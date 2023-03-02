https://crimea.ria.ru/20230302/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1127287079.html

Какой будет погода в Крыму в четверг

Какой будет погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Какой будет погода в Крыму в четверг

Благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления второй весенний день в Крыму будет относительно теплым и сухим. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T00:01

2023-03-02T00:01

2023-03-02T00:01

новости крыма

крым

крымская погода

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

севастополь

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739754_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_371885fe0ead0b954afcfdfc515533a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления второй весенний день в Крыму будет относительно теплым и сухим. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...8.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…+8.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +3..5 , днем до 10 градусов тепла.В Евпатории тоже сухо. Ночью 0…+2, днем от 6 до 8 градусов тепла.В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Ночью -1…+1, днем столбики термометров покажут +5...7 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковНасыщенный февраль: фото месяца от корреспондентов РИА Новости КрымВ горах под Севастополем потерялись туристы

крым

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

севастополь

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, крымская погода, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, севастополь, крымский гидрометцентр, симферополь