 16 марта референдуму
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 9 марта 2014 года.
- —В Крым пришла гуманитарная помощь из Дагестана: около 80 тонн продовольствия.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГрузовик с гуманитарной помощью, собранной российскими байкерами, на блокпосту между Симферополем и Севастополем.
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Грузовик с гуманитарной помощью, собранной российскими байкерами, на блокпосту между Симферополем и Севастополем.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГрузовик с гуманитарной помощью, собранной российскими байкерами, на блокпосту между Симферополем и Севастополем.
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Грузовик с гуманитарной помощью, собранной российскими байкерами, на блокпосту между Симферополем и Севастополем.
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Грузовик с гуманитарной помощью, собранной российскими байкерами, на блокпосту между Симферополем и Севастополем.
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Грузовик с гуманитарной помощью, собранной российскими байкерами, на блокпосту между Симферополем и Севастополем.
- —Повышение одним из крупных транспортных предприятий цен на проезд крымские власти расценили как дестабилизирующий фактор. Властям Симферополя рекомендовано расторгнуть контракт с перевозчиком.
- —День рождения Тараса Шевченко. В Симферополе, у бюста поэта в одноименном сквере прошло возложение цветов. Журналистов чуть ли не больше, чем участников мероприятий: представители СМИ ждут провокаций. Однако сенсаций не случилось.
Ситуация в Крыму
- —А вот в Севастополе у памятника Шевченко прибывшие в город приверженцы Майдана развернули плакаты в поддержку ВСУ и Украины. Численность майдановцев оценивается примерно в 500 человек. После прибытия пророссийских активистов, начались стычки. К месту событий подтягивались севастопольцы. Когда майдановцы остались в меньшинстве, то попытались уйти, но завязались драки. Кровь была не только настоящей: для "картинки" майдановцы обливались кетчупом и краской и в таком виде позировали перед камерами. Лидера украинских радикалов Дмитрия Белоцерковца милиции с трудом удалось отбить у севастопольцев и вывести с места конфликта. Также были задержаны активисты "Правого сектора" *(организации, признанной в РФ экстремистской).
- —В Севастополе, в Парке курсантов, патруль самообороны остановил группу молодых людей и попытался проверить документы. Один из них оказался вооружен, открыл стрельбу по севастопольским ополченцам из боевого оружия. И его, и спутников, удалось задержать. По месту их временного жительства обнаружены листовки и литература экстремистского содержания, а также отравляющие вещества.
- —В Симферополе и Севастополе прошли митинг и концерт в поддержку референдума.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастник митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе.
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Участник митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку референдума о статусе Крыма на площади перед зданием Совета министров в Симферополе.
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Участники митинга в поддержку референдума о статусе Крыма на площади перед зданием Совета министров в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастница митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе.
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Участница митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители Севастополя составили флаг России из листов цветной бумаги в знак поддержки решения Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России на площади Нахимова.
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Жители Севастополя составили флаг России из листов цветной бумаги в знак поддержки решения Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России на площади Нахимова.
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Участник митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе.
2 из 4
Участники митинга в поддержку референдума о статусе Крыма на площади перед зданием Совета министров в Симферополе.
3 из 4
Участница митинга, посвященного решению Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России, на площади Нахимова в Севастополе.
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Жители Севастополя составили флаг России из листов цветной бумаги в знак поддержки решения Крымского парламента и Городского совета Севастополя о вхождении в состав России на площади Нахимова.
- —Почти полностью прекращено вещание украинских каналов. На их частотах работают крымские и российские.
- —В Симферополе на железнодорожном вокзале патруль самообороны "принял" координатора движения "Евромайдан-Крым" Андрея Щекуна. После пребывания в линейном отделе милиции активисту рекомендовано вернуться в Киев.
- —В Саках установлен контроль над военным аэродромом.
Кстати
В Севастополе с конца февраля и до окончания референдума ежедневно проходил Крестный ход. Верующие со священником объезжали все блокпосты города, читая молитвы.
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*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации