https://crimea.ria.ru/20230227/v-belom-dome-otvetili-na-vopros-o-buduschem-kryma-1127213834.html

В Белом доме ответили на вопрос о будущем Крыма

В Белом доме ответили на вопрос о будущем Крыма - РИА Новости Крым, 27.02.2023

В Белом доме ответили на вопрос о будущем Крыма

В Вашингтоне полагают, что вопрос принадлежности Крымского полуострова можно пересмотреть в будущем, а сейчас на повестке дня стоят другие вопросы. Об этом со... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T09:12

2023-02-27T09:12

2023-02-27T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Вашингтоне полагают, что вопрос принадлежности Крымского полуострова можно пересмотреть в будущем, а сейчас на повестке дня стоят другие вопросы. Об этом со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана сообщает РИА Новости."Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем", — сказал он в интервью телеканалу NBC News.По мнению Салливана, сейчас Украине нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя.Что касается статуса Крыма, то Штаты не собираются обсуждать суверенные вопросы другой страны, заключил он.После начала спецоперации Киев не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе после сообщений о новых поставках западных вооружений. В Москве и в Крыму такие попытки называли провальными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. По словам заместителя постоянного председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Поход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУКрымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостровЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева

https://crimea.ria.ru/20230225/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-1127189043.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, крым, политика, общество, новости, дмитрий медведев