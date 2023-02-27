https://crimea.ria.ru/20230227/banki-kryma-predlagayut-polnyy-spektr-uslug-dlya-inklyuzivnykh-klientov-1127226015.html

Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов

Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов

Люди с частичной или полной потерей зрения, слуха, ограниченной мобильностью и другими нозологиями могут получить полный спектр финансовых услуг в ведущем банке РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T13:05

2023-02-27T13:05

2023-02-27T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Люди с частичной или полной потерей зрения, слуха, ограниченной мобильностью и другими нозологиями могут получить полный спектр финансовых услуг в ведущем банке Крыма. Это касается как офлайн, так и онлайн услуг, а также использования банкоматов и терминалов учреждения, подчеркивают специалисты в сфере финансовой грамотности.Доступная банковская среда"Клиентские отделения оборудованы пандусами и специальными подъемниками или расположены на уровне тротуара, площадь зон ожидания спланирована с учетом потребностей таких посетителе, применен принцип бесшовности - отсутствие порогов, ступеней, сильных перепадов высоты. На входе в отделения установлены кнопки вызова помощника-консультанта, а во внутренней отделке использована цветовая гамма, которая позволяет легко ориентироваться людям со слабым зрением", – сообщили сотрудники банка. Также сотрудники организации прошли специальное обучение и всегда готовы оказать всестороннюю помощь посетителям.Банкоматы и терминалы ведущего банка Крыма оснащены табличками со шрифтом Брайля и специальными разъемами для наушников, чтобы пользователь мог прослушать информацию о состоянии счета или получить подсказку по необходимым операциям.Мобильное приложение и сайт банка также адаптирован для людей с ограничением зрения. В частности, выбрав версию для слабовидящих, можно регулировать размер шрифта и цветовую гамму приложения и сайта.Финансы в рост: открой депозит из домаСтоль широкий спектр услуг позволяет людям с различными нозологиями успешно работать со своими финансами – делать накопительные вклады, инвестировать в ценные бумаги и драгоценные металлы.По мнению специалистов в сфере финансовой грамотности, минимальный размер финансовой "подушки безопасности" должен покрывать привычные расходы на протяжении шести месяцев. В идеале накопления должны позволять прожить год даже при полном или минимальном поступлении средств.При этом крайне важно доверять свои средства только проверенным финансовым организациям с хорошей репутацией. Попытка открыть вклад под якобы повышенный процент в малоизвестной организации может обернуться потерей средств, предупреждают эксперты.Способы легкого увеличения накопленийНа сайте ведущего банка Крыма представлена исчерпывающая информация о существующих вкладах, депозитных программах и сберегательных счетах – их сроках, процентных ставках, возможности пополнения и досрочного закрытия. Возникшие вопросы в круглосуточном режиме можно адресовать чат-боту.При помощи банковского приложения также можно приобретать драгоценные металлы и коллекционные монеты. Специалисты ведущего банка Крыма подчеркивают, что вложение денег в так называемую "тихую гавань" позволит и сохранить, и приумножить накопления."По инициативе Банка России покупка золотых слитков для физлиц освобождена от налога на добавленную стоимость в размере 20%. Кроме того, инвестиции в драгоценный металл показывают стабильный рост в долгосрочной перспективе", – заверяют специалисты.Еще один доступный инвестиционный инструмент – обезличенный металлический счет (ОМС). Он является аналогом обычного рублевого счета, на который вместо денег зачисляются выбранные клиентом драгоценные металлы в граммах по стоимости, рассчитанной на основе текущих мировых цен. ОМС можно открыть в золоте, серебре, платине и палладии.Ведущий банк республики создал максимально комфортный условия для людей с различными нозологиями, что делает его действительно доступным банком, который предоставляет все виды финансовых услуг в офлайн и онлай-форматах, резюмировали эксперты.

https://crimea.ria.ru/20220527/v-kakoy-valyute-vygodno-khranit-sberezheniya-1123361851.html

https://crimea.ria.ru/20220317/kogda-pora-kopit-na-pensiyu---mnenie-rossiyan-1122692133.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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