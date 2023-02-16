https://crimea.ria.ru/20230216/unichtozheny-pyat-skladov-boepripasov-vsu-i-svyshe-350-boevikov-v-donbasse-1127020911.html
Уничтожены склады с боеприпасами ВСУ и 350 боевиков: хроники спецоперации
Уничтожены склады с боеприпасами ВСУ и 350 боевиков: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Уничтожены склады с боеприпасами ВСУ и 350 боевиков: хроники спецоперации
Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в понедельник в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T15:25
2023-02-16T15:25
2023-02-16T15:27
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в понедельник в Минобороны.За сутки Вооруженные силы России уничтожили свыше 350 украинских военнослужащих, пять складов с боеприпасами и хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ.Кроме того, поражены командные пункты 36 бригады морской пехоты, 72 механизированной бригады, 102 бригады территориальной обороны ВСУ, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах. Также российские ПВО сбили вертолет Ми-8, перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 20 украинских беспилотников."На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сводке.На Красно-Лиманском фронте поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР, за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика".На Херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли самоходную гаубицу "Акация" и гаубицу "Мста-Б".На Донецком направлении в ходе наступления уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка ДНР. Потери противника составили свыше 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 385 самолетов, 209 вертолетов, 3 152 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7 891 танк и других боевых бронированных машин, 1 024 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 407 единиц специальной военной автомобильной техники", - подытожили в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым: Уничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в ДонбассеКиев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – МинобороныПушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, новости, херсонская область, запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в понедельник в Минобороны.
За сутки Вооруженные силы России уничтожили свыше 350 украинских военнослужащих, пять складов с боеприпасами и хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ.
Кроме того, поражены командные пункты 36 бригады морской пехоты, 72 механизированной бригады, 102 бригады территориальной обороны ВСУ, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах. Также российские ПВО сбили вертолет Ми-8, перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 20 украинских беспилотников.
"На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сводке.
На Красно-Лиманском фронте поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР, за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика".
На Херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли самоходную гаубицу "Акация" и гаубицу "Мста-Б".
На Донецком направлении в ходе наступления уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка ДНР. Потери противника составили свыше 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 385 самолетов, 209 вертолетов, 3 152 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7 891 танк и других боевых бронированных машин, 1 024 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 407 единиц специальной военной автомобильной техники", - подытожили в оборонном ведомстве.
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