https://crimea.ria.ru/20230302/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-2-marta-1127315879.html

Главные события и заявления дня: 2 марта

Главные события и заявления дня: 2 марта - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Главные события и заявления дня: 2 марта

Атака украинских диверсантов в Брянской области. ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске. Обстрела ВСУ поселка Теткино в Курской области. Загрязнение Черного... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T22:03

2023-03-02T22:03

2023-03-02T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Атака украинских диверсантов в Брянской области. ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске. Обстрела ВСУ поселка Теткино в Курской области. Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ДРГ на Брянскую областьВ четверг утром украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. Националисты обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате погибли двое мужчин, ранен 10-летний ребенок. Он успешно прооперирован. По словам губернатора области Александра Богомаза, мальчика представят к государственной награде России за спасение двух детей.Сейчас ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранителей. Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Президент заявил, что Россия "дожмет" украинских неонацистов, которые совершают теракты против русского народа и пытаются лишить его истории, традиций и языка. Обстрелы Курской областиУкраинские боевики в четверг продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Курской области. На данный момент зафиксировано 20 прилетов по селам Троицкое и Бегоща, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.2 марта ВСУ также обстреляли поселок Теткино. В результате один мужчина погиб, еще один местный житель получил ранения.ЧП на заводе "Авиастар"Сотрудник завода "Авиастар" в Ульяновске погиб в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета, еще несколько человек пострадали."На заводе "Авиастар" в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент. Пострадали несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении на официальной странице корпорации в ВКонтакте.Загрязнение Черного моряВозле Новороссийского порта после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark концентрация загрязняющих веществ в акватории превышает допустимую норму в 260 раз. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.Размеры нефтяной пленки достигали почти 300 "квадратов". Специалисты Морспасслужбы уже обработали пятно биосорбентом. Владельцу переломившегося во время шторма судна уже направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить распространение нефтяного пятна.О переговорах с Украиной никто не проситГлава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии заявил, что Россия никогда не отказывается от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам киевский режим, а лишь настраивают Украину на продолжение боев."Мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений (о содействии в разрешении кризиса – ред.), которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег и из ряда других государств призывал к переговорам Украину", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии.

https://crimea.ria.ru/20230302/spas-dvoikh-detey-ranenogo-v-bryanskoy-oblasti-malchika-nagradyat-1127315219.html

https://crimea.ria.ru/20230302/zagryaznenie-chernogo-morya-posle-chp-s-sukhogruzom-prevysilo-normu-v-260-raz-1127307863.html

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