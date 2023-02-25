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Тепло и ветрено: прогноз погоды в Крыму на субботу
Тепло и ветрено: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Тепло и ветрено: прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу Крым ожидает ветреная теплая и солнечная погода, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T00:01
2023-02-25T00:01
2023-02-25T00:01
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ялта
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феодосия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В субботу Крым ожидает ветреная теплая и солнечная погода, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +13...+15.В Севастополе без осадков, ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12.На курортах полуострова без осадков, потеплеет до 10-12 градусов.В Ялте и Алуште температура воздуха в дневные часы поднимется до 10-12 градусов, ночью будет +4...+6.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью 0…+2, днем потеплеет до 10-12 градусов.По прогнозам центра погоды "ФОБОС", Крым попадает под влияние теплого атлантического циклона. Дневная температура существенно повысится, крымчан ожидает теплая солнечная погода.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет непогода: ожидаются ураганный ветер и шторм Март не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма Мощное потепление идет в Крым
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погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, общество, новости крыма, крым
Тепло и ветрено: прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды для Крыма на субботу, 25 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В субботу Крым ожидает ветреная теплая и солнечная погода, сообщили в региональном гидрометцентре.
"В выходные дни в Крыму ожидается ветреная, теплая погода. Ветер южный, юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха в субботу: ночью -2…+3 градуса, на побережье до +6, днем +10…+15, в горах +3…+8 градуса",- говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +13...+15.
В Севастополе без осадков, ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12.
На курортах полуострова без осадков, потеплеет до 10-12 градусов.
В Ялте и Алуште температура воздуха в дневные часы поднимется до 10-12 градусов, ночью будет +4...+6.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью 0…+2, днем потеплеет до 10-12 градусов.
По прогнозам центра погоды "ФОБОС", Крым попадает под влияние теплого атлантического циклона
. Дневная температура существенно повысится, крымчан ожидает теплая солнечная погода.
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