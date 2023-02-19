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Коронавирус в Крыму и Севастополе - данные за сутки - РИА Новости Крым, 19.02.2023
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Коронавирус в Крыму и Севастополе - данные за сутки
Коронавирус в Крыму и Севастополе - данные за сутки - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Коронавирус в Крыму и Севастополе - данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее зарегистрирован 181 заболевший. РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T10:21
2023-02-19T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее зарегистрирован 181 заболевший.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым выявлено 35 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии диагноз COVID-19 поставлен 212 025 пациентам.За истекшие сутки госпитализированы десять человек, выздоровели 25 пациента. За время пандемии в больницах республики лечение проходили 62 936, справились с ковидом 204 642 человек.Летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 421.Сводка по СевастополюВ городе выявили 122 новых случая заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 32 лет.В правительстве города уточнили, что за последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 12 человек, выписаны девять пациентов. На данный момент в больницах находится 103 человека, из них 93 - с подтвержденным COVID-19.Всего с начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели 98 848 человек, выздоровели 95 710.Читайте также на РИА Новости Крым:Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDВ России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения
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Коронавирус в Крыму и Севастополе - данные за сутки

В Крыму и Севастополе коронавирус подтвержден у 157 человек

10:21 19.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант иммунологического отдела. Архивное фото
Лаборант иммунологического отдела. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее зарегистрирован 181 заболевший.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым выявлено 35 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии диагноз COVID-19 поставлен 212 025 пациентам.
За истекшие сутки госпитализированы десять человек, выздоровели 25 пациента. За время пандемии в больницах республики лечение проходили 62 936, справились с ковидом 204 642 человек.
Летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 421.

Сводка по Севастополю

В городе выявили 122 новых случая заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 32 лет.
В правительстве города уточнили, что за последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 12 человек, выписаны девять пациентов. На данный момент в больницах находится 103 человека, из них 93 - с подтвержденным COVID-19.
Всего с начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели 98 848 человек, выздоровели 95 710.
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