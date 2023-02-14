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Главные новости Крыма: 14 февраля

Главные новости Крыма: 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Главные новости Крыма: 14 февраля

В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа и создадут символику "Движения первых". Что значит туризм для региона. На каком этапе ремонт пролетов Крымского... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T21:21

2023-02-14T21:21

2023-02-14T21:21

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сергей аксенов

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа и создадут символику "Движения первых". Что значит туризм для региона. На каком этапе ремонт пролетов Крымского моста после теракта. Откуда летом запустят поезда на полуостров. Глав каких муниципалитетов наказал Аксенов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взыскания для мэровГлава Крыма Сергей Аксенов потребовал наложить дисциплинарные взыскания на руководителей администраций Симферополя, Ялты, Керчи, Красногвардейского и Симферопольского районов за невыполнение поручений руководства республики.Он намерен обратиться к соответствующим городским и районным советам, чтобы депутаты на сессиях рассмотрели вопрос о применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц.Новые скважины для добычи газаГлавгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации на обустройство Западно-Октябрьского месторождения в Черноморском районе Крыма. Государственное унитарное предприятие Крыма "Черноморнефтегаз" планирует возродить добычу на этом месторождении, пробурив три новые эксплуатационные скважины.Символика "Движения первых"Серия пилотных программ Академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму стартует 17 февраля. Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомятся участники российского движения детей и молодежи "Движение Первых".Участниками пилотной программы станут более 60 ребят из разных регионов России: Москвы и Московской области, Алтайского края, Волгоградской, Брянской, Воронежской и Свердловской областей, Красноярского края, Забайкалья, Башкортостана, Якутии, Татарстана, Крыма и других. Вместе они будут заниматься созданием дизайн-решений, которые станут визуальной основой движения.Новые пролеты Крымского моста Строители с опережением графика завершили асфальтирование новых пролетов Крымского моста, сообщила во вторник пресс-служба Росавтодора. Как уточнили в пресс-службе, в ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку.Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне моста будет открыто до конца февраля."Нефть и газ" КрымаПредседатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сравнил значимость туристической отрасли для полуострова с добычей углеводородов для некоторых регионов России. Об этом он заявил во вторник во время обсуждения подготовки детской оздоровительной кампании 2023 года на заседании комитета по туризму, курортам и спорту.Спикер отметил, что уже второй год туризм в регионе, в том числе детский, находится под серьезным давлением. И сейчас "очень важно сохранить то, что имеем, в противном случае восстанавливать утраченное придется десятилетиями", подчеркнул он. Чтобы не допустить такого сценария, необходимо задействовать все возможные меры поддержки и "не стесняться просить деньги у федерального центра".Поезда в КрымПредстоящим летом маршрутная сеть поездов "Таврия" в Крым расширится, на данный момент к курортному сезону назначены семь круглогодичных и 10 сезонных поездов.По данным пресс-службы компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", четыре поезда свяжут города полуострова с Москвой, два – с Санкт-Петербургом и 11 – с регионами материковой части России.Первые поезда уже назначены на март 2023 года.

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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