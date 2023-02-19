https://crimea.ria.ru/20230219/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole---dannye-za-sutki-1127073771.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе - данные за сутки

Коронавирус в Крыму и Севастополе - данные за сутки - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Коронавирус в Крыму и Севастополе - данные за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее зарегистрирован 181 заболевший. РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T10:21

2023-02-19T10:21

2023-02-19T10:21

новости крыма

крым

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав крыма

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/65/1117416508_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_2fe77f2fb47d76d1e06290d2f0eee729.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее зарегистрирован 181 заболевший.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым выявлено 35 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии диагноз COVID-19 поставлен 212 025 пациентам.За истекшие сутки госпитализированы десять человек, выздоровели 25 пациента. За время пандемии в больницах республики лечение проходили 62 936, справились с ковидом 204 642 человек.Летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 421.Сводка по СевастополюВ городе выявили 122 новых случая заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 32 лет.В правительстве города уточнили, что за последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 12 человек, выписаны девять пациентов. На данный момент в больницах находится 103 человека, из них 93 - с подтвержденным COVID-19.Всего с начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели 98 848 человек, выздоровели 95 710.Читайте также на РИА Новости Крым:Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDВ России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения

https://crimea.ria.ru/20230219/kolot-ili-ne-kolot-grozyat-li-rossii-epidemii-iz-za-otkaza-ot-privivok-1127001848.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, севастополь