https://crimea.ria.ru/20230225/teplo-i-vetreno-prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1127181263.html

Тепло и ветрено: прогноз погоды в Крыму на субботу

Тепло и ветрено: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Тепло и ветрено: прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу Крым ожидает ветреная теплая и солнечная погода, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T00:01

2023-02-25T00:01

2023-02-25T00:01

погода

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126953715_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_a58b333f633d32cdc578673e9005428e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В субботу Крым ожидает ветреная теплая и солнечная погода, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +13...+15.В Севастополе без осадков, ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12.На курортах полуострова без осадков, потеплеет до 10-12 градусов.В Ялте и Алуште температура воздуха в дневные часы поднимется до 10-12 градусов, ночью будет +4...+6.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью 0…+2, днем потеплеет до 10-12 градусов.По прогнозам центра погоды "ФОБОС", Крым попадает под влияние теплого атлантического циклона. Дневная температура существенно повысится, крымчан ожидает теплая солнечная погода.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет непогода: ожидаются ураганный ветер и шторм Март не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма Мощное потепление идет в Крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, общество, новости крыма, крым