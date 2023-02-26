https://crimea.ria.ru/20230226/silnyy-veter-ne-utikhaet-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-26-fevralya-1127205271.html

Сильный ветер не утихает: как работает Керченская переправа 26 февраля

Сильный ветер не утихает: как работает Керченская переправа 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Сильный ветер не утихает: как работает Керченская переправа 26 февраля

Из-за сильного ветра высота волны в Керченском проливе в воскресенье достигает 120 сантиметров, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T12:35

2023-02-26T12:35

2023-02-26T12:35

керченская паромная переправа

транспорт

новости крыма

крым

керченский пролив

керчь

кубань

штормовое предупреждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126953715_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_a58b333f633d32cdc578673e9005428e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Из-за сильного ветра высота волны в Керченском проливе в воскресенье достигает 120 сантиметров, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России.По прогнозам Росгидромета, в воскресенье, 26 февраля, в регионе ожидается южный, юго-западный ветер, 12 -17 м/с, сухо, видимость хорошая, волна 70-120 см, воздух прогреется до +12…+14 градусов.Уточняется, что с начала работы Керченской паромной переправы, за период с 9 октября прошлого года по 26 февраля текущего года через пролив в обе стороны перевезли всего 91 767 пассажиров, 71 480 единиц автотранспорта, а также 8 063 ж/д вагона."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 295 рейсов", - обозначили в Минтрансе.Дорогой через новые регионыАльтернативным путем на случай остановки Керченской паромной переправы является сухопутный коридор в Крым, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.Чаще всего этим маршрутом пользуются дальнобойщики, которые занимаются перевозкой так называемых неприоритетных товаров. В течение суток по этой дороге проходят сотни фур – в том числе и в составе сформированных колонн.Читайте также на РИА Новости КрымДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиКогда закончат ремонт железнодорожной части Крымского мостаС мая в Крым поедут дополнительные поезда

крым

керченский пролив

керчь

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, новости крыма, крым, керченский пролив, керчь, кубань, штормовое предупреждение