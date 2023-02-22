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Новые случаи и смерти: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Новые случаи и смерти: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Новые случаи и смерти: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Новые случаи и смерти: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 105 пациентов. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T10:47
2023-02-22T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 105 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 37 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 169 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5422.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей не зафиксировано.В горбольницах развернуты 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 037 человек, выздоровели 95 935.Рост по COVID-19 в РоссииЗаболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 20 процентов, в стране за семь дней выявлено 94 тысячи случаев, сообщили в Роспотребнадзоре.Также в регионах увеличивается число новых заражений ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости респираторными инфекциями за неделю вырос незначительно – на 1%. Общее количество заболевших составило чуть более 1 млн человек.В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает грипп — на него приходится 56,7 процента положительных находок. В большинстве случаев – вирус гриппа B.Читайте также на РИА Новости Крым:Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппомКак будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные
https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html
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Новые случаи и смерти: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 86 случаев COVID-19, умер один пациент

10:47 22.02.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 105 пациентов.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 37 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 169 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 957 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 84 человека, за весь период – 204 779", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5422.

Сводка по Севастополю

В городе зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей не зафиксировано.
"В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 10. На данный момент в больницах находятся 102 пациента, из них 98 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуты 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 037 человек, выздоровели 95 935.

Рост по COVID-19 в России

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 20 процентов, в стране за семь дней выявлено 94 тысячи случаев, сообщили в Роспотребнадзоре.
Также в регионах увеличивается число новых заражений ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости респираторными инфекциями за неделю вырос незначительно – на 1%. Общее количество заболевших составило чуть более 1 млн человек.
В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает грипп — на него приходится 56,7 процента положительных находок. В большинстве случаев – вирус гриппа B.
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