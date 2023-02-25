https://crimea.ria.ru/20230225/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-25-fevralya-1127197875.html

Главные новости и заявления дня: 25 февраля

Главные новости и заявления дня: 25 февраля - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Главные новости и заявления дня: 25 февраля

Турцию снова трясет: подземные толчки в центре. ЕС и США одобрили новые санкции против России. Реакция властей Крыма на угрозы военного захвата полуострова от... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T19:59

2023-02-25T19:59

2023-02-25T19:59

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украина

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новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Турцию снова трясет: подземные толчки в центре. ЕС и США одобрили новые санкции против России. Реакция властей Крыма на угрозы военного захвата полуострова от Зеленского. Новая Каховка частично обесточена после обстрела ВСУ. Новые успехи наступления армии России на Донбассе. В Севастополе установят бюсты героев СВО.В Турции очередное землетрясениеНовое землетрясение произошло в Турции, на этот раз в ее центральной части – в провинции Аксарай. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Эксперты зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 около 13:27 25 февраля. Новый пакет санкций от ЕС и СШАЕвропейский Союз и США одобрили новый пакет санкций против России. ЕС, в частности, запретил трансляции и распространение контента арабских служб RT и Sputnik. Также Совет Евросоюза ввел ограничения против трех российских банков – каких именно, в документе не уточняется. Десятый пакет предусматривает и персональные рестрикции.Кроме того, расширены ограничения на экспорт и импорт в торговле с РФ. Запрещен импорт из России синтетического каучука, битума, а также транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения.Новые санкции в отношении России от Соединенных Штатов распространяются на девять министров, 46 глав российских регионов и 1 219 военнослужащих Вооруженных сил России. Под рестрикции попала и Запорожская АЭС. В санкционный список юрлиц попала компания инвестиционная компания "Велес Капитал" и связанные с ней организации, многопрофильная IT-группа "Интеллектуальные компьютерные системы" ("ИКС Холдинг"), российская-компания разработчик и производитель вычислительных систем "КНС Групп" (бренд Yadro) и другие.Ответ на угрозы военного захвата КрымаГлава Крыма Сергей Аксенов назвал на новое заявление Владимира Зеленского о подготовке Украины к военному захвату Крыма пиаром, за счет которого можно "получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности".По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, для захвата Крыма военным путем необходимо широкомасштабное наступление, на что у Украины нет никаких средств. При этом Запад не заинтересован в помощи Киеву."Западу не надо, чтобы Украина победила Россию на поле боя или захватила Крым. Ее используют как расходный материал, чтобы она помогла разорять Россию экономически, чтобы Россия тратила людские ресурсы. Поэтому Запад поставляет оружие по принципу "корми собаку, чтоб не сдохла с голоду, но громко лаяла", – сказал Литовкин.Хроники СВОВ ходе наступления в Донбассе российская армия за сутки уничтожила порядка 400 военнослужащих ВСУ, склады с боеприпасами, а также западную технику: артиллерийскую систему М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Кроме того, в Днепропетровской области Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций ВСУ.ВСУ атаковали Новую КаховкуВСУ продолжают обстрел населенных пунктов Херсонской области, очередной атаке подверглась Новая Каховка. После удара из артиллерии в субботу, 25 февраля, здесь есть разрушения, возник пожар и остаются обесточенными несколько микрорайонов. В областной администрации отметили, что по понедельникам и субботам (эта не стала исключением) продолжается эвакуация жителей Новокаховского городского округа – людей, проживающих в прифронтовой зоне, силами МЧС при поддержке областного минтранса перевозят в безопасные от обстрелов регионы России.В Севастополе появятся бюсты героев СВОНа Аллее Славы в Севастополе, заложенной в память о погибших в специальной военной операции на Украине воинах-черноморцах, установят бюсты героям СВО. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что в городе ведется планомерная работа по увековечиванию памяти каждого героя."Будут появляться и бюсты наших ребят. Это большая работа, которую мы будем делать вместе, чтобы ни одна крупица памяти не потерялась", – сказал глава города.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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