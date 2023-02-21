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Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться
Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться
Меню каждого из дней масленичной недели может быть разнообразным, а при желании еще и вписываться в рамки правильного питания. Блинными секретами в эфире радио... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T07:55
2023-02-21T07:55
радио "спутник в крыму"
общество
вкусно и полезно
масленица
мнения
совет эксперта
анна михайловская
религия
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Повар Михайловская поделилась блинными секретами
Повар Михайловская поделилась блинными секретами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Меню каждого из дней масленичной недели может быть разнообразным, а при желании еще и вписываться в рамки правильного питания. Блинными секретами в эфире радио "Спутник в Крыму" в первый день этой вкусной недели поделилась мастер производственного обучения по подготовке поваров Романовского колледжа индустрии гостеприимства Анна Михайловская.Блинное меню"Классические русские блины как правило готовятся из дрожжевого теста. И есть тоненькие бездрожжевые блинчики – те, в которые мы заворачиваем начинки", – рассказывает Михайловская.Открывать масленичную неделю она предлагает классическими блинами: это могут быть сладкие налистники с вареньем или джемами, медом или сгущенкой, со сметаной или топленым маслом."Во вторник приготовьте не тонкие блины с наполнением: с творогом и зеленью, с рыбой или икрой. Вообще эта неделя называется мясопустной либо сырной. Мясо у православных исключается, идет подготовка к посту. Те, кто не придерживается религиозных обычаев, могут позволить себе пару блинчиков с мясом", – продолжает она.В среду Михайловская советует готовить блины с припеком: "В сковороду наливается немного теста и прибавляется начинка. Это могут быть, например, обжаренные грибы. Затем подливается вторая часть теста. Все это переворачивается, и получается очень интересное блюдо".Французский десерт и русский пирогВ четверг Михайловская рекомендует готовить оладьи, которые также хорошо впишутся в меню масленичной недели, или нежные воздушные блины на кефире. А вот в пятницу и субботу можно побаловать близких сложными блинными блюдами. Это может быть французский десерт "Креп Сюзетт" или русский пирог курник."Основой десерта "Креп Сюзетт" являются тоненькие блинчики. Готовится соус на апельсиновом соке с добавлением сливочного масла и сахара, можно прибавить кусочки апельсинов. Блины складываются в треугольники, провариваются в этом соусе. Подается блюдо с шариком мороженого", – делится рецептом гостья эфира.Курник – купольный пирог, внутри которого находятся блины, прослоенные начинкой: это могут быть куриное мясо, грибы, тушеная капуста, белая рыба с зеленым луком – все, на что хватит фантазии хозяйки. "И сами блинчики в данном случае тоже могут быть с припеком", – говорит мастер.Что касается Прощеного воскресенья, когда принято устраивать широкие гуляния и веселые забавы, в этот день, по мнению Михайловской, можно создать блинный "микс" – приготовить разные блины и сделать их разноцветными. Покрасить тесто в красный цвет можно свекольным соком, в зеленый – соком шпината, в желтый – куркумой, которая даст золотой оттенок, но не перебьет вкус основных ингредиентов.Правильно и вкусно"А еще сейчас есть масса рецептов блинов для тех, кто придерживается правильного питания. В данном случае пшеничную муку можно заменить на овсяную крупу, уменьшить или вовсе исключить сахар. Можно использовать гречневую муку, но в этом случае лучше все же добавить немного пшеничной, которая содержит в своем составе клейковину и поможет блинчикам "не разъезжаться", – продолжает повар.Тем, кто не переносит лактозу, натуральное молоко Михайловская предлагает заменять овсяным или миндальным, или и вовсе водой. При этом предупреждает: в этом случае, блинчики будут очень нежные и хрупкие – во время приготовления придется потрудиться.Еще один совет для тех, кто хочет не только вкусно поесть, но и получить пользу – поливать блинчики медом и запивать их крымскими травяными сборами. Это сочетание поможет поднять иммунитет. Ну а главный секрет не прилипающих вкусных блинов – правильная сковорода.Читайте также на РИА Новости Крым:Что можно и нельзя делать делать на МасленицуБлины с икрой на Масленицу в этом году обойдутся дорожеПрощеное воскресенье: история и смысл
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общество, вкусно и полезно, масленица, мнения, совет эксперта, анна михайловская, религия
Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться

Повар Михайловская поделилась блинными секретами

07:55 21.02.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Меню каждого из дней масленичной недели может быть разнообразным, а при желании еще и вписываться в рамки правильного питания. Блинными секретами в эфире радио "Спутник в Крыму" в первый день этой вкусной недели поделилась мастер производственного обучения по подготовке поваров Романовского колледжа индустрии гостеприимства Анна Михайловская.
Повар Михайловская поделилась блинными секретами
07:55

Блинное меню

"Классические русские блины как правило готовятся из дрожжевого теста. И есть тоненькие бездрожжевые блинчики – те, в которые мы заворачиваем начинки", – рассказывает Михайловская.
Открывать масленичную неделю она предлагает классическими блинами: это могут быть сладкие налистники с вареньем или джемами, медом или сгущенкой, со сметаной или топленым маслом.
"Во вторник приготовьте не тонкие блины с наполнением: с творогом и зеленью, с рыбой или икрой. Вообще эта неделя называется мясопустной либо сырной. Мясо у православных исключается, идет подготовка к посту. Те, кто не придерживается религиозных обычаев, могут позволить себе пару блинчиков с мясом", – продолжает она.
В среду Михайловская советует готовить блины с припеком: "В сковороду наливается немного теста и прибавляется начинка. Это могут быть, например, обжаренные грибы. Затем подливается вторая часть теста. Все это переворачивается, и получается очень интересное блюдо".
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Французский десерт и русский пирог

В четверг Михайловская рекомендует готовить оладьи, которые также хорошо впишутся в меню масленичной недели, или нежные воздушные блины на кефире. А вот в пятницу и субботу можно побаловать близких сложными блинными блюдами. Это может быть французский десерт "Креп Сюзетт" или русский пирог курник.
"Основой десерта "Креп Сюзетт" являются тоненькие блинчики. Готовится соус на апельсиновом соке с добавлением сливочного масла и сахара, можно прибавить кусочки апельсинов. Блины складываются в треугольники, провариваются в этом соусе. Подается блюдо с шариком мороженого", – делится рецептом гостья эфира.
Курник – купольный пирог, внутри которого находятся блины, прослоенные начинкой: это могут быть куриное мясо, грибы, тушеная капуста, белая рыба с зеленым луком – все, на что хватит фантазии хозяйки. "И сами блинчики в данном случае тоже могут быть с припеком", – говорит мастер.
Что касается Прощеного воскресенья, когда принято устраивать широкие гуляния и веселые забавы, в этот день, по мнению Михайловской, можно создать блинный "микс" – приготовить разные блины и сделать их разноцветными. Покрасить тесто в красный цвет можно свекольным соком, в зеленый – соком шпината, в желтый – куркумой, которая даст золотой оттенок, но не перебьет вкус основных ингредиентов.
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Правильно и вкусно

"А еще сейчас есть масса рецептов блинов для тех, кто придерживается правильного питания. В данном случае пшеничную муку можно заменить на овсяную крупу, уменьшить или вовсе исключить сахар. Можно использовать гречневую муку, но в этом случае лучше все же добавить немного пшеничной, которая содержит в своем составе клейковину и поможет блинчикам "не разъезжаться", – продолжает повар.
Тем, кто не переносит лактозу, натуральное молоко Михайловская предлагает заменять овсяным или миндальным, или и вовсе водой. При этом предупреждает: в этом случае, блинчики будут очень нежные и хрупкие – во время приготовления придется потрудиться.
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На Масленицу в старину пекли блины, сватались и дрались – этнограф7-13 марта пройдет Сырная седмица – последняя неделя перед Великим постом, в народе называемая Масленицей. В старину в эти дни было принято веселиться, печь блины, навещать родных и свататься, сообщила заведующая научно-исследовательским отделом Крымского этнографического музея Наталья Шаброва.
Еще один совет для тех, кто хочет не только вкусно поесть, но и получить пользу – поливать блинчики медом и запивать их крымскими травяными сборами. Это сочетание поможет поднять иммунитет. Ну а главный секрет не прилипающих вкусных блинов – правильная сковорода.
"Главный секрет – хорошо прокаленная сковорода, желательно чугунная, с толстым дном. Но можно взять и тефлоновую: блины получатся здоровее, поскольку можно добавить меньше масла. Вообще, чтоб блины не прилипали, масло лучше добавить в само тесто, а сковороду только немного смазать. При этом лучше заменить подсолнечное более полезным – оливковым. И, конечно, все нужно готовить с любовью", – заключила эксперт.
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