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Какой будет погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Какой будет погода в Крыму в четверг
Какой будет погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Какой будет погода в Крыму в четверг
Благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления второй весенний день в Крыму будет относительно теплым и сухим. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T00:01
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крымская погода
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евпатория
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления второй весенний день в Крыму будет относительно теплым и сухим. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...8.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…+8.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +3..5 , днем до 10 градусов тепла.В Евпатории тоже сухо. Ночью 0…+2, днем от 6 до 8 градусов тепла.В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Ночью -1…+1, днем столбики термометров покажут +5...7 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковНасыщенный февраль: фото месяца от корреспондентов РИА Новости КрымВ горах под Севастополем потерялись туристы
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, крымская погода, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, севастополь, крымский гидрометцентр, симферополь
Какой будет погода в Крыму в четверг

Прогноз погоды для Крыма на 2 марта

00:01 02.03.2023
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления второй весенний день в Крыму будет относительно теплым и сухим. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5, днем +5…+10, в горах 0…+4", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...8.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…+8.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +3..5 , днем до 10 градусов тепла.
В Евпатории тоже сухо. Ночью 0…+2, днем от 6 до 8 градусов тепла.
В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Ночью -1…+1, днем столбики термометров покажут +5...7 градусов.
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Новости КрымаКрымКрымская погодаЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияСевастопольКрымский гидрометцентрСимферополь
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Какой будет погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 2 марта
22:01Главные события и заявления дня: 1 марта
21:55Главные события Крыма за день: 1 марта
21:21Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
20:45Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
20:21Новый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились
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