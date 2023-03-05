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Какой сегодня праздник: 5 марта - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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Какой сегодня праздник: 5 марта
Какой сегодня праздник: 5 марта - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Какой сегодня праздник: 5 марта
5 марта азербайджанцы занимаются спортом, киргизы примеряют колпаки, китайцы вспоминают героя Лэй Фэна. А еще в этот день родилась немецкая революционерка Роза... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-05T00:00
2023-03-04T20:10
общество
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 5 марта азербайджанцы занимаются спортом, киргизы примеряют колпаки, китайцы вспоминают героя Лэй Фэна. А еще в этот день родилась немецкая революционерка Роза Люксембург.Что празднуют в миреКиргизы отмечают День Ак калпака – праздник в честь старинного национального головного убора, белого колпака. Ак калпак считается мужским предметом гардероба. Его форма и узоры не менялись веками, по ним киргизы узнавали о возрасте и статусе владельца. А сами головные уборы передавались по наследству. Белый колпак – символ гор и чистоты.В Азербайджане проходит День физической культуры и спорта, установленный указом президента в 2005 году. В Республике большое разнообразие спортивных секций, развиты национальные виды борьбы. Самыми популярными спортивными занятиями считаются футбол и шахматы.В Китае День всенародной учебы. Праздник установлен в честь национального героя Лэй Фэна. Этот почитаемый в Китае человек был воспитанником Народно-освободительной армии Китая. Лэй Фэн посмертно прославлен китайской пропагандой как образец безупречного альтруизма и пример для подражания молодежи.А еще сегодня Всенародный праздник без названия. Никто не знает, зачем его придумали и что он означает. Впрочем, и не важно - просто празднуем.Знаменательные событияВ 1705 году Петр I принял указ о рекрутском наборе, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.В 1946 году в Фултоне премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес речь, в которой назвал линию раздела Европы "железным занавесом".В 1970 году вступил в силу договор ООН "О нераспространении ядерного оружия", подписанный СССР, США, Великобританией, а также 40 другими странами.Кто родился5 марта 1696 года родился итальянский художник Джованни Баттиста Тьеполо - мастер фресок и гравюр, последний великий представитель венецианской школы эпохи Барокко. Часть его работ представлена в Эрмитаже: "Меценат представляет императору Августу свободные искусства", "Амуры с кистями винограда", "Триумф императора" и др.В 1871 году на свет появилась немецкая революционерка Роза Люксембург, стоявшая во главе немецкой группы "Интернационал" и проводившая активную революционную пропаганду против войны. Вместе с Карлом Либкнехтом в декабре 1918 года Роза была руководителем учредительного съезда Компартии Германии.104 года исполнилось со дня рождения советского поэта Алексея Фатьянова – автора военных и послевоенных шлягеров. Самые известные песни на слова Фатьянова: "Соловьи", "На солнечной поляночке", "Шел солдат из далекого края". Он также написал песни к фильмам "Дом, в котором я живу", "Свадьба с приданым", "Весна на Заречной улице".5 марта родились президент Сербии Александр Вучич, космонавт, герой России Валерий Корзун, актриса Елена Яковлева, американская актриса Ева Мендес и другие.
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 5 марта

Что празднуют в России и в мире в воскресенье, 5 марта

00:00 05.03.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПразднование Дня Ак калпака в России
Празднование Дня Ак калпака в России - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 5 марта азербайджанцы занимаются спортом, киргизы примеряют колпаки, китайцы вспоминают героя Лэй Фэна. А еще в этот день родилась немецкая революционерка Роза Люксембург.

Что празднуют в мире

Киргизы отмечают День Ак калпака – праздник в честь старинного национального головного убора, белого колпака. Ак калпак считается мужским предметом гардероба. Его форма и узоры не менялись веками, по ним киргизы узнавали о возрасте и статусе владельца. А сами головные уборы передавались по наследству. Белый колпак – символ гор и чистоты.
В Азербайджане проходит День физической культуры и спорта, установленный указом президента в 2005 году. В Республике большое разнообразие спортивных секций, развиты национальные виды борьбы. Самыми популярными спортивными занятиями считаются футбол и шахматы.
В Китае День всенародной учебы. Праздник установлен в честь национального героя Лэй Фэна. Этот почитаемый в Китае человек был воспитанником Народно-освободительной армии Китая. Лэй Фэн посмертно прославлен китайской пропагандой как образец безупречного альтруизма и пример для подражания молодежи.
А еще сегодня Всенародный праздник без названия. Никто не знает, зачем его придумали и что он означает. Впрочем, и не важно - просто празднуем.

Знаменательные события

В 1705 году Петр I принял указ о рекрутском наборе, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.
В 1946 году в Фултоне премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес речь, в которой назвал линию раздела Европы "железным занавесом".
В 1970 году вступил в силу договор ООН "О нераспространении ядерного оружия", подписанный СССР, США, Великобританией, а также 40 другими странами.

Кто родился

5 марта 1696 года родился итальянский художник Джованни Баттиста Тьеполо - мастер фресок и гравюр, последний великий представитель венецианской школы эпохи Барокко. Часть его работ представлена в Эрмитаже: "Меценат представляет императору Августу свободные искусства", "Амуры с кистями винограда", "Триумф императора" и др.
В 1871 году на свет появилась немецкая революционерка Роза Люксембург, стоявшая во главе немецкой группы "Интернационал" и проводившая активную революционную пропаганду против войны. Вместе с Карлом Либкнехтом в декабре 1918 года Роза была руководителем учредительного съезда Компартии Германии.
104 года исполнилось со дня рождения советского поэта Алексея Фатьянова – автора военных и послевоенных шлягеров. Самые известные песни на слова Фатьянова: "Соловьи", "На солнечной поляночке", "Шел солдат из далекого края". Он также написал песни к фильмам "Дом, в котором я живу", "Свадьба с приданым", "Весна на Заречной улице".
5 марта родились президент Сербии Александр Вучич, космонавт, герой России Валерий Корзун, актриса Елена Яковлева, американская актриса Ева Мендес и другие.
 
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00:00Какой сегодня праздник: 5 марта
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