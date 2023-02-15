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Главные новости Крыма: 15 февраля

Главные новости Крыма: 15 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Главные новости Крыма: 15 февраля

ФСБ в Крыму пресекла канал поставок за рубеж военных разработок и выявила новые факты в деле о подготовке теракта в Севастополе. Экс-мэра Феодосии обвиняют в... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T21:22

2023-02-15T21:22

2023-02-15T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. ФСБ в Крыму пресекла канал поставок за рубеж военных разработок и выявила новые факты в деле о подготовке теракта в Севастополе. Экс-мэра Феодосии обвиняют в четырех преступлениях. Глава республики Сергей Аксенов ответил на обвинения в "депортации" украинских детей в Крым. Губернатор Севастополя объяснил горожанам происхождение громких звуков в Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Работа ФСБ в КрымуФСБ в Крыму пресекла передачу за рубеж разработок в сфере военного кораблестроения. По данным ведомства, ряд лиц в период ликвидации предприятия незаконно вывезли с территории Севастопольского морского завода часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта. Ее они хранили в своих домах и гаражах. С 2014 по 2021 год они отработали около 60 заданий иностранной стороны и за денежное вознаграждение передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов. Отмечается, что переданная документация имеет большую ценность для переоборудования и модернизации кораблей ВМФ и будет применяться при выполнении гособоронзаказа.Кроме того, сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю выявили новые факты преступной деятельности 20-летнего гражданина РФ, которого ранее задержали по подозрению в подготовке теракта на территории Севастополя. Установлено, что крымчанин призывал к осуществлению террористической деятельности в отношении объектов критической инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих в Telegram-канале созданного им радикального движения "Украинский севастопольский корпус" и совершил попытку поджога пункта сбора гумпомощи для жителей Донбасса летом 2022 года.Громкие звуки и стрельба в СевастополеЗвуки стрельбы, которые раздались в Севастополе в среду днем, вызваны учебной тренировкой военнослужащих, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Дело экс-мэра ФеодосииВерховный суд Крыма оставил под стражей бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева, чьи защитники просили о более мягкой мере пресечения. Лебедев обвиняется в том, что на посту главы города совершил четыре преступления. Они квалифицированы как превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий."Пытки" морем и солнцемЙельская лаборатория гуманитарных исследований, поддерживаемая Госдепом США, опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия принудительно "депортировала" с Украины более 6 тысяч детей. Их якобы направили в лагеря, в которых детям "прививают российскую идеологию и систему взглядов". По всей видимости, речь идет о детях из новых регионов РФ, которые отдыхают в крымских лагерях. Новость об этом прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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https://crimea.ria.ru/20230215/v-krymu-ischut-puti-spaseniya-industrii-detskogo-turizma-v-2023-godu-1126988750.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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