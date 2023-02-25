https://crimea.ria.ru/20230225/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-o-zabolevshikh-i-umershikh-1127189571.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 122 новых случая заражения коронавирусом. От болезни умер один человек. Днем ранее медики диагностировали... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T10:38

2023-02-25T10:38

2023-02-25T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 122 новых случая заражения коронавирусом. От болезни умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 132 пациентов.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым выявлено 45 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии диагноз был подтвержден у 212 286 пациентов, сообщили в республиканском минздраве.В больницы были госпитализированы восемь человек, за все время на лечении находились 62 992 пациента. Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек, за весь период – 204 866.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5 422 пациента. COVID-19 в СевастополеВ Севастополе за сутки диагноз подтвержден у 77 человек. От болезни умер один пациент в возрасте 85 лет.В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписаны – 13 пациентов. На данный момент в больницах находится 91 пациент, из них 88 с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 99 215 человек, выздоровели 96 137.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходныеРост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человекСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус

https://crimea.ria.ru/20230208/v-rossii-rastet-zabolevaemost-covid-19-vvedut-li-novye-ogranicheniya-1126853745.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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