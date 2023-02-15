Главные новости Крыма: 15 февраля
Новости Крыма: главные события и заявления 15 февраля
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. ФСБ в Крыму пресекла канал поставок за рубеж военных разработок и выявила новые факты в деле о подготовке теракта в Севастополе. Экс-мэра Феодосии обвиняют в четырех преступлениях. Глава республики Сергей Аксенов ответил на обвинения в "депортации" украинских детей в Крым. Губернатор Севастополя объяснил горожанам происхождение громких звуков в Севастополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Работа ФСБ в Крыму
ФСБ в Крыму пресекла передачу за рубеж разработок в сфере военного кораблестроения. По данным ведомства, ряд лиц в период ликвидации предприятия незаконно вывезли с территории Севастопольского морского завода часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта. Ее они хранили в своих домах и гаражах. С 2014 по 2021 год они отработали около 60 заданий иностранной стороны и за денежное вознаграждение передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов. Отмечается, что переданная документация имеет большую ценность для переоборудования и модернизации кораблей ВМФ и будет применяться при выполнении гособоронзаказа.
Кроме того, сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю выявили новые факты преступной деятельности 20-летнего гражданина РФ, которого ранее задержали по подозрению в подготовке теракта на территории Севастополя. Установлено, что крымчанин призывал к осуществлению террористической деятельности в отношении объектов критической инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих в Telegram-канале созданного им радикального движения "Украинский севастопольский корпус" и совершил попытку поджога пункта сбора гумпомощи для жителей Донбасса летом 2022 года.
Громкие звуки и стрельба в Севастополе
Звуки стрельбы, которые раздались в Севастополе в среду днем, вызваны учебной тренировкой военнослужащих, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"У военных сегодня тренировка средств ПВО. Также идет плановое выполнение упражнений по стрельбе. В городе все спокойно. Если услышите громкие звуки, не переживайте", - написал он в своем Telegram-канале.
Дело экс-мэра Феодосии
Верховный суд Крыма оставил под стражей бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева, чьи защитники просили о более мягкой мере пресечения. Лебедев обвиняется в том, что на посту главы города совершил четыре преступления. Они квалифицированы как превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
"Пытки" морем и солнцем
Йельская лаборатория гуманитарных исследований, поддерживаемая Госдепом США, опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия принудительно "депортировала" с Украины более 6 тысяч детей. Их якобы направили в лагеря, в которых детям "прививают российскую идеологию и систему взглядов". По всей видимости, речь идет о детях из новых регионов РФ, которые отдыхают в крымских лагерях. Новость об этом прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Да, вот такие "плохие русские": пытают детей морем, солнцем, целебным климатом, образовательными и развлекательными программами, а возможно, даже и советскими мультиками. Настоящий детский кошмар и детский ГУЛАГ. Нашим врагам страшно представить, что из таких детей вырастут свободные, здоровые, образованные и патриотичные граждане великой России", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.