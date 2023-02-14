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Какой сегодня праздник: 14 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Какой сегодня праздник: 14 февраля
Какой сегодня праздник: 14 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Какой сегодня праздник: 14 февраля
14 февраля весь мир вдруг вспоминает о любви, болгарские виноградари отмечают праздник подвязки виноградных лоз. Еще дата считается днем рождения YouTube. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-14T00:00
2023-02-13T17:28
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. 14 февраля весь мир вдруг вспоминает о любви, болгарские виноградари отмечают праздник подвязки виноградных лоз. Еще дата считается днем рождения YouTube.Что празднуют в миреДень святого Валентина - один из самых романтичных праздников на планете. Его происхождение связано с христианским священником Валентином. В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюбленных пар. Согласно им, император Клавдий II запретил воинам жениться, дабы они не отвлекались от службы. Валентин тайно венчал желающих и за это был приговорен к смерти.14 февраля принадлежит не только влюбленным – свой профессиональный праздник отмечают также программисты и компьютерщики. Дата приурочена к событию 1946 года: именно в этот день научному миру был продемонстрирован первый работающий электронный компьютер ENIAC.У болгарских виноградарей - Трифон Зарезан - праздник в честь священника Трифона, молитвами спасшего виноградники от нашествия насекомых и казненного в 250 году. А еще в этот день подрезали лозы, чтобы осенью собрать большой урожай, поэтому святого Трифона в Болгарии и называют Зарезан.Необычные праздникиО том, что книга – лучший подарок некоторые дети знают лучше взрослых. Как-то в 2012 году один американский мальчик спросил свою маму, книжного блогера: "Почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги?". Мама задумалась и закинула идею сына в сеть: с тех пор 14 февраля отмечается как Международный день дарения книг.Знаменательные событияВ 1706 году на севере Москвы, за Сухаревой башней император Петр I велел основать Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне это Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова.Оказывается, в России в даты с 1 по 13 февраля 1918 года по новому стилю не произошло ни одного события: никто не родился, не женился, не умер. Этих дней просто не было. Страна перешла на григорианский календарь: после 31 января насупило сразу 14 февраля.Свой "день рождения" отмечает интернет-видеосервис YouTube, созданный американцами в 2005 году. На сегодняшний день YouTube является одним из лидирующих видеохостингов в мире.Кто родился14 февраля 1483 года родился Захиреддин Мухаммед Бабур - тимуридский правитель и полководец, основавший империю Великих Моголов (территория современных Индии, Пакистана, Банагладеш и юго-восточного Афганистана), просуществовавшую более трех столетий.В 1813 году на свет появился русский композитор Александр Даргомыжский - один из основоположников русской музыкальной классической школы. Его творчество знаменито интонационным реализмом - когда звук выражает слово. А его произведение "Русалка" зародило новый жанр музыки - народно-бытовую драму.Исполняется 87 лет со дня рождения польской певицы Анны Герман. Ее голос имел чарующее действие на слушателей. Герман прославилась композициями: "Когда цвели сады", "Надежда", "Опустела без тебя Земля".Также 14 февраля родились князь Лихтенштейна Ханс-Адам II, политик Сергей Миронов, шоумен и комик Гарик Мартиросян, певицы Ирина Дубцова и Юлия Савичева и другие.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 14 февраля

Что празднуют в России и в мире во вторник, 14 февраля

00:00 14.02.2023
 
© Фото: pixabay.comДень святого Валентина
День святого Валентина
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. 14 февраля весь мир вдруг вспоминает о любви, болгарские виноградари отмечают праздник подвязки виноградных лоз. Еще дата считается днем рождения YouTube.

Что празднуют в мире

День святого Валентина - один из самых романтичных праздников на планете. Его происхождение связано с христианским священником Валентином. В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюбленных пар. Согласно им, император Клавдий II запретил воинам жениться, дабы они не отвлекались от службы. Валентин тайно венчал желающих и за это был приговорен к смерти.
14 февраля принадлежит не только влюбленным – свой профессиональный праздник отмечают также программисты и компьютерщики. Дата приурочена к событию 1946 года: именно в этот день научному миру был продемонстрирован первый работающий электронный компьютер ENIAC.
У болгарских виноградарей - Трифон Зарезан - праздник в честь священника Трифона, молитвами спасшего виноградники от нашествия насекомых и казненного в 250 году. А еще в этот день подрезали лозы, чтобы осенью собрать большой урожай, поэтому святого Трифона в Болгарии и называют Зарезан.

Необычные праздники

О том, что книга – лучший подарок некоторые дети знают лучше взрослых. Как-то в 2012 году один американский мальчик спросил свою маму, книжного блогера: "Почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги?". Мама задумалась и закинула идею сына в сеть: с тех пор 14 февраля отмечается как Международный день дарения книг.

Знаменательные события

В 1706 году на севере Москвы, за Сухаревой башней император Петр I велел основать Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне это Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова.
Оказывается, в России в даты с 1 по 13 февраля 1918 года по новому стилю не произошло ни одного события: никто не родился, не женился, не умер. Этих дней просто не было. Страна перешла на григорианский календарь: после 31 января насупило сразу 14 февраля.
Свой "день рождения" отмечает интернет-видеосервис YouTube, созданный американцами в 2005 году. На сегодняшний день YouTube является одним из лидирующих видеохостингов в мире.

Кто родился

14 февраля 1483 года родился Захиреддин Мухаммед Бабур - тимуридский правитель и полководец, основавший империю Великих Моголов (территория современных Индии, Пакистана, Банагладеш и юго-восточного Афганистана), просуществовавшую более трех столетий.
В 1813 году на свет появился русский композитор Александр Даргомыжский - один из основоположников русской музыкальной классической школы. Его творчество знаменито интонационным реализмом - когда звук выражает слово. А его произведение "Русалка" зародило новый жанр музыки - народно-бытовую драму.
Исполняется 87 лет со дня рождения польской певицы Анны Герман. Ее голос имел чарующее действие на слушателей. Герман прославилась композициями: "Когда цвели сады", "Надежда", "Опустела без тебя Земля".
Также 14 февраля родились князь Лихтенштейна Ханс-Адам II, политик Сергей Миронов, шоумен и комик Гарик Мартиросян, певицы Ирина Дубцова и Юлия Савичева и другие.
 
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