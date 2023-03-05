https://crimea.ria.ru/20230305/khronika-krymskoy-vesny-5-marta-1127351518.html

Хроника Крымской весны: 5 марта

Хроника Крымской весны: 5 марта - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Хроника Крымской весны: 5 марта

РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T08:01

2023-03-05T08:01

2023-03-05T08:01

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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы. В этот день уточнили дату проведения референдума и началась активная подготовка к нему. А еще появились контрольно-пропускные пункты со стороны Украины у границы с полуострова.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 5 марта 2014 года.- Дата крымского референдума уточнена: 30 марта.- Подписан договор о дружбе и сотрудничестве Крыма и Татарстана: делегация накануне прибыла из Казани.- В Евпатории военнослужащие зенитно-ракетного полка сдали оружие. Идут переговоры о переходе под контроль российских военных воинской части А-4519 с артиллерийской базой.- По-прежнему "заперта" Стрелецкая бухта, в которой остаются украинские корабли.- Обсуждается формирование территориальных комиссий для проведения референдума. Предлагается их организовывать на базе городских и районных, которые имелись ранее.- В Керчи у здания администрации собрались люди с плакатами: "Мы с Россией", "Киевская власть, мы вас сюда не звали!"- Контрольно-пропускные пункты появились со стороны Украины у границы с Крымом.- Руководитель меджлиса* (организации, признанной в РФ экстремистской) Мустафа Джемилев обозначил позицию — она выжидательная. И, по его словам, сдерживать людей от массовых протестов все труднее. Ранее лидерам радикалов предлагали сотрудничество, но те ответный шаг не сделали.- В Киеве прошло судебное заседание, итогом которого стало вынесение решения о задержании Сергея Аксенова и Владимира Константинова.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишкиВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Как создание автономии в Крыму предрешило события 2014 года – эксперты

https://crimea.ria.ru/20230304/khronika-krymskoy-vesny-4-marta-1127338609.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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