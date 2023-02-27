https://crimea.ria.ru/20230227/putin-otmetil-vklad-sil-spetsialnykh-operatsiy-v-podgotovku-mobilizovannykh-1127214340.html

Путин отметил вклад Сил специальных операций в подготовку мобилизованных

Путин отметил вклад Сил специальных операций в подготовку мобилизованных - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Путин отметил вклад Сил специальных операций в подготовку мобилизованных

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Сил специальных операций (ССО) и отметил их непосредственное участие в... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T10:00

2023-02-27T10:00

2023-02-27T10:00

владимир путин (политик)

армия и флот

россия

силы специальных операций

частичная мобилизация

вооруженные силы россии

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Сил специальных операций (ССО) и отметил их непосредственное участие в подготовке россиян, призванных по частичной мобилизации.Путин также отметил умение и готовность военнослужащих ССО действовать дерзко, решительно и молниеносно на ключевых участках и направлениях, а также эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира."Ваш жизненный выбор – это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю", - добавил российский лидер.День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента России от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.Дата праздника выбрана не случайно. 27 февраля 2014 года, вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, которая в то время находилась в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове.Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >>

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армия и флот, россия, силы специальных операций, частичная мобилизация, вооруженные силы россии, новости, общество