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Какой сегодня праздник: 15 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Какой сегодня праздник: 15 февраля
Какой сегодня праздник: 15 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Какой сегодня праздник: 15 февраля
15 февраля мир поддерживает детей, больных раком, в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Также в этот день в 2013 году в Челябинской области... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T00:00
2023-02-15T11:38
общество
новости
праздники и памятные даты
метеорит
падение метеорита челябинск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 15 февраля мир поддерживает детей, больных раком, в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Также в этот день в 2013 году в Челябинской области упал метеорит.Что отмечают в миреМеждународный день детей, больных раком, появился в 2001 году. Инициатором его утверждения выступила Всемирная конфедерация родителей детей с онкозаболеваниями. Сегодня он проводится под патронатом Международного общества детских онкологов более чем в 90 странах.Россия и Белоруссия отмечают День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Дата праздника установлена в память советских солдатах и офицерах, не вернувшихся с афганской войны.Знаменательные событияВ 1717 году в Санкт-Петербурге по указанию Петра I напечатана первая в России детская "воспитующая" книга "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению".В 1965 году утвержден государственный флаг Канады - прямоугольное полотнище красного цвета с белым квадратом посередине и красным кленовым листом в центре.В 2013 году в районе Челябинска упал метеорит. Суперболид разрушился на высоте 15-25 км, в результате чего над городом прошел метеоритный дождь, который челябинцы массово запечатлели на видеорегистраторы и смартфоны. Самый крупный фрагмент упал в озеро Чебаркуль.Кто родился15 февраля 1564 года родился итальянский астроном Галилео Галилей. Он первым использовал телескоп для наблюдения за небесными телами. Также Галилей считается основоположником экспериментальной физики: своими экспериментами он опроверг умозрительную метафизику Аристотеля.В 1862 году на свет появился российский промышленник и меценат Савва Морозов. Он известен как филантроп, занимавшийся благотворительностью. Савва жертвовал деньги на строительство приютов и больниц, помогал развитию национальной культуры. Кроме того, Морозов оказывал помощь Московскому художественному театру.Также 15 февраля родились американский мультипликатор, создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг, российские актрисы Ирина Малышева и Наталья Гусева, португальский футболист Руй Патрисиу и другие.
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РИА Новости Крым
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общество, новости, праздники и памятные даты, метеорит, падение метеорита челябинск
Какой сегодня праздник: 15 февраля

Что празднуют в России и в мире в среду, 15 февраля

00:00 15.02.2023 (обновлено: 11:38 15.02.2023)
 
© РИА Новости . Andrey Solomonov / Перейти в фотобанкПребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 1 февраля 1988 года
Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 1 февраля 1988 года - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости . Andrey Solomonov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 15 февраля мир поддерживает детей, больных раком, в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Также в этот день в 2013 году в Челябинской области упал метеорит.

Что отмечают в мире

Международный день детей, больных раком, появился в 2001 году. Инициатором его утверждения выступила Всемирная конфедерация родителей детей с онкозаболеваниями. Сегодня он проводится под патронатом Международного общества детских онкологов более чем в 90 странах.
Россия и Белоруссия отмечают День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Дата праздника установлена в память советских солдатах и офицерах, не вернувшихся с афганской войны.

Знаменательные события

В 1717 году в Санкт-Петербурге по указанию Петра I напечатана первая в России детская "воспитующая" книга "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению".
В 1965 году утвержден государственный флаг Канады - прямоугольное полотнище красного цвета с белым квадратом посередине и красным кленовым листом в центре.
В 2013 году в районе Челябинска упал метеорит. Суперболид разрушился на высоте 15-25 км, в результате чего над городом прошел метеоритный дождь, который челябинцы массово запечатлели на видеорегистраторы и смартфоны. Самый крупный фрагмент упал в озеро Чебаркуль.

Кто родился

15 февраля 1564 года родился итальянский астроном Галилео Галилей. Он первым использовал телескоп для наблюдения за небесными телами. Также Галилей считается основоположником экспериментальной физики: своими экспериментами он опроверг умозрительную метафизику Аристотеля.
В 1862 году на свет появился российский промышленник и меценат Савва Морозов. Он известен как филантроп, занимавшийся благотворительностью. Савва жертвовал деньги на строительство приютов и больниц, помогал развитию национальной культуры. Кроме того, Морозов оказывал помощь Московскому художественному театру.
Также 15 февраля родились американский мультипликатор, создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг, российские актрисы Ирина Малышева и Наталья Гусева, португальский футболист Руй Патрисиу и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыМетеоритПадение метеорита Челябинск
 
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