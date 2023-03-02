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Главные события и заявления дня: 2 марта - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Главные события и заявления дня: 2 марта
Главные события и заявления дня: 2 марта - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Главные события и заявления дня: 2 марта
Атака украинских диверсантов в Брянской области. ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске. Обстрела ВСУ поселка Теткино в Курской области. Загрязнение Черного... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T22:03
2023-03-02T22:59
главное за день
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Атака украинских диверсантов в Брянской области. ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске. Обстрела ВСУ поселка Теткино в Курской области. Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ДРГ на Брянскую областьВ четверг утром украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. Националисты обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате погибли двое мужчин, ранен 10-летний ребенок. Он успешно прооперирован. По словам губернатора области Александра Богомаза, мальчика представят к государственной награде России за спасение двух детей.Сейчас ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранителей. Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Президент заявил, что Россия "дожмет" украинских неонацистов, которые совершают теракты против русского народа и пытаются лишить его истории, традиций и языка. Обстрелы Курской областиУкраинские боевики в четверг продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Курской области. На данный момент зафиксировано 20 прилетов по селам Троицкое и Бегоща, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.2 марта ВСУ также обстреляли поселок Теткино. В результате один мужчина погиб, еще один местный житель получил ранения.ЧП на заводе "Авиастар"Сотрудник завода "Авиастар" в Ульяновске погиб в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета, еще несколько человек пострадали."На заводе "Авиастар" в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент. Пострадали несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении на официальной странице корпорации в ВКонтакте.Загрязнение Черного моряВозле Новороссийского порта после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark концентрация загрязняющих веществ в акватории превышает допустимую норму в 260 раз. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.Размеры нефтяной пленки достигали почти 300 "квадратов". Специалисты Морспасслужбы уже обработали пятно биосорбентом. Владельцу переломившегося во время шторма судна уже направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить распространение нефтяного пятна.О переговорах с Украиной никто не проситГлава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии заявил, что Россия никогда не отказывается от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам киевский режим, а лишь настраивают Украину на продолжение боев."Мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений (о содействии в разрешении кризиса – ред.), которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег и из ряда других государств призывал к переговорам Украину", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии.
https://crimea.ria.ru/20230302/spas-dvoikh-detey-ranenogo-v-bryanskoy-oblasti-malchika-nagradyat-1127315219.html
https://crimea.ria.ru/20230302/zagryaznenie-chernogo-morya-posle-chp-s-sukhogruzom-prevysilo-normu-v-260-raz-1127307863.html
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главное за день, атака диверсантов на брянскую область, брянская область, черное море, обстрелы курской области, происшествия, новости, общество, экология, в мире, украина, безопасность
Главные события и заявления дня: 2 марта

Главные события и заявления четверга, 2 марта

22:03 02.03.2023 (обновлено: 22:59 02.03.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ
Совместная работа Росгвардии и ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Атака украинских диверсантов в Брянской области. ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске. Обстрела ВСУ поселка Теткино в Курской области. Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака ДРГ на Брянскую область
В четверг утром украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. Националисты обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате погибли двое мужчин, ранен 10-летний ребенок. Он успешно прооперирован. По словам губернатора области Александра Богомаза, мальчика представят к государственной награде России за спасение двух детей.
Сейчас ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранителей. Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Президент заявил, что Россия "дожмет" украинских неонацистов, которые совершают теракты против русского народа и пытаются лишить его истории, традиций и языка.
Медаль За отвагу - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Вчера, 21:03
"Спас двоих детей": раненного в Брянской области мальчика наградят
Обстрелы Курской области
Украинские боевики в четверг продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Курской области. На данный момент зафиксировано 20 прилетов по селам Троицкое и Бегоща, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
2 марта ВСУ также обстреляли поселок Теткино. В результате один мужчина погиб, еще один местный житель получил ранения.
ЧП на заводе "Авиастар"
Сотрудник завода "Авиастар" в Ульяновске погиб в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета, еще несколько человек пострадали.
"На заводе "Авиастар" в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент. Пострадали несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении на официальной странице корпорации в ВКонтакте.
Загрязнение Черного моря
Возле Новороссийского порта после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark концентрация загрязняющих веществ в акватории превышает допустимую норму в 260 раз. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
Размеры нефтяной пленки достигали почти 300 "квадратов". Специалисты Морспасслужбы уже обработали пятно биосорбентом. Владельцу переломившегося во время шторма судна уже направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить распространение нефтяного пятна.
Новороссийский морской порт - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Вчера, 17:29
Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз
О переговорах с Украиной никто не просит
Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии заявил, что Россия никогда не отказывается от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам киевский режим, а лишь настраивают Украину на продолжение боев.
"Мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений (о содействии в разрешении кризиса – ред.), которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег и из ряда других государств призывал к переговорам Украину", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии.
 
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