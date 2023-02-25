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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 25.02.2023
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 122 новых случая заражения коронавирусом. От болезни умер один человек. Днем ранее медики диагностировали... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 122 новых случая заражения коронавирусом. От болезни умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 132 пациентов.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым выявлено 45 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии диагноз был подтвержден у 212 286 пациентов, сообщили в республиканском минздраве.В больницы были госпитализированы восемь человек, за все время на лечении находились 62 992 пациента. Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек, за весь период – 204 866.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5 422 пациента. COVID-19 в СевастополеВ Севастополе за сутки диагноз подтвержден у 77 человек. От болезни умер один пациент в возрасте 85 лет.В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписаны – 13 пациентов. На данный момент в больницах находится 91 пациент, из них 88 с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 99 215 человек, выздоровели 96 137.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходныеРост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человекСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
https://crimea.ria.ru/20230208/v-rossii-rastet-zabolevaemost-covid-19-vvedut-li-novye-ogranicheniya-1126853745.html
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 122 новых случая заражения коронавирусом

10:38 25.02.2023 (обновлено: 10:40 25.02.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 122 новых случая заражения коронавирусом. От болезни умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 132 пациентов.

COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым выявлено 45 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии диагноз был подтвержден у 212 286 пациентов, сообщили в республиканском минздраве.
В больницы были госпитализированы восемь человек, за все время на лечении находились 62 992 пациента. Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек, за весь период – 204 866.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5 422 пациента.
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COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за сутки диагноз подтвержден у 77 человек. От болезни умер один пациент в возрасте 85 лет.
В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписаны – 13 пациентов. На данный момент в больницах находится 91 пациент, из них 88 с подтвержденным COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 99 215 человек, выздоровели 96 137.
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