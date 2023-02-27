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Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов
Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов
Люди с частичной или полной потерей зрения, слуха, ограниченной мобильностью и другими нозологиями могут получить полный спектр финансовых услуг в ведущем банке РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T13:05
2023-02-27T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Люди с частичной или полной потерей зрения, слуха, ограниченной мобильностью и другими нозологиями могут получить полный спектр финансовых услуг в ведущем банке Крыма. Это касается как офлайн, так и онлайн услуг, а также использования банкоматов и терминалов учреждения, подчеркивают специалисты в сфере финансовой грамотности.Доступная банковская среда"Клиентские отделения оборудованы пандусами и специальными подъемниками или расположены на уровне тротуара, площадь зон ожидания спланирована с учетом потребностей таких посетителе, применен принцип бесшовности - отсутствие порогов, ступеней, сильных перепадов высоты. На входе в отделения установлены кнопки вызова помощника-консультанта, а во внутренней отделке использована цветовая гамма, которая позволяет легко ориентироваться людям со слабым зрением", – сообщили сотрудники банка. Также сотрудники организации прошли специальное обучение и всегда готовы оказать всестороннюю помощь посетителям.Банкоматы и терминалы ведущего банка Крыма оснащены табличками со шрифтом Брайля и специальными разъемами для наушников, чтобы пользователь мог прослушать информацию о состоянии счета или получить подсказку по необходимым операциям.Мобильное приложение и сайт банка также адаптирован для людей с ограничением зрения. В частности, выбрав версию для слабовидящих, можно регулировать размер шрифта и цветовую гамму приложения и сайта.Финансы в рост: открой депозит из домаСтоль широкий спектр услуг позволяет людям с различными нозологиями успешно работать со своими финансами – делать накопительные вклады, инвестировать в ценные бумаги и драгоценные металлы.По мнению специалистов в сфере финансовой грамотности, минимальный размер финансовой "подушки безопасности" должен покрывать привычные расходы на протяжении шести месяцев. В идеале накопления должны позволять прожить год даже при полном или минимальном поступлении средств.При этом крайне важно доверять свои средства только проверенным финансовым организациям с хорошей репутацией. Попытка открыть вклад под якобы повышенный процент в малоизвестной организации может обернуться потерей средств, предупреждают эксперты.Способы легкого увеличения накопленийНа сайте ведущего банка Крыма представлена исчерпывающая информация о существующих вкладах, депозитных программах и сберегательных счетах – их сроках, процентных ставках, возможности пополнения и досрочного закрытия. Возникшие вопросы в круглосуточном режиме можно адресовать чат-боту.При помощи банковского приложения также можно приобретать драгоценные металлы и коллекционные монеты. Специалисты ведущего банка Крыма подчеркивают, что вложение денег в так называемую "тихую гавань" позволит и сохранить, и приумножить накопления."По инициативе Банка России покупка золотых слитков для физлиц освобождена от налога на добавленную стоимость в размере 20%. Кроме того, инвестиции в драгоценный металл показывают стабильный рост в долгосрочной перспективе", – заверяют специалисты.Еще один доступный инвестиционный инструмент – обезличенный металлический счет (ОМС). Он является аналогом обычного рублевого счета, на который вместо денег зачисляются выбранные клиентом драгоценные металлы в граммах по стоимости, рассчитанной на основе текущих мировых цен. ОМС можно открыть в золоте, серебре, платине и палладии.Ведущий банк республики создал максимально комфортный условия для людей с различными нозологиями, что делает его действительно доступным банком, который предоставляет все виды финансовых услуг в офлайн и онлай-форматах, резюмировали эксперты.
https://crimea.ria.ru/20220527/v-kakoy-valyute-vygodno-khranit-sberezheniya-1123361851.html
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общество, крым, совет эксперта, экономика, финансы, новости, новости крыма
Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов

Банки Крыма предлагают онлайн-сервисы для людей с ограниченными возможностями здоровья

13:05 27.02.2023 (обновлено: 13:09 27.02.2023)
 
© Предоставлено пресс-службой ПСБРабота с картой банка
Работа с картой банка
© Предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Люди с частичной или полной потерей зрения, слуха, ограниченной мобильностью и другими нозологиями могут получить полный спектр финансовых услуг в ведущем банке Крыма. Это касается как офлайн, так и онлайн услуг, а также использования банкоматов и терминалов учреждения, подчеркивают специалисты в сфере финансовой грамотности.

Доступная банковская среда

"Клиентские отделения оборудованы пандусами и специальными подъемниками или расположены на уровне тротуара, площадь зон ожидания спланирована с учетом потребностей таких посетителе, применен принцип бесшовности - отсутствие порогов, ступеней, сильных перепадов высоты. На входе в отделения установлены кнопки вызова помощника-консультанта, а во внутренней отделке использована цветовая гамма, которая позволяет легко ориентироваться людям со слабым зрением", – сообщили сотрудники банка. Также сотрудники организации прошли специальное обучение и всегда готовы оказать всестороннюю помощь посетителям.
Банкоматы и терминалы ведущего банка Крыма оснащены табличками со шрифтом Брайля и специальными разъемами для наушников, чтобы пользователь мог прослушать информацию о состоянии счета или получить подсказку по необходимым операциям.
Мобильное приложение и сайт банка также адаптирован для людей с ограничением зрения. В частности, выбрав версию для слабовидящих, можно регулировать размер шрифта и цветовую гамму приложения и сайта.
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Финансы в рост: открой депозит из дома

Столь широкий спектр услуг позволяет людям с различными нозологиями успешно работать со своими финансами – делать накопительные вклады, инвестировать в ценные бумаги и драгоценные металлы.
По мнению специалистов в сфере финансовой грамотности, минимальный размер финансовой "подушки безопасности" должен покрывать привычные расходы на протяжении шести месяцев. В идеале накопления должны позволять прожить год даже при полном или минимальном поступлении средств.
"Банковские вклады были и остаются классическим инструментом накопления и приумножения средств. Этот способ не самый быстрый, но максимально безопасный для формирования финансовой подушки безопасности", – заверяют эксперты.
При этом крайне важно доверять свои средства только проверенным финансовым организациям с хорошей репутацией. Попытка открыть вклад под якобы повышенный процент в малоизвестной организации может обернуться потерей средств, предупреждают эксперты.

Способы легкого увеличения накоплений

На сайте ведущего банка Крыма представлена исчерпывающая информация о существующих вкладах, депозитных программах и сберегательных счетах – их сроках, процентных ставках, возможности пополнения и досрочного закрытия. Возникшие вопросы в круглосуточном режиме можно адресовать чат-боту.
"Открыть вклад в личном кабинете мобильного приложения банка можно не выходя из дома в любое время суток, подчеркивают специалисты. Это очень удобно, так как экономит время и силы, а также позволяет избежать опасности переохладиться или заразиться ОРВИ в транспорте. Также онлайн-формат позволяет в режиме реального времени контролировать размер сбережений. При необходимости владелец счета может оперативно закрывать одни и открывать другие вклады на более выгодных условиях", – продолжают эксперты.
При помощи банковского приложения также можно приобретать драгоценные металлы и коллекционные монеты. Специалисты ведущего банка Крыма подчеркивают, что вложение денег в так называемую "тихую гавань" позволит и сохранить, и приумножить накопления.
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"По инициативе Банка России покупка золотых слитков для физлиц освобождена от налога на добавленную стоимость в размере 20%. Кроме того, инвестиции в драгоценный металл показывают стабильный рост в долгосрочной перспективе", – заверяют специалисты.
Еще один доступный инвестиционный инструмент – обезличенный металлический счет (ОМС). Он является аналогом обычного рублевого счета, на который вместо денег зачисляются выбранные клиентом драгоценные металлы в граммах по стоимости, рассчитанной на основе текущих мировых цен. ОМС можно открыть в золоте, серебре, платине и палладии.
Ведущий банк республики создал максимально комфортный условия для людей с различными нозологиями, что делает его действительно доступным банком, который предоставляет все виды финансовых услуг в офлайн и онлай-форматах, резюмировали эксперты.
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