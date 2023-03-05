https://crimea.ria.ru/20230305/khronika-krymskoy-vesny-5-marta-1127351518.html
Хроника Крымской весны: 5 марта
Хроника Крымской весны: 5 марта - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Хроника Крымской весны: 5 марта
РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T08:01
2023-03-05T08:01
2023-03-05T08:01
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы. В этот день уточнили дату проведения референдума и началась активная подготовка к нему. А еще появились контрольно-пропускные пункты со стороны Украины у границы с полуострова.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 5 марта 2014 года.- Дата крымского референдума уточнена: 30 марта.- Подписан договор о дружбе и сотрудничестве Крыма и Татарстана: делегация накануне прибыла из Казани.- В Евпатории военнослужащие зенитно-ракетного полка сдали оружие. Идут переговоры о переходе под контроль российских военных воинской части А-4519 с артиллерийской базой.- По-прежнему "заперта" Стрелецкая бухта, в которой остаются украинские корабли.- Обсуждается формирование территориальных комиссий для проведения референдума. Предлагается их организовывать на базе городских и районных, которые имелись ранее.- В Керчи у здания администрации собрались люди с плакатами: "Мы с Россией", "Киевская власть, мы вас сюда не звали!"- Контрольно-пропускные пункты появились со стороны Украины у границы с Крымом.- Руководитель меджлиса* (организации, признанной в РФ экстремистской) Мустафа Джемилев обозначил позицию — она выжидательная. И, по его словам, сдерживать людей от массовых протестов все труднее. Ранее лидерам радикалов предлагали сотрудничество, но те ответный шаг не сделали.- В Киеве прошло судебное заседание, итогом которого стало вынесение решения о задержании Сергея Аксенова и Владимира Константинова.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишкиВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Как создание автономии в Крыму предрешило события 2014 года – эксперты
https://crimea.ria.ru/20230304/khronika-krymskoy-vesny-4-marta-1127338609.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, история, общество, политика, безопасность, новости, новости крыма
Хроника Крымской весны: 5 марта
Крымская весна девять лет назад: провальный визит советника генсекретаря ООН Роберта Серри
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы. В этот день уточнили дату проведения референдума и началась активная подготовка к нему. А еще появились контрольно-пропускные пункты со стороны Украины у границы с полуострова.
РИА Новости Крым
вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 5 марта 2014 года.
- Дата крымского референдума уточнена: 30 марта.
- Подписан договор о дружбе и сотрудничестве Крыма и Татарстана: делегация накануне прибыла из Казани.
- В Евпатории военнослужащие зенитно-ракетного полка сдали оружие. Идут переговоры о переходе под контроль российских военных воинской части А-4519 с артиллерийской базой.
- По-прежнему "заперта" Стрелецкая бухта, в которой остаются украинские корабли.
- Обсуждается формирование территориальных комиссий для проведения референдума. Предлагается их организовывать на базе городских и районных, которые имелись ранее.
- В Крым прибыл старший советник генерального секретаря ООН Роберт Серри. Он должен "выяснить общественно-политическую обстановку". Он безуспешно попытался проникнуть в одну из заблокированных воинских частей, был окружен людьми, которые посоветовали ему вернуться домой. Позже он сообщал, что люди с георгиевскими ленточками стояли у кофейни, где он попытался скрыться. МИД Украины заявил, что Серри "захвачен неизвестными вооруженными людьми". Вечером посланник вылетел из Крыма.
- В Керчи у здания администрации собрались люди с плакатами: "Мы с Россией", "Киевская власть, мы вас сюда не звали!"
- Контрольно-пропускные пункты появились со стороны Украины у границы с Крымом.
- Руководитель меджлиса* (организации, признанной в РФ экстремистской) Мустафа Джемилев обозначил позицию — она выжидательная. И, по его словам, сдерживать людей от массовых протестов все труднее. Ранее лидерам радикалов предлагали сотрудничество, но те ответный шаг не сделали.
- В Киеве прошло судебное заседание, итогом которого стало вынесение решения о задержании Сергея Аксенова и Владимира Константинова.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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