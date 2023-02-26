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Сильный ветер не утихает: как работает Керченская переправа 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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Сильный ветер не утихает: как работает Керченская переправа 26 февраля
Сильный ветер не утихает: как работает Керченская переправа 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Сильный ветер не утихает: как работает Керченская переправа 26 февраля
Из-за сильного ветра высота волны в Керченском проливе в воскресенье достигает 120 сантиметров, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T12:35
2023-02-26T12:35
керченская паромная переправа
транспорт
новости крыма
крым
керченский пролив
керчь
кубань
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Из-за сильного ветра высота волны в Керченском проливе в воскресенье достигает 120 сантиметров, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России.По прогнозам Росгидромета, в воскресенье, 26 февраля, в регионе ожидается южный, юго-западный ветер, 12 -17 м/с, сухо, видимость хорошая, волна 70-120 см, воздух прогреется до +12…+14 градусов.Уточняется, что с начала работы Керченской паромной переправы, за период с 9 октября прошлого года по 26 февраля текущего года через пролив в обе стороны перевезли всего 91 767 пассажиров, 71 480 единиц автотранспорта, а также 8 063 ж/д вагона."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 295 рейсов", - обозначили в Минтрансе.Дорогой через новые регионыАльтернативным путем на случай остановки Керченской паромной переправы является сухопутный коридор в Крым, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.Чаще всего этим маршрутом пользуются дальнобойщики, которые занимаются перевозкой так называемых неприоритетных товаров. В течение суток по этой дороге проходят сотни фур – в том числе и в составе сформированных колонн.Читайте также на РИА Новости КрымДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиКогда закончат ремонт железнодорожной части Крымского мостаС мая в Крым поедут дополнительные поезда
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, транспорт, новости крыма, крым, керченский пролив, керчь, кубань, штормовое предупреждение
Сильный ветер не утихает: как работает Керченская переправа 26 февраля

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение

12:35 26.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМоре
Море - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Из-за сильного ветра высота волны в Керченском проливе в воскресенье достигает 120 сантиметров, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"По проливу сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром", - говорится в сообщении.
По прогнозам Росгидромета, в воскресенье, 26 февраля, в регионе ожидается южный, юго-западный ветер, 12 -17 м/с, сухо, видимость хорошая, волна 70-120 см, воздух прогреется до +12…+14 градусов.
Уточняется, что с начала работы Керченской паромной переправы, за период с 9 октября прошлого года по 26 февраля текущего года через пролив в обе стороны перевезли всего 91 767 пассажиров, 71 480 единиц автотранспорта, а также 8 063 ж/д вагона.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 295 рейсов", - обозначили в Минтрансе.

Дорогой через новые регионы

Альтернативным путем на случай остановки Керченской паромной переправы является сухопутный коридор в Крым, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность маршрута 387 км.
Чаще всего этим маршрутом пользуются дальнобойщики, которые занимаются перевозкой так называемых неприоритетных товаров. В течение суток по этой дороге проходят сотни фур – в том числе и в составе сформированных колонн.
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Керченская паромная переправаТранспортНовости КрымаКрымКерченский проливКерчьКубаньШтормовое предупреждение
 
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