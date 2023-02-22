https://crimea.ria.ru/20230222/novye-sluchai-i-smerti-dannye-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127143746.html

Новые случаи и смерти: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Новые случаи и смерти: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Новые случаи и смерти: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 105 пациентов. РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T10:47

2023-02-22T10:47

2023-02-22T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 105 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 37 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 169 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5422.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей не зафиксировано.В горбольницах развернуты 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 037 человек, выздоровели 95 935.Рост по COVID-19 в РоссииЗаболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 20 процентов, в стране за семь дней выявлено 94 тысячи случаев, сообщили в Роспотребнадзоре.Также в регионах увеличивается число новых заражений ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости респираторными инфекциями за неделю вырос незначительно – на 1%. Общее количество заболевших составило чуть более 1 млн человек.В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает грипп — на него приходится 56,7 процента положительных находок. В большинстве случаев – вирус гриппа B.Читайте также на РИА Новости Крым:Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппомКак будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные

https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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